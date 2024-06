Cùng học an toàn bảo mật với MoMo: Hiểu liền, áp dụng rốp rẻng

Từ khi nào học an toàn bảo mật lại dễ đến vậy?



Lâm Anh (22 tuổi, Đà Nẵng) có nhiều loại tài khoản khác nhau trên mạng phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng và đếm "sương sương" cũng gần chục cái như Facebook, Gmail, Linkedin, Pinterest,... Chính vì quá nhiều tài khoản nên cậu bạn ưu tiên đặt mật khẩu đơn giản cho mỗi cái, để khi cần thì không phải vắt óc để nhớ ra hay phải dùng tính năng "Quên mật khẩu". Tuy nhiên, gần đây khi xem chuỗi video về an toàn bảo mật của MoMo, Lâm Anh đã thay đổi suy nghĩ. "Đúng là khi đặt mật khẩu quá đơn giản thì chẳng khác gì mua cái ổ khóa lỏng lẻo "mời" trộm vào nhà. Tuy nhiên mình cũng không cần phải đặt quá phức tạp, mà đôi khi chỉ cần lặp lại nhiều lần mật khẩu thì tài khoản của mình đã khó bị hack hơn rồi", cậu bạn cho biết sau khi "tiếp thu" từ một video của MoMo.

MoMo "chinh phục" người xem với những video về an toàn bảo mật có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, áp dụng được liền. Ảnh: MoMo.

"Mẹo" đặt mật khẩu khó bị hack là một trong các nội dung về an toàn bảo mật mà MoMo mang đến cho người dùng thông qua chuỗi video ngắn dễ xem trong dự án "Cùng học an toàn bảo mật với MoMo". Những trường hợp mất tiền, dính bẫy lừa đảo trong thời gian qua khiến cho nhiều bạn trẻ khó mà xem nhẹ vấn đề an toàn bảo mật được nữa. Mai Lan, sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội chia sẻ lại trải nghiệm "thót tim" khi suýt nhập hết toàn bộ thông tin cá nhân vào một trang web gần giống website chính chủ nhưng sai chính tả một chữ sau khi nhận được email mời click vào đường link đề nghị cập nhật số căn cước công dân vào hồ sơ số thuế cá nhân. "Nhờ trải qua sự việc lần đó, mình rất tâm đắc khi xem video "Cách phản ứng với đường link gửi từ người lạ" của MoMo. Có nhiều email được "phông bạt" rất cẩn thận, tưởng như là được gửi đến từ cơ quan nhà nước thật sự nhưng thật ra là lừa đảo", Mai Lan chia sẻ.

Vấn đề được cả xã hội quan tâm

Hiện nay, những chiêu lừa đảo như yêu cầu chuyển tiền gấp không còn "câu" được nhiều nạn nhân do xài đi xài lại với quá nhiều người và trở nên quá đỗi phổ biến. Thậm chí, như trường hợp của anh Nguyễn Hiếu (Hà Nội), sau khi bị mất Facebook cũ do bị hack, anh còn ghi thẳng trên Facebook mới là "Facebook mới chính chủ, yên tâm khum hỏi mượn tiền". Tuy nhiên, theo một chuyên gia về an toàn thông tin mạng, các thủ đoạn và bẫy lừa đảo của những đối tượng xấu ngày càng tinh vi và biến hóa khôn lường, dẫn đến không ít vụ việc mất tiền gần đây lên tới hàng tỷ đồng và nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, ít tiếp cận với các kiến thức về an toàn bảo mật.

Với những diễn biến nói trên, vấn đề an toàn bảo mật đang trở thành chủ đề của nhiều cuộc hội thảo, diễn đàn về chuyển đổi số, tài chính số tại Việt Nam. Chuỗi sự kiện Ngày Không Tiền Mặt 2024 do báo Tuổi Trẻ triển khai trong tháng 6/2024 cũng lấy chủ đề "Bật khoá an toàn - Mở đa tiện ích", hướng tới thúc đẩy thanh toán không tiền mặt an toàn trong người dân. Theo đại diện báo Tuổi Trẻ, sự bùng nổ của các hoạt động và công nghệ thanh toán hiện đại không chỉ mang lại tiện ích mà còn kéo theo nhiều thách thức về bảo mật và an ninh.

Khi các mối đe dọa trên môi trường số ngày càng phức tạp, việc nâng cao nhận thức và thực hành an toàn bảo mật là điều vô cùng cần thiết. Ảnh: MoMo.

Do đó, sự chung tay giữa cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí truyền thông và các doanh nghiệp như MoMo trong các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn bảo mật sẽ góp phần tạo ra môi trường tài chính số lành mạnh và xây dựng cộng đồng người dùng thông thái. Với MoMo, nỗ lực chuyển tải các bài học dễ hiểu về an toàn bảo mật cũng nhằm hưởng ứng chủ trương "Nâng cao dân trí tài chính quốc gia", trong đó nâng cao nhận thức về an toàn bảo mật khi sử dụng các dịch vụ tài chính, thanh toán là một trọng tâm quan trọng.

