Cùng Sơn Tùng M-TP thể hiện bản thân với thẻ tài chính "không đụng hàng"

Thẻ ngân hàng cá nhân hóa đang trở thành một xu hướng phổ biến trong giới trẻ, không chỉ là công cụ tài chính mà còn là biểu tượng để người trẻ thể hiện dấu ấn của mình. Đi đầu trong xu hướng trên, MB đã phát triển bộ sưu tập Hi Collection dòng thẻ độc đáo tích hợp ATM và tín dụng trong cùng 1 chip, với thiết kế độc đáo và tính năng cá nhân hóa, nhằm đáp ứng nhu cầu thể hiện phong cách riêng của khách hàng trẻ.



Khẳng định cá tính, đam mê

Tiếp nối cơn sốt của bộ sưu tập Hi Collection, MB đã hợp tác với Sơn Tùng M-TP, một trong những ngôi sao âm nhạc hàng đầu Việt Nam, để tạo ra sản phẩm Be The Sky thuộc bộ sưu tập Hi Collection. Đây là dòng thẻ dành cho fandom tiên phong tại Việt Nam. Sở hữu tấm thẻ trên tay chính là cách để Sky khẳng định cá tính âm nhạc, đam mê với nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP.

Be The Sky khuấy đảo cộng đồng mạng trong những ngày qua và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Be The Sky chia thành nhiều phiên bản: Skycloud - phiên bản thẻ phi vật lý, và ba phiên bản thẻ cứng Daybreak, Starlight, Apeiron. Những ý tưởng này đều được sự đóng góp trực tiếp của chính nghệ sĩ.

Thẻ Daybreak của tượng trưng cho sự lạc quan và khởi đầu mới của Sơn Tùng M-TP, phù hợp với người hướng về tương lai. Thẻ Starlight biểu hiện đam mê và ước mơ, dành cho những người mơ mộng, lãng mạn. Thẻ Apeiron thể hiện sự vô tận và bao la, phản ánh cá tính yêu tự do và khám phá của người sở hữu. Trong khi đó, thẻ phi vật lý Sky cloud là đại diện cho sự trong sáng và thuần khiết, mang lại cảm giác thanh bình và hạnh phúc cho người sở hữu.

Sự đa dạng trong thiết kế của mỗi thẻ cho phép giới trẻ thể hiện phong cách và cá tính riêng biệt, làm cho bộ sưu tập này trở nên đặc biệt và có ý nghĩa.

Thiết kế của ba dòng thẻ vật lý Be The Sky được tinh tế tạo nên, phản ánh đa dạng các phong cách của giới trẻ.

Khẳng định phong cách tài chính

Nếu như trước đây phong cách tài chính được thể hiện qua cách quản lý chi tiêu hay tiết kiệm, thì nay, việc lựa chọn những tấm thẻ cá nhân hóa cũng được xem là cách phản ánh phong cách tài chính của giới trẻ. Điều này thể hiện qua lựa chọn thẻ: từ thẻ với nhiều tính năng tối ưu tích hợp dành cho người tối giản, thẻ bảo mật cao cho những người ưu tiên an toàn, đến thẻ tích hợp công nghệ cho người yêu thích công nghệ số. Mỗi lựa chọn cho mình một công cụ quản lý tiền bạc, thẻ tài chính còn thể hiện cá tính và "gu" tài chính của người sở hữu.

Be The Sky, một sản phẩm của MB, là ví dụ điển hình dành cho giới trẻ khẳng định phong cách tài chính. Đây là thẻ Hybrid "2 in 1" tích hợp cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, cung cấp sự linh hoạt và tiện ích trong mọi giao dịch tài chính từ rút tiền ATM, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, đến thanh toán quốc tế. Sự kết hợp giữa thế giới âm nhạc và tài chính không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo mà còn thể hiện phong cách tài chính thông minh và hiện đại.

Khẳng định phong cách tài chính với tấm thẻ "quyền năng" Be The Sky

Ngoài ra, việc yếu tố bảo mật và an toàn của Be The Sky cũng là một điểm vượt trội, đây là tiêu chí mà thế hệ thời kỳ kỷ nguyên số đặc biệt quan tâm. Điều này cho thấy MB - ngân hàng đi đầu về chuyển đổi số, sáng tạo số, đã thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu và xu hướng của giới trẻ hiện đại.

Chọn trải nghiệm riêng cho chính mình

Sky là cộng đồng những người trẻ luôn tiên phong trong việc tạo nên xu hướng và không ngừng tìm kiếm sự khác biệt, vì vậy việc sở hữu tấm thẻ Be The Sky còn là lựa chọn hướng đến những trải nghiệm mới độc đáo.

Khi sở hữu thẻ, Sky sẽ có cơ hội nhận được được lời nhắn nhủ trực tiếp từ chính thần tượng của mình. Cùng với đó, Sky còn có thể hưởng những ưu đãi độc quyền tại các sự kiện có sự tham gia của nghệ sĩ. Ngoài ra, đây là lựa chọn giúp Sky tiết kiệm hơn nhiều so với việc mua merchandise - một cơ hội chi tiêu thông minh cho những fan thích sưu tập những sản phẩm liên quan đến Sơn Tùng M-TP.

BST merchandise xinh xỉu khiến giới trẻ mê mẩn.

Thêm vào đó, Be The Sky còn cung cấp kho ưu đãi khổng lồ, từ 10 tỷ đồng quà tặng tiền mặt đến 50 tỷ đồng ưu đãi voucher đa dạng, sử dụng được 24/7 trong suốt tuần ở nhiều lĩnh vực. Người dùng có thể tận hưởng những ưu đãi tại hơn 20.000 cửa hàng đối tác, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Grab, Shopee, Aeon, CGV, Viettel, Nike, Adidas, Uniqlo, FPT, Thaiexpress…, đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí, mua sắm, ẩm thực đến công nghệ.

