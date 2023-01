Cuộc sống hiện tại của thần đồng tuổi Mão được coi là "thông minh nhất thế giới" với chỉ số IQ vượt xa Albert Einstein giờ ra sao?

Một số thành tích khác của Ainan:

- Lập kỷ lục thế giới về khả năng ghi nhớ số pi khi có thể nhớ được hơn 518 số sau 3,14.

- Xuất hiện trong bộ phim tài liệu The World's Cleverest Child and Me của Channel 4. Tại đây, Ainan được giới thiệu là "đứa trẻ thông minh nhất thế giới" với chỉ số IQ lên tới 263 - vượt xa so với chỉ số thông minh của nhà khoa học Albert Einstein.

- Tham gia viết nhạc cho bộ phim kinh dị Reflection - bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Vilnius năm 2013.

- Tự phát hành bản nhạc Renaissance để đóng góp cho album từ thiện Composers for Relief: Support the Philippines.

- Có khả năng chơi piano, sáng tác nhạc, biên kịch.