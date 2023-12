Đây cũng là lúc các gia đình trẻ trổ tài tạo nên các món ăn ngon đặc sắc mang đậm hương vị truyền thống hay sự kết hợp hài hoà theo kịp trào lưu "Á - Âu hội ngộ". Và đương nhiên, thịt gà là một trong những nguyên liệu đạm chính không thể thiếu trong các bữa cơm sum họp dịp quan trọng nhất trong năm này.



Nhằm tạo sân chơi cho anh chị em trổ tài nấu nướng, lần đầu tiên Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ tổ chức cuộc tranh tài nấu ăn online "Cùng Thịt Gà Mỹ nấu vị yêu thương, tưng bừng mùa lễ" với nguyên liệu đạm chính là thịt gà Mỹ. Đây là cơ hội để anh chị em đam mê nấu ăn, yêu thích tìm tòi sáng tạo ra món ngon vừa mang tính truyền thống vừa có phong cách hiện đại cùng nhau trao đổi và chia sẻ các công thức nấu ăn ngon cùng thịt gà Mỹ.

Thịt Gà Mỹ - Nguồn đạm dồi dào, tạo nên những món ăn ngon đặc biệt

Thịt gà không chỉ là nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt mà còn là nguyên liệu thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày của chúng ta. Thịt Gà Mỹ có lượng calo thấp và giàu đạm. Thịt gà có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol thấp hơn so với các loại thịt khác, đồng thời rất giàu vitamin A và vitamin E vì vậy đây là lựa chọn dinh dưỡng tốt, hỗ trợ cơ bắp, hệ miễn dịch và sức khỏe toàn diện.

Thịt Gà Mỹ là một trong những nguyên liệu được nhiều người ưa chuộng cho bữa ăn gia đình. Người tiêu dùng có thể an tâm khi sử dụng Thịt gà Mỹ bởi hai tiêu chí an toàn và chất lượng bởi đã được trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS - Food Safety and Inspection Service) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Với những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời có trong thịt Gà Mỹ, Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) mong muốn tạo ra nhiều cơ hội, kết nối rộng rãi hơn để mọi người, từ mọi gia đình, đều có thể biết đến và trải nghiệm hương vị đặc biệt của thịt Gà Mỹ. Từ đó, "Cùng Thịt Gà Mỹ nấu vị yêu thương, Tưng bừng mùa lễ" được tổ chức với những thông điệp ý nghĩa muốn lan tỏa.

Cuộc thi nấu ăn: "Cùng Thịt Gà Mỹ nấu vị yêu thương, Tưng bừng mùa lễ" chính là sân chơi của niềm vui và những phần thưởng hấp dẫn

Những công thức món ăn độc đáo và đẹp mắt được các đầu bếp thực hiện với nguyên liệu chính từ Thịt Gà Mỹ

Cuộc tranh tài nấu ăn online lần này không chỉ là nơi để thể hiện tài năng nấu ăn, mà còn là sân chơi cho sự sáng tạo với Thịt Gà Mỹ. Thông qua mỗi món ngon như: Gà hầm Marbella, Đùi gà Mỹ xá xíu, Cà ri Ấn thịt gà Mỹ, Xíu mại gà viên,... người tham gia có cơ hội thể hiện khéo léo và ứng dụng đa dạng của nguyên liệu.

Đây còn là dịp để gắn kết, chia sẻ tình cảm và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ qua ẩm thực trong mùa lễ hội. Mỗi món ăn được tạo ra đều mang trong đó hương vị đặc trưng cùng thông điệp về sự quan tâm và yêu thương.

Và để ghi nhận sự sáng tạo và tài năng, USAPEEC sẽ mang đến nhiều món quà vô cùng đặc biệt. Từ trải nghiệm ẩm thực đến những giải thưởng giá trị, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang lại những niềm vui không ngừng cho tất cả mọi người tham gia.

Những món quà độc quyền từ Thịt Gà Mỹ - USAPEEC, tham gia là có ngay

Dành cho 250 người đăng ký sớm nhất, mỗi người sẽ nhận được một túi quà đặc biệt. Trong túi này có đủ nguyên liệu Thịt Gà Mỹ để nấu từ 2 đến 3 món ngon. Đây sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho các đầu bếp tại gia thể hiện sự sáng tạo của mình và chia sẻ kỹ năng nấu ăn độc đáo trên các mạng xã hội.

Đặc biệt, mỗi người cũng sẽ được tặng một túi giữ nhiệt siêu chất lượng, khăn giấy độc quyền với logo USAPEEC và cờ Mỹ mini, là sự tiện ích đồng hành hoàn hảo.

Đường đua đang mở ra, cùng nhau tìm ra chủ nhân nhân xứng đáng của nhiều phần thưởng giá trị

Những bài dự thi có hình ảnh, hoặc video chất lượng, những thành phẩm được đầu tư chỉn chu, trình bày đẹp mắt với công thức chế biến Thịt Gà Mỹ độc đáo, cùng những câu chuyện thú vị được chia sẻ, sẽ có cơ hội rinh về những giải thưởng hấp dẫn từ Ban tổ chức "Cùng Thịt Gà Mỹ nấu vị yêu thương, tưng bừng mùa lễ". Cuộc thi diễn ra từ 1/12/2023 đến 15/01/2024, đây cũng là dịp cuối năm để chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc sum họp đầm ấm, chiêu đãi gia đình và bạn bè những món ngon từ Thịt Gà Mỹ, lại có cơ hội rinh về những phần quà hấp dẫn! Tham gia ngay bạn nhé!