Cuộc sống “lên hương” và thu nhập đáng nể của dàn KOC VIETNAM mùa 1: Có người tậu nhà 5 tầng, hé lộ góc nào cũng sang!

Mới đây, họp báo KOC VIETNAM 2023 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều gương mặt nhà sáng tạo nội dung được các bạn trẻ yêu thích. Bên cạnh dàn thí sinh chất lượng của mùa 2, netizen cũng dành nhiều sự quan tâm đến những trai xinh, gái đẹp bước ra từ KOC VIETNAM mùa 1.

Có thể nói sau 1 năm, tên tuổi của dàn KOC năm ấy giờ ngày càng trưởng thành, có những thành công riêng trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt hơn, không chỉ viral về mặt hình ảnh, được nhiều nhãn hàng biết đến mà dàn KOC còn có thể tự mua nhà, tặng nhà cho bố mẹ và thu nhập ngày càng tăng mạnh.

Call Me Duy

Trở thành Quán quân KOC VIETNAM mùa đầu tiên ở tuổi 25 chính là dấu mốc đáng nhớ của Call Me Duy (tên thật Vũ Duy, SN 1997). Trước khi tham gia KOC VIETNAM, anh chàng được nhiều người biết đến là beauty blogger. Dần dần, Call Me Duy thay đổi nội dung sang trải nghiệm, review các sản phẩm làm đẹp, thời trang,...

Call Me Duy

Anh chàng từng hé lộ căn nhà 5 tầng đang hoàn thiện của mình hồi tháng 8/2023

Ở thời điểm hiện tại, Call Me Duy là gương mặt uy tín đối với công chúng và các nhãn hàng trong lĩnh vực chăm sóc da, làm đẹp. Anh chàng hiện đang có 575k người theo dõi nền tảng giải trí. Không những vậy, anh chàng còn cực thăng tiến khi liên tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang khi được mời tham dự liên tiếp 2 tuần lễ thời trang tại Pháp và Thượng Hải (Trung Quốc).

Ngoài ra, điều khiến nhiều người trầm trồ ở Call Me Duy chính là khả năng kiếm tiền “khủng” và khối tài sản đáng mơ ước. Anh từng chia sẻ thuê một căn chung cư với giá 7 triệu/tháng chỉ để phục vụ cho công việc. Còn mới đây nhất, Call Me Duy chia sẻ một số hình ảnh về ngôi nhà riêng 5 tầng mới tậu của mình. Dù chưa công khai chi tiết nhưng qua những góc quay cũng đủ thấy căn nhà của Call Me Duy khá rộng rãi, sang chảnh.

Một số góc trong nhà mới của Call Me Duy

Pu Mét 7

Được mệnh danh là “nữ hoàng drama” tại KOC VIETNAM mùa 1, Pu Mét 7 giờ ngày càng thay đổi hình ảnh, cực được lòng cộng đồng mạng. Với bệ phóng vững chắc từ KOC Vietnam, Pu Mét 7 khẳng định chỗ đứng của mình trong thế giới KOC sôi động.

Cô nàng sinh năm 1994 tập trung vào những clip hướng dẫn ăn mặc, review sản phẩm Ngoài ra, cô nàng cũng không tự giới hạn bản thân mà thử sức thêm với những nội dung đa dạng khác như các video về beauty hay các daily vlog mẹ và bé cùng con gái của mình.

Pu Mét 7 đang làm KOC fulltime

Công việc KOC giúp cô có thu nhập, làm những điều mình thích và du lịch nhiều nơi

So với trước đây, Pu Mét 7 từng chia sẻ công việc KOC mang đến cho cô nàng nguồn thu nhập ổn định hơn. Bên cạnh việc được làm việc với các nhãn hàng lớn trong và ngoài nước, còn thực hiện nhiều dự định luôn ấp ủ như đi du lịch ở nhiều nước trước tuổi 30.

Nam Phương

Bùi Nguyễn Nam Phương (SN 1999) là hot girl khá nức tiếng trên MXH. Thời điểm tham gia KOC VIETNAM 2022, Nam Phương cũng chỉ mới có khoảng gần 1 năm kinh nghiệm. Khi dừng chân ở Top 10 và tính đến hiện tại, cô nàng ngày càng thành công hơn, sở hữu lượng người theo dõi lớn lên tới 1,2 triệu follow.

Người đẹp từng chia sẻ, thu nhập của công việc này không giống như lương cứng đều đặn mà sẽ tuỳ thuộc vào năng suất làm việc. Với Nam Phương, ít nhất mỗi tháng cô nàng đều có thể kiếm được tầm 100 triệu đồng. Dù luôn nhận là mình làm ít hơn so với mọi người nhưng có thời gian, Nam Phương tiết lộ kiếm được hơn 1 tỷ kể từ khi làm KOC.

Cuộc sống thường ngày của Nam Phương cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sống trong biệt thự, tậu Porsche khi chỉ mới 23 tuổi. Bên cạnh đó, tủ đồ hiệu với nhiều túi xách đắt tiết và cách tận hưởng cuộc sống của Nam Phương khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Nam Phương kiếm thu nhập khủng từ khi làm KOC

Cuộc sống ngập đồ hiệu, sống trong biệt thự, đi xe xịn khiến nhiều người trầm trồ

Hoàng Việt

Luôn gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực, Hoàng Việt (SN 1999) hiện đã thực hiện ước mơ của mình nhờ công việc MC và làm KOC. Từng sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc hộ cận nghèo, Hoàng Việt cố gắng học tập và làm việc để giúp ba mẹ có được cơ ngơi như bây giờ.

Theo đó, Hoàng Việt đã có thể xây nhà cho bố mẹ bằng thu nhập của chính bản thân mình. Ngôi nhà được ba Hoàng Việt tự thiết kế, có giá trị 1,2 tỷ đồng cũng là thành quả tích luỹ của anh chàng sau 3 năm.

Hoàng Việt

Anh chàng xây nhà 1,2 tỷ cho bố mẹ

Hoàng Việt khẳng định, xây nhà 1,2 tỷ đồng nhưng không cần vay mượn ai là điều khiến anh luôn tự hào. Bên cạnh đó, anh chàng cũng tiết lộ số tiền này kiếm được nhờ việc làm MC, đặc biệt là các công việc liên quan đến KOC như host livestream, đại sứ thương hiệu,... Và KOC VIETNAM 2022 cũng là bệ phóng để Hoàng Việt phát triển hơn, được các nhãn hàng viết đến nhiều hơn.