Ngừng tích trữ 9 món đồ này: Nhà tôi sạch như khách sạn, dọn dẹp mất đúng 5 phút

Để biến ngôi nhà từ một nhà kho chứa đồ thành nơi nghỉ dưỡng thực thụ tôi đã thực hiện một cuộc cách mạng thanh lọc triệt để. Sau khi quyết đoán loại bỏ 9 nhóm vật dụng dưới đây tôi nhận ra rằng việc giữ gìn sự gọn gàng cho tổ ấm không hề khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí mỗi ngày tôi chỉ cần chưa đầy 5 phút là đã có thể trả lại vẻ tinh khôi cho căn nhà.

1. Ám ảnh từ những chiếc chai lọ rỗng

Đứng đầu danh sách chính là các loại chai lọ nhựa hoặc thủy tinh có hình dáng độc lạ. Chúng ta thường giữ chúng lại với ý nghĩ sẽ có lúc cần dùng để đựng đồ hoặc làm đồ thủ công nhưng sự thật là chúng chỉ nằm phủ bụi trong góc tủ suốt cả năm trời. Khi tôi dũng cảm vứt bỏ hàng chục chiếc lọ rỗng không gian lưu trữ bỗng chốc trở nên thoáng đãng và việc sắp xếp các món đồ thực sự cần thiết cũng thuận tiện hơn hẳn.

2. Đống giấy tờ từ các loại hướng dẫn sử dụng

Nhiều người có thói quen giữ lại toàn bộ sách hướng dẫn của các thiết bị điện tử vì lo sợ máy hỏng sẽ cần dùng đến. Tuy nhiên trong thời đại kỹ thuật số chỉ cần một vài thao tác tìm kiếm trên mạng bạn có thể có được mọi thông tin chi tiết hơn cả bản giấy. Việc giữ lại những tập hồ sơ dày cộp này chỉ làm cho ngăn kéo thêm nặng nề mà chẳng mấy khi mang lại giá trị thực tế.

3. Ma trận túi nilon và túi giấy

Một căn bệnh chung của nhiều gia đình là hội chứng tích trữ túi nilon sau mỗi lần đi mua sắm. Dẫu biết rằng tái sử dụng là tốt nhưng việc giữ lại hàng trăm chiếc túi lớn nhỏ sẽ khiến căn bếp trở nên vô cùng lộn xộn. Lời khuyên chân thành là bạn chỉ nên giữ lại khoảng vài chiếc túi bền nhất để dự phòng còn lại hãy thẳng tay loại bỏ để giải phóng không gian.

4. Những bộ đồ dùng một lần từ dịch vụ giao hàng

Các loại thìa dĩa nhựa hay tăm tre từ dịch vụ đồ ăn nhanh thường được chúng ta gom lại một chỗ để dùng khi cần. Tuy nhiên thực tế chúng ta rất ít khi chạm đến và chúng thường kém chất lượng so với đồ dùng gia đình. Việc tích trữ những món đồ lặt vặt này chỉ làm cho ngăn tủ thêm phần hỗn độn và kém vệ sinh.

5. Bộ sưu tập ly tách quá mức cần thiết

Nhiều người có sở thích mua sắm các loại ly gốm hay bình nước chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt. Khi số lượng ly vượt quá nhu cầu sử dụng của các thành viên chúng sẽ trở thành gánh nặng cho việc lau chùi và sắp xếp. Việc tinh giản số lượng ly tách không chỉ giúp căn bếp trông sang trọng hơn mà còn giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian dọn dẹp mỗi ngày.

6. Những món đồ treo trang trí vụn vặt

Các loại móc khóa hay thú bông nhỏ thường là tâm điểm tích tụ bụi bẩn trong nhà. Những món đồ này tuy nhỏ nhưng khi số lượng quá lớn sẽ tạo cảm giác rối mắt và gây khó khăn khi quét dọn. Thay vì bày biện quá nhiều hãy chọn lọc những món đồ thực sự ý nghĩa để không gian sống được hít thở và nhẹ nhàng hơn.

7. Đồ dùng miễn phí từ khách sạn

Thói quen mang các loại bàn chải hay lược từ khách sạn về nhà sau mỗi chuyến du lịch tưởng chừng là tiết kiệm nhưng lại vô tình khiến nhà cửa thêm bừa bộn. Những món đồ này thường bị lãng quên trong hộc tủ suốt nhiều năm trời. Nếu bạn không thực sự có nhu cầu dùng tới trong tương lai gần hãy quyết khoát từ bỏ chúng ngay hôm nay.

8. Các loại quà tặng quảng cáo ngoài đường

Những chiếc quạt nhựa hay mũ giấy từ các chương trình quảng cáo thường có chất lượng không cao và chứa quá nhiều nội dung tiếp thị. Chúng ta thường nhận theo bản năng nhưng lại ít khi sử dụng đến trong cuộc sống hàng ngày. Việc kiên quyết không mang những món đồ này về nhà là bước đầu tiên để duy trì một môi trường sống tối giản và sạch sẽ.

9. Những chiếc hộp bao bì bắt mắt

Lỗi cuối cùng mà rất nhiều người mắc phải chính là giữ lại bao bì tinh xảo của các món đồ hiệu hoặc quà biếu. Những chiếc hộp rỗng không chỉ chiếm diện tích cực lớn mà còn có nguy cơ chứa hóa chất từ keo dán không tốt cho sức khỏe. Khi bạn dũng cảm vứt bỏ những lớp vỏ hào nhoáng này ngôi nhà sẽ tự động trở nên ngăn nắp một cách kỳ diệu.

Khi ngôi nhà được giải phóng khỏi 9 nhóm đồ vật kể trên, tôi tin rằng bạn sẽ nhận thấy không gian sống tự động trở nên gọn gàng mà không cần nỗ lực quá nhiều. Từ trải nghiệm của chính mình, tôi hiểu rằng một cuộc sống nhẹ nhàng luôn bắt đầu từ việc biết từ bỏ những điều không cần thiết để nhường chỗ cho sự thảnh thơi trong tâm hồn. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn có thêm động lực để thanh lọc tổ ấm, giúp chúng ta mỗi ngày trở về nhà đều là một sự tận hưởng thực sự thay vì gánh nặng việc nhà.