Cuối cùng Lee Do Hyun đã hết ngoan hiền ở phim mới, tàn nhẫn đến mức nhan sắc cũng không cân nổi

Mỹ nam Lee Do Hyun đã có khoảng thời gian thành công sau 2 phần The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận. Giờ đây, anh chàng lại khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi thoát hẳn khỏi hình tượng "trai ngoan" thường thấy, thậm chí đảm nhận nhân vật không khác gì kẻ ác.

Trong 2 tập đầu The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi), Lee Do Hyun đã cho thấy một hình ảnh mới và bất ngờ nhất từ trước đến nay. Sau một loạt vai ngọt ngào, như "hoàng tử mưa" trong Trở Lại Tuổi 18, hay "đao phủ" trẻ trung của The Glory, Lee Do Hyun lần đầu tiên trở thành một con người đầy tàn nhẫn, thậm chí có phần độc ác.

Nhân vật Kang Ho của The Good Bad Mother được nuôi dạy bởi người mẹ "độc hại", chịu nhiều áp lực của việc học và trở thành một công tố viên xuất sắc khi còn rất nhỏ. Càng lớn, Kang Ho càng đánh mất đi nụ cười, trở thành con người lạnh lùng, lý trí và nhất là cạn kiệt tình thương với mẹ của mình. Kang Ho không chỉ vô cảm với mẹ mà còn tàn nhẫn với những người xung quanh, thậm chí thẳng thừng lợi dụng, kết hôn với con gái chủ tịch để trở thành người thừa kế.

Những cảnh phim tàn nhẫn của Lee Do Hyun

Khán giả đã vô cùng bất ngờ lẫn hoang mang sau khi thưởng thức 2 tập đầu của The Good Bad Mother. Lee Do Hyun chứng tỏ năng lực diễn xuất của mình với một loại vai mới, ngả dần sang màu phản diện u tối. Tuy nhiên một số người xem cũng tiếc nuối khi hình tượng Kang Ho này chỉ tồn tại trong 2 tập đầu, vì sau đó anh sẽ "hồi xuân" thành chàng thanh niên với tâm hồn của cậu bé 7 tuổi sau tai nạn đường đèo.

Khán giả bình luận: - Cho Kang Ho 10 cuốn giáo dục công dân gấp ạ. Công tố viên học luật pháp để bảo vệ dân mà anh cho khán giả những cú sốc không kịp định thần liên tiếp trong 1 tập phim. - Đoạn này xem ghét thiệt, nhưng diễn từng nét đỉnh quá trời luôn. - Thật sự là ác đến ớn lạnh luôn, lúc về từ mặt mẹ tôi bị sốc không tả được. - Chưa thấy cái vai nào của anh bị ghét như cái vai này. - Lần này độ đẹp trai cũng khó gánh cái nhân cách...

The Good Bad Mother ghi nhận mức tỷ suất người xem vượt mốc 4%, một con số khá tốt khi chiếu khung giờ muộn đài jTBC. Phim kể về hành trình "chuộc lỗi" của Young Soon (Ra Mi Ran) - người mẹ nông thôn đã khiến cậu con trai Kang Ho trở thành người tàn nhẫn. Kang Ho gặp tai nạn trên đèo, khiến tâm trí trở lại thuở còn học tiểu học. Đây cũng là cơ hội để Young Soon học cách yêu thương con lại từ đầu, dành cho cả hai cơ hội được hạnh phúc.

Ảnh: jTBC