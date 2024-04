“Cuộc Chiến Sinh Tồn: Hồi Sinh” - Mở màn quay xe khét lẹt, dự báo cuộc đấu trí nghẹt thở trên màn ảnh

Poster đầy "drama" của phim

Chuyện phim nối tiếp mùa 1, đồng thời cài cắm những chi tiết làm rõ thân phận của các nhân vật. Nhờ vậy, khán giả dễ dàng nhập cuộc, ngay cả newbie chưa xem phần 1 cũng không khó theo dõi.

Theo cái kết mùa 1, Matthew Lee (Uhm Ki Joon) thành công che giấu thân phận ông trùm K, đánh cắp thân phận của Lee Hwi So và được tôn vinh như anh hùng quốc dân. Một tay che trời, gã rắn độc nuôi tham vọng thâu tóm Hàn Quốc.

Trong khi 6 người còn lại của phe phản diện dù nuôi mối hận riêng với Matthew, cũng đành cắn răng chịu nhục, phục tùng mệnh lệnh của hắn, bởi nỗi thèm khát tiền bạc, đồng thời ý thức năng lực có hạn.

Giữa bối cảnh cán cân nghiêng về phía kẻ thủ ác, Cuộc Chiến Sinh Tồn: Hồi Sinh mang đến cú quay xe đột ngột đến từ vị trí của Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) mở ra một cuộc chiến mới đầy hấp dẫn.

Người mẹ tàn độc tìm lại lương tri

Vô tình xem được đoạn phim trăng trối của Da Mi, Geum Ra Hee biết được sự thật con gái vẫn luôn yêu thương mình, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ mẹ. "Anh giết tôi luôn đi cũng được, nhưng đừng làm hại mẹ tôi", lời khẩn cầu của cô bé 17 tuổi với tên ác nhân biến thái K làm Ra Hee đau thắt ruột gan. Hình ảnh đau đớn và những lời nói chân tình của con gái làm người mẹ tưởng như lương tâm đã bị quỷ ma đánh cắp như Ra Hee thức tỉnh.

Một thân một mình, Ra Hee âm thầm lên kế hoạch tiêu diệt đám ác nhân để chuộc lỗi với con gái. Lựa chọn này đẩy cô vào vòng mạo hiểm. Trong lúc trốn chạy sự truy đuổi của đám tay chân của Matthew, cô bị thương nặng, buộc phải cắt bỏ một bàn chân.

Chiếc chân giả mà Ra Hee phải che giấu

Ngoài bày mưu đối đầu với Matthew, Ra Hee còn lặng lẽ hỗ trợ cho Min Do Hyuk (Lee Joon) và Kang Ki Tak (Yoon Tae Young) - người ôm mối thù không đội trời chung với Matthew Lee. Theo đoạn giới thiệu mới nhất, Ra Hee sẽ công khai bắt tay với hai người này để hạ gục Matthew và vây cánh của hắn.

Cả 2 thành công xâm nhập hệ thống Luca nhờ sự hỗ trợ của Ra Hee

Sự tự trách và hoàn lương của Geum Ra Hee tạo nên những khoảnh khắc xúc động về tình mẫu tử trong hai tập đầu của mùa 2. Thay vì tôn vinh nhân vật như thánh thần, kịch bản đặt cô vào những dằn vặt cả thể chất và tinh thần, đồng thời cũng bắt cô trả giá cho lỗi lầm của mình.

Tình tiết này mở ra không gian cho Hwang Jung Eum phô diễn tài năng biến chuyển tâm lý và diễn xuất nước mắt tài tình. Nữ diễn viên bày tỏ niềm hứng thú khi được thể hiện một khuôn mặt khác của Ra Hee ở phần 2.

Đã ác nay còn ác hơn

Đây là điều tài tử Uhm Ki Joon khẳng định về nhân vật Matthew Lee của mình trước ngày phim chiếu, và điều này được chứng minh ngay những tập đầu tiên.

Ẩn sau diện mạo bình phàm là tâm hồn biến thái, cáo già. Matthew giỏi nhất khoản thao túng tâm lý người khác. Hắn không ngừng tung ra nhiều chiêu trò tàn độc để hủy diệt bất kể ai ngáng đường.

Tất cả đều như quân bài trong tay Matthew

Cái hay của kịch bản là xây dựng nhân vật nam chính đa diện, làm khán giả càng ghét hắn cay đắng càng phải công nhận hắn đa mưu, khôn ngoan và tính toán tỉ mỉ. Nhờ vậy, Matthew trở thành trùm phản diện không dễ dàng đối đầu đối với bất kỳ tuyến vai nào trong phim.

Được đặt ở thế đối trọng trực tiếp với Matthew, Min Do Hyuk được xây dựng trưởng thành, chín chắn hơn mùa đầu, tạo nên cục diện khó nhằn nhưng thuyết phục trên màn ảnh. Do Hyuk sẽ bước ra ngoài ánh sáng sau khi thoát lệnh truy nã. Anh và Matthew làm ra vẻ tình thân mến thân nhưng thực chất, cả hai ngầm tuyên chiến với nhau.

Do Hyuk công khai đối đầu Matthew

Trước những biến động của cuộc đấu trí, đấu sức, các nhân vật còn lại đều có nỗi run sợ và mưu mẹo riêng, đưa đẩy thêm nhiều lát cắt cho câu chuyện. Việc vận dụng công nghệ A.I vượt trội trong phim giúp tác phẩm tiệm cận tinh thần phim ảnh toàn cầu, tạo nên sức hút khó cưỡng.

Cuộc Chiến Sinh Tồn là phim hiếm hoi của Hàn Quốc tập trung vào dàn nhân vật phản diện, được chấp bút bởi biên kịch vàng Kim Soon Ok. Trở lại cùng tác phẩm, đạo diễn Oh Joon Hyuk chia sẻ anh và các cộng sự đã tạo nên khởi đầu mới, xây dựng diễn biến mới thỏa đáng cho cốt truyện, đồng thời tiết lộ những người phạm hành vi sai trái sẽ phải chịu sự lên án và trả thù khắc nghiệt.

Cuộc Chiến Sinh Tồn: Hồi Sinh hiện đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc vào 21h30 thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Tiết chế nhịp điệu dông dài của nhiều phim Hàn Quốc khác, phim liên tục tung ra các cao trào, dẫn dắt người xem vào cảm giác gay cấn từ những phút mở màn. Những tập tiếp theo hé lộ màn tiếp giáp mặt đối mặt giữa hai phe chính - tà, báo hiệu cuộc chiến giành giật sự sống và màn báo thù không khoan nhượng.