Cuộc Chiến Sinh Tồn tập 14: Xuất hiện nhân vật then chốt hứa hẹn sẽ khiến đầu sỏ tội ác phải trả giá, 2 kẻ phản diện "quay xe"?

Vừa qua, tập 13 và 14 của bộ phim Cuộc chiến sinh tồn đã lên sóng. Tại đây, toàn bộ âm mưu của Shim Jun Seok đã được hé lộ. Hắn ta đã lên một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Thế nhưng rất có thể, những biến số không ngờ tới sẽ khiến tên đầu sỏ tội ác này phải đền tội.

Matthew Lee là Shim Jun Seok, hé lộ toàn bộ âm mưu đáng sợ

Ở cuối tập 12, chúng ta đã biết Matthew Lee (Uhm Ki Joon) vốn không phải Lee Hwi So. Hóa ra, thân phận thực sự của Matthew Lee là Shim Jun Seok. Từ khi Chủ tịch Bang Chil Sung (Lee Deok Hwa) lên kế hoạch biến Lee Hwi So thành Matthew Lee, Shim Jun Seok đã biết được mọi chuyện. Chính vì thế, hắn đã chủ động phẫu thuật thay đổi diện mạo của bản thân và lừa dối tất cả mọi người. Còn những lúc hắn xuất hiện dưới gương mặt cũ, đó chỉ là lớp mặt nạ ngụy trang mà thôi.

Matthew Lee thực ra chính là Shim Jun Seok.

Ngay từ đầu, đích đến cho tất cả những âm mưu của Shim Jun Seok đã là Min Do Hyuk (Lee Joon) và người cha nuôi Shim Yong. Hắn ta lên kế hoạch trả thù cha nuôi vì cho rằng ông ta đã bỏ rơi mình một cách tàn nhẫn. Bằng cách lợi dụng hội phản diện, Shim Jun Seok đã đưa tập đoàn Sungchan vào cảnh khốn đốn.

Về phần Min Do Hyuk, Shim Jun Seok có một kế hoạch riêng để hại anh. Hắn ta giết chết phu nhân Hong Ji Na. Bằng thân phận Matthew Lee, Shim Jun Seok lừa Min Do Hyuk mặc quần áo giống hệt mình rồi dẫn dụ anh tới gần hiện trường. Shim Jun Seok làm tất cả để biến Min Do Hyuk trở thành kẻ gánh tội thay cho bản thân. Chẳng những vậy, hắn ta còn muốn chứng kiến Chủ tịch Shim Yong tự tay làm hại con trai ruột.

Kang Ki Tak sẽ trở thành người khiến Shim Jun Seok phải đền tội?

Người đầu tiên phát hiện ra việc Shim Jun Seok đóng giả Matthew Lee là Kang Ki Tak. Anh hoài nghi mọi chuyện khi thấy Matthew Lee rất quan tâm đến tiền bạc. Suy đoán của Kang Ki Tak càng được khẳng định sau khi anh nghe Geum Ra Hee (Hwang Jung Uhm) bảo rằng Matthew Lee lướt sóng rất giỏi, trong khi Lee Hwi So vốn sợ nước.

Kang Ki Tak định sai người bắt giữ Shim Jun Seok nhưng không ngờ đàn em của anh lại bất ngờ phản bội. Sau đó, Shim Jun Seok nhốt Kang Ki Tak lại, tra tấn anh dã man và còn tiêm huyết thanh nói thật để bắt anh khai ra địa điểm giấu khối tài sản khổng lồ mà Chủ tịch Bang Chil Sung để lại.

Shim Jun Seok tra tấn Kang Ki Tak một cách dã man hòng ép anh khai ra chỗ cất giấu khối tài sản khổng lồ mà Chủ tịch Bang Chil Sung để lại.

Về sau, Kang Ki Tak đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ nhưng vì Geum Ra Hee báo tin, Shim Jun Seok đã tóm được người. Không chỉ vậy, hắn ta còn ra tay sát hại anh rồi sai đàn em ném anh xuống sống. Sau khi Shim Jun Seok rời đi, Geum Ra Hee cùng với Cha Joo Ran (Shin Eun Kyung) lén cho người vớt anh lên. Lý do là bởi bọn chúng cũng muốn chiếm tài sản của Chủ tịch Bang Chil Sung quá cố.

Trước khi bất tỉnh, Kang Ki Tak vì tưởng kẻ cứu mình là Min Do Hyuk nên đã nói ra con số 34. Đây chính là địa chỉ căn nhà cũ mà Bang Da Mi từng ở. Khi Geum Ra Hee và Cha Joo Ran tìm đến địa chỉ này, bọn chúng chỉ thấy nơi đây đã được xây dựng thành công viên mà không biết rằng toàn bộ số tiền đều nằm ở tầng hầm dưới lòng đất.

Shim Jun Seok tưởng Kang Ki Tak đã chết, nhưng thực ra anh vẫn còn sống.

Quay lại với Kang Ki Tak, Geum Ra Hee và Cha Joo Ran tưởng anh đã chết nên ra lệnh ném xác xuống sông. Tưởng như cuộc đời Kang Ki Tak đến đây là chấm dứt, nhưng thật may là anh lại may mắn trôi dạt vào bờ, cuối cùng được Lee Hwi So cứu mạng.

Tất cả mọi người đều tưởng Kang Ki Tak đã chết. Dẫu vậy, anh vẫn sống và nắm được toàn bộ chân tướng. Với khối tài sản kếch xù mà Chủ tịch Bang Chil Sung để lại, Kang Ki Tak đang là nhân vật duy nhất đủ sức khiến cho Shim Jun Seok phải đền tội.

Yang Jin Mo, Han Mo Ne sẽ phản Shim Jun Seok?

Một điều đáng chú ý khác của bộ phim Cuộc chiến sinh tồn, đó là việc Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon) và Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) đã thể hiện rằng bọn chúng vẫn còn chút ít tính người.

Trước tiên, cần phải khẳng định lại rằng cả hai đã gây ra quá nhiều tội ác không thể tha thứ. Yang Jin Mo sai người giết hại mẹ nuôi của Bang Da Mi và gia đình Min Do Hyuk theo lệnh Shim Jun Seok. Tuy tàn ác là thế, Yang Jin Mo vẫn có người hắn yêu thật lòng và sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ - Noh Paeng Hee.

Yang Jin Mo là một kẻ táng tận lương tâm. Thế nhưng, hắn ta sẵn sàng trả giá bằng tất cả những gì mình có để bảo vệ Noh Paeng Hee.

Để bảo vệ tính mạng cho Noh Paeng Hee, Yang Jin Mo đành phải nghe lời Shim Jun Seok dù vừa sợ hãi, vừa căm ghét hắn ta. Thế nhưng cũng vì cô, không loại trừ khả năng trong 3 tập cuối, Yang Jin Mo sẽ phản bội Shim Jun Seok.

Về phần Han Mo Ne, cô ta từng hãm hại Bang Da Mi, góp phần gây nên cái chết của cô nữ sinh tội nghiệp này. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi sự thật rằng Han Mo Ne rất thương mẹ của mình. Khi được Min Do Hyuk dẫn tới quán ăn mà mẹ làm việc, có thể thấy tâm trạng của Han Mo Ne đã dao động dữ dội.

Ban đầu, Han Mo Ne tiếp cận Min Do Hyuk chỉ vì muốn có thêm một kẻ bảo vệ mình. Thế nhưng sau khi anh dẫn cô tới gặp mẹ, có vẻ như thái độ của Han Mo Ne với Min Do Hyuk đã thay đổi.

Ở khoảnh khắc Min Do Hyuk bị dồn vào chân tường, Han Mo Ne đã cứu anh.

Cuối tập 14, lúc Min Do Hyuk bị cảnh sát truy đuổi và dồn đến đường cùng, Han Mo Ne đã xuất hiện để cứu anh. Ban đầu, cô ta tiếp cận Min Do Hyuk vì muốn tìm kiếm thêm một chiếc "phao cứu sinh". Thế nhưng phải chăng, Han Mo Ne đã thực sự có tình cảm với Min Do Hyuk. Nếu điều này là thật, cô cũng là một nhân vật có khả năng sẽ chuyển phe giống như Yang Jin Mo.

Bộ phim Cuộc chiến sinh tồn phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.