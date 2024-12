Cùng "hụt" game hay nhất năm, Black Myth: Wukong vẫn bị chê, cho rằng chưa ngang hàng với các "tiền bối"

The Game Awards 2024 đã khép lại với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Astro Bot. Thế nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại tới tận bây giờ, đặc biệt là khi Black Myth: Wukong "hụt" giải đầy tiếc nuối.

Bản thân các fan của Black Myth: Wukong dường như vẫn chưa phục quyết định của The Game Awards 2024. Thế nhưng ít ra, các fan của bom tấn này cũng không cô đơn khi trước Black Myth: Wukong, cũng từng có rất nhiều bom tấn hụt danh hiệu Game of the Year một cách đầy tiếc nuối.

Đơn cử như trường hợp của những Red Dead Redemption 2, Uncharted 4 hay gần đây nhất là God of War: Ragnarok năm 2022. Tất cả những trò chơi này đều có chất lượng chẳng kém Black Myth: Wukong, nhưng cũng đều thua cuộc tại The Game Awards.

Thậm chí, theo đánh giá từ phía chính các game thủ Việt, Black Myth: Wukong còn chưa đủ sức để đặt lên bàn cân khi so sánh với những bậc "tiền bối" này. Đặc biệt khi so sánh với Red Dead Redemption 2 - một bom tấn thế giới mở cho tới nay vẫn được liệt vào hàng ngũ các huyền thoại, Black Myth: Wukong càng khó có "cửa" để đọ sức.

Rõ ràng, xét về mặt đồ họa, Black Myth: Wukong quá tuyệt vời. Cơ chế chiến đấu cũng khá ổn nhưng nếu nhìn rộng ra, nội dung của trò chơi tương đối hạn chế. Dù theo cốt truyện tuyến tính thế nhưng sự xuất hiện của các NPC tương đối mờ nhạt, chủ yếu theo xu hướng các game thủ phải tự khám phá, hiểu cốt truyện dựa theo các suy luận của bản thân. Và rõ ràng, nếu chưa từng biết tới Tây Du Ký trước đó, thật khó để người chơi Black Myth: Wukong có thể luận ra những ẩn ý mà trò chơi của Game Science gửi gắm.

Tất nhiên, mọi sự so sánh vẫn luôn là khập khiễng và bản thân Black Myth: Wukong chẳng cần danh hiệu nào để chứng minh sự thành công của mình. Không phải ngẫu nhiên mà đây là tựa game có doanh số "phá đảo" trong năm 2024 cũng như có mức độ phủ sóng, phổ biến mạnh mẽ tới mức thất bại của nó tại The Game Awards vẫn gây ra nhiều tranh cãi như hiện nay.