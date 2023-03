Cuộc thi lập trình thu hút hàng trăm đội thi với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng

Cuộc thi Da Nang Code League do FPT Software hợp tác Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức. Sau hơn một tuần mở đăng ký, giải đấu thu hút hơn 150 đội thi, tương đương sự góp mặt của 450 đấu thủ tài năng. Số lượng tiếp tục tăng cao, thúc đẩy tính cạnh tranh cũng như chất lượng của giải đấu.



Da Nang Code League mang đến sân chơi cho các bạn trẻ đam mê công nghệ trong độ tuổi 16 - 30 thử thách và phát triển kỹ năng lập trình, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao ở khu vực, giải đấu dự kiến thu hút 1.000 thí sinh phân loại theo ba đối tượng: học sinh trung học, sinh viên và lập trình viên chuyên nghiệp dưới 5 năm kinh nghiệm.

Các bảng đấu tương ứng gồm Code Rookie, Code Warrior và Code Master. Đặc biệt, để khuyến khích các nhân tố trẻ, học sinh trung học và sinh viên có thể đăng ký bảng thi vượt tuổi. Mỗi đội có ba thí sinh và chỉ được ghi danh tại một bảng đấu, từ 10/03 - 07/04.

Sau thời gian đăng ký, các đội tham gia hai vòng thi chính thức: vòng sơ loại trực tuyến (15/04) chọn ra 30 đội xuất sắc nhất tham gia chung kết trực tiếp tại Đà Nẵng (06/05). Ở cả hai vòng, các đội sử dụng một trong bốn ngôn ngữ lập trình phổ biến là C, C++, Java và Python 3 để giải các câu hỏi do hội đồng chuyên môn đưa ra.

Hội đồng bao gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên trường ĐH Bách Khoa và chuyên gia công nghệ toàn cầu của FPT Software, có trên 10 năm kinh nghiệm. Đảm bảo tính công bằng, ban tổ chức triển khai hệ thống tự động dò quét, kiểm duyệt các bài thi có có một phần hoặc toàn bộ phần code giống nhau. Bài thi được chấm tự động bằng máy chấm trực tuyến, tính điểm theo hai dạng bài đúng/sai và trường hợp cụ thể.

Các đội thắng cuộc không chỉ có cơ hội nhận giải thưởng tổng trị giá 84 triệu hiện kim cùng quà tặng trị giá hơn 120 triệu. Các bạn trẻ còn được gặp gỡ các chuyên gia, trau dồi kiến thức và cập nhật xu hướng công nghệ của thế giới, qua nhiều buổi hội thảo và sự kiện trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại FPT Software. Bên cạnh kết nối với cộng đồng công nghệ rộng lớn, các thí sinh có thể tham gia phỏng vấn làm việc tại công ty công nghệ phủ rộng 29 nước trên toàn cầu.

Campus của FPT Software tại Đà Nẵng

Từ 2019 đến 2022, FPT Software liên tục tổ chức thành công nhiều cuộc thi lập trình tại miền Trung, quy mô và giá trị giải thưởng ngày càng tăng. Trong cuộc thi Da Nang Code War 2019, riêng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có hơn 300 sinh viên dự thi. Các cuộc thi đã giúp hàng ngàn lập trình viên và sinh viên khẳng định năng lực với sân chơi chuyên nghiệp, củng cố phát triển cộng đồng tại khu vực.

Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á FPT Software có ba campus lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, được xây dựng theo tinh thần "codecation" - tận hưởng thời gian làm việc như đi nghỉ. Doanh nghiệp tập trung xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, đầu tư hàng chục triệu đô la vào đào tạo, tài trợ khóa học trên Udacity, Udemy, British Council… nhằm tăng cường kỹ năng cho nhân sự. Mới đây, Khu phức hợp văn phòng FPT trong đó có campus Đà Nẵng đã được Phó Thủ tướng công nhận là khu công nghệ thông tin tập trung.

Hướng đến mục tiêu đạt doanh thu tỷ đô đến cuối năm 2023, doanh nghiệp tuyển dụng 8.000 nhân sự trong năm vừa qua, cung ứng giải pháp sáng tạo đến hơn 1.000 khách hàng toàn cầu, trong đó có 100 công ty ở danh sách Fortune 500.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia. Là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước, một trong ba trường Đại học Bách khoa chuyên đào tạo kỹ sư đa ngành theo định hướng nghiên cứu của Việt Nam. Nhà trường chú trọng, đầu tư và đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi và hoạt động sáng tạo, nghiên cứu về công nghệ thông tin nhằm đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân lực chất lượng cao tại khu vực. Hiện có hơn 30.000 sinh viên, gần 1.500 học viên cao học và nghiên cứu sinh cả trong nước và quốc tế đang theo học các hệ tại trường.

Thí sinh quan tâm có thể đăng ký tham dự tại: danangcodeleague.io