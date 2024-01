Cuộc thi Người mẫu nhí Top Model Kid thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2023 (Mùa 2): Nhiều thí sinh can đảm bứt phá tỏa sáng trên sân khấu

Vừa qua (ngày 29/12/2023) đêm chung kết Cuộc thi Người mẫu nhí Top Model Kid thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2023 (Mùa 2) tại Công viên Biển Bình Sơn đã diễn ra thành công đầy rực rỡ ghi dấu ấn mạnh mẽ đến toàn thể khán giả có mặt tại chương trình. Chương trình đã thu hút hơn 3000 khán giả đến xem, thưởng thức bữa tiệc thời trang đầy ấn tượng mà nhân vật chính là các siêu mẫu nhí vô cùng xuất sắc.

Đến với chương trình còn có sự góp mặt của bé Võ Quế Hảo - Quán quân mùa 1, bé Trần Phương Khả Di - Á quân 2. Và đặc biệt đó là sự góp mặt của Hoa hậu Quý bà Miss World 2022 Nguyễn Thị Bích Hạnh, bộ tứ Nhà thiết kế quyền lực trong làng thời trang nhí: Nhà thiết kế Trinh Châu, Nhà thiết kế Việt An, Nhà thiết kế Thanh Hằng và Nhà thiết kế Kim Trọng. Và 05 khách mời này cũng chính là Ban Giám Khảo - người đảm nhiệm vai trò vô cùng quan trọng để chọn ra các Quán quân, Á quân của Người mẫu nhí Top Model Kid thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mùa 2.

Người mẫu nhí Top Model Kid thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mùa 2 tiếp nối ý tưởng của mùa đầu tiên và có cả quãng thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhiều ý tưởng sáng tạo, độc đáo, hấp dẫn hơn đã thu hút 1500 thí sinh nhí thuộc 20 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên toàn tỉnh đăng ký dự tuyển sau hơn 2 tuần mở cổng đăng ký dự thi. Sau nhiều vòng tuyển chọn dựa trên tiêu chí tự tin, thần thái Ban tổ chức đã chọn ra hơn 500 thí sinh để tiến hành vào vòng thi casting trực tiếp.

Vượt qua hơn 500 thí sinh khác tại 05 vòng tuyển chọn sơ loại được tổ chức tại 5 điểm trường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, 170 thí sinh xuất sắc có mặt tại vòng chung kết chương trình Top Model Kid Mùa 2. Tại đêm chung kết 170 "siêu mẫu" nhí đã trải qua 03 vòng thi đầy cam go và thử thách, cụ thể: Vòng thi đầu tiên là vòng thi trang phục tự do - với chủ đề sắc xuân, vòng 2 thi Trang phục áo dài của nhà thiết kế Kim Trọng, vòng 3 trình diễn Bộ sưu tập Dạo Bước và In Space của nhà thiết kế Trinh Châu. Những bước đi đầy tự tin, cùng sự quyến rũ, ứng biến linh động của các thí sinh qua những thử thách của các nhà thiết kế. Bằng tinh thần vui chơi, thỏa sức đam mê 170 bé đã tự tin thả dáng thướt tha nhưng không kém phần cá tính. Từ tóp 170 đến top 70 và top 30, Top 05 thí sinh vô cùng xuất sắc gồm bé Lê Đặng Ái Như (SBD 08) - Quán quân, bé Nguyễn Hoàng Nam Thành (SBD 074) - Á quân 1, bé Nguyễn Quỳnh Thảo Linh (SBD 069) - Á quân 2 và 2 bé Lê Trần Bảo Ngọc (SBD 347); Thành Châu Thanh Ngọc (SBD 160) đạt giải khuyến khích đã chinh phục Ban giám khảo và toàn bộ khán giả có mặt tại khán đài qua những bước đi điêu luyện, thần thái tuyệt đỉnh, cùng tinh thần dám đối đầu đã đưa 05 bước ra khỏi vùng an toàn của mình vươn lên giành các vị trí xứng đáng với mình.

Cuộc thi Người mẫu nhí Top Model Kid thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023 nằm trong khuôn khổ "Tuần lễ văn hóa ẩm thực gắn với hoạt động thể thao và du lịch Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023" không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật, mà còn là một sân chơi vô cùng bổ ích, nơi để các em nhỏ thỏa sức thể hiện năng khiếu nghệ thuật hay một góc nhìn khác về học tập, môi trường xung quanh. Đặc biệt sự cọ xát giữa hàng trăm bạn bè, anh chị lớn tại chương trình cũng giúp các em tăng thêm sự tự tin, tính tự lập từ đó tạo nền tảng vững chắc để các em nhỏ nâng bước chân của mình trên hành trình dài phía trước. Đồng thời, chương trình cũng góp phần giúp các bậc cha mẹ, giáo viên nhà trường thấu hiểu con em, tìm kiếm và định hướng nghề nghiệp phát triển giúp các em tiến bộ trong học tập.

Góp phần để chương trình thành công tốt đẹp đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của UBND thành phố, các phòng ban có liên quan đã tạo điều kiện Công ty TNHH Truyền thông PRAZ thực hiện thành công đêm chung kết Top Model Kid mùa 2. Và đồng hành cùng PRAZ tại sự kiện lần này còn có các nhà trợ như công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Minh Anh, Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Phương Loan Spa, Tổng đài hỗ trợ đặt vé xe Vivutoday, Trung tâm Angel Academy đã mang đến một sân chơi ý nghĩa, tạo tiền đề cho cho các bé ươm mầm những ước mơ trong tương lai, góp phần cho chương trình tạo một dấu ấn rực rỡ, khắc khi trong tâm trí các khán giả và các thí sinh nhí.

Có thể nói, sự thành công của mùa 01 cùng với hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đã tạo động lực để PRAZ tự tin thực hiện tiếp chương trình người mẫu nhí mùa 2 với quy mô lớn gấp 2 lần so với năm trước. Với sự thành công như hôm nay, PRAZ hy vọng Người mẫu nhí Ninh Thuận sẽ được tổ chức trong các năm tiếp theo và quy mô sẽ được nhân rộng hơn.