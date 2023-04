Cuộc sống viên mãn của VĐV quần vợt đẹp nhất thế giới: Bạn trai cực nổi tiếng, sống trong dinh thự 470 tỉ

Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp kể từ khi mới chỉ 14 tuổi, Anna Kournikova từng khiến các đối thủ phải khiếp sợ bởi những cú backhand đầy uy lực. Trong sự nghiệp, cô từng 2 lần lên ngôi tại Úc mở rộng và giữ vị trí số 1 thế giới ở nội dung đôi. Tại đánh đơn, Anna cũng từng lọt vào bán kết của Wimbledon năm 1997.

Bên cạnh tài năng, nữ tay vợt đến từ Nga còn nổi tiếng bởi vẻ ngoài hút hồn cùng chiều cao lên tới 1m71. Xét về khoản nhan sắc, cô thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả người đàn em Maria Sharapova.

Anna Kournikova từng được FHM bình chọn là 'Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới'

Năm 1998, cô từng lọt vào Top 50 người đẹp nhất thế giới của People. Cũng trong năm đó, ESPN vinh danh Anna là VĐV nữ quyến rũ nhất. Tới năm 2002, cô xếp đầu tiên trong BXH 100 phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh do tạp chí FHM bình chọn.

Đáng tiếc khi đang đỉnh cao phong độ, Anna lại gặp những chấn thương liên tiếp kéo theo phong độ suy giảm đáng kể. Cuối cùng, cô phải giải nghệ vào năm 2003 khi mới chưa đầy 22 tuổi.

Hai thập kỷ kể từ ngày chia tay quần vợt đỉnh cao, Anna đang có cuộc sống viên mãn cùng gia đình nhỏ của mình.

Anna và Enrique nảy sinh tình cảm khi đóng chung MV ca nhạc năm 2001

Cặp đôi đã gắn bó hơn 2 thập kỷ

Một nửa của Anna là nam ca sĩ nổi tiếng Enrique Iglesias, được biết tới với các bản hit như 'Why not me', 'Hero' hay siêu phẩm 3,3 tỷ views 'Bailando'. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2001 khi Anna được Enrique mời đóng chung MV ca nhạc. Cả hai được cho từng chia tay vào năm 2013 nhưng đã hàn gắn.

Enrique và Anna có với nhau 3 nhóc tì đáng yêu, bao gồm cặp sinh đôi Nicholas - Lucy (tháng 12/2017) và Mary (tháng 1/2020).

Về vấn đề tài chính, Anna cũng độc lập, không cần sự hỗ trợ từ Enrique. Mĩ nhân 41 tuổi sở hữu khối tài sản lên tới 60 triệu USD (1,4 nghìn tỉ VNĐ). Lúc này, cặp đôi đang sống trong một dinh thự ở Miami có giá trị ước tính 20 triệu USD (468 tỉ VNĐ).

Dinh thự tại Miami của Anna và bạn trai nhìn từ trên cao