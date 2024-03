"Cung đường di sản" đẹp nhất Việt Nam chỉ đi tàu hỏa mới ngắm được, giới trẻ rủ nhau xách ba lô lên và đi ngay!

Đoàn tàu kết nối di sản

Mới đây loạt ảnh từ trên cao chụp đoàn tàu Bắc - Nam đi qua khu vực đèo Hải Vân thuộc Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng yêu du lịch. Hàng ngàn lượt like, thả tim và bình luận không khỏi trầm về khung cảnh khung cảnh nơi đoàn tàu đi qua. Ai nấy đều mong muốn được một lần được tận mắt nhìn thấy và hòa mình vào khung cảnh kỳ diệu này.

Cung đường sắt từ Huế vào Đà Nẵng và ngược lại được hành khách đánh giá là một trong những cung đường sắt đẹp dọc theo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn T.A Phong

Chuyến tàu chầm chậm di chuyển qua đèo Hải Vân trên dãy Bạch Mã mở ra rất nhiều khung cảnh mộng mơ với một bên giáp núi, một bên hướng về biển, qua đèo, qua suối khiến du khách nhiều khi phải trầm trồ “Đẹp quá Việt Nam ơi!”. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.

Thế nhưng không để những tín đồ yêu du lịch phải chờ đợi, mới đây Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức mở bán vé tàu Huế - Đà Nẵng trên toàn hệ thống và chính thức chạy tàu trên khu đoạn này từ ngày 26/3 trên 2 đôi tàu với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”.

Theo lịch trình được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố, hàng ngày sẽ có 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 giữa Huế - Đà Nẵng hoạt động với hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, trên hành trình, các tàu sẽ dừng đỗ tại Ga Lăng Cô 10 phút để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp, check-in, chụp ảnh vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thời gian, giờ chạy thuận lợi để khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ở đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô,... những địa danh từng lọt top bình chọn thế giới. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.

Đặc biệt, cung đường đi qua đèo Hải Vân, nơi có di tích Hải Vân Quan với công trình cổ còn lưu đề dòng chữ "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Ảnh: Nguyễn T.A Phong.

Trước mắt, đoàn tàu sẽ bao gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ các chương trình văn hóa và ẩm thực địa phương,… Đặc biệt trong tháng khai trương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150 nghìn đồng/vé; giá vé tháng 900 nghìn đồng/vé (riêng vé tháng mua tại các nhà ga) và giảm giá từ 10 đến 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách.

Ngay sau khi thông tin về lịch mở bán vé cung đường Huế - Đà Nẵng được đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ những tín đồ yêu du lịch. Bởi từ lâu, cung đường Huế - Đà Nẵng với "thiên hạ đệ nhất hùng quan" đèo Hải Vân hay vịnh Lăng Cô - xứng danh những vịnh biển đẹp nhất hành tinh,... đã góp phần khiến nơi đây trở thành cung đường đẹp nhất Việt Nam.

Đoạn tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng có chiều dài 102km. Việc đưa vào khai thác những địa điểm này không chỉ góp phần trong việc đảm bảo kết nối đi lại giao thông của người dân giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng mà còn hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của miền Trung.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan"

Những chuyến tàu hỏa qua con đèo với bên dưới là vực sâu hun hút, phía trên là rừng núi trùng điệp hay xa xa là mặt biển lấp lánh ánh bạc,... tạo nên vẻ đẹp quá đỗi trác tuyệt khiến lòng người vấn vương. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả mà du khách có thể khám phá khi đặt chân đến vùng đất đặc biệt này.

Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân (vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải) hay đèo Mây (vì đỉnh đèo thường có mây che phủ) nằm ở độ cao gần 500m so với mực nước biển với chiều dài đường đèo là 21km vắt ngang qua những ngọn núi cao của dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Tọa lạc trên đỉnh đèo giữa mây ngàn gió lộng gần hai thế kỷ là công trình Hải Vân Quan với vọng gác, cổng thành, cửa trông về hướng Thừa Thiên Huế đề ba chữ “Hải Vân Quan”, cửa trông về hướng Đà Nẵng đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (đây là từ đề tặng của vua Lê Thánh Tông khi dừng chân ngắm cảnh nơi này vào thế kỷ 15).

Con đèo mang hơi thở lịch sử

Nói về sự hùng vĩ của đèo Hải Vân, ở thế kỷ XVIII, Ngô Thì Chí đã viết: “Ngọn núi này khí át sông Ngân, thế nuốt bờ biển, tảng đá trập trùng khó vịn, cây cối sum suê rợp bóng, sóng vỗ ầm ầm như tiếng sấm vang trời, suối chảy rào rào như tuôn nước từ lưng chừng trời đổ xuống”.

Với địa thế cao chênh vênh, đường đèo quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi, uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây, ẩn hiện giữa cây rừng, đá núi, đèo Hải Vân như một bức tranh thiên nhiên hoành tráng do kỳ công của tạo hóa và bàn tay của con người tạo ra đến mức hài hoà. Tuy địa hình đường đèo khá hiểm trở do núi cao, vực sâu, song nơi đây lại là một nơi thưởng ngoạn lý tưởng của du khách thích khám phá loại hình du lịch mạo hiểm.

Nhiều phượt thủ vẫn lựa chọn chinh phục đèo Hải Vân bằng đường bộ cũ để vừa trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi đi qua những khúc cua chữ U đầy thót tim, vừa có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Lên đỉnh Hải Vân vào những ngày nắng đẹp, nhìn bao quát về phía bắc là cảnh đồi núi trập trùng với mây trắng bay là đà, xa xa là đầm Lập An, làng chài Lăng Cô đẹp như tranh vẽ. Nhìn về phía nam, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, Cảng Tiên Sa - Bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm... và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước bao la trong xanh của biển.

Càng thú vị hơn khi chạy dọc đường đèo, biển xanh sẽ luôn hiện diện trong tầm nhìn của du khách, khi thì trải rộng ra đến muôn trùng, khi lại ở rất gần, rì rào và xanh thẳm... Ở những đoạn đèo thích hợp, du khách có thể đứng trên đèo và nhìn xuống đoạn đường ngoằn ngoèo, gấp khúc mình vừa đi qua phía dưới, trông vô cùng ngoạn mục.

Nằm dưới chân đèo Hải Vân và có chiều dài 42.5km, vịnh Lăng Cô sở hữu hình dáng cong cong như lưỡi liềm.

Do địa hình phức tạp, độ dốc tương đối cao, đường quanh co liên tục với nhiều đoạn cua rất mạo hiểm, nên kể từ tháng 6/2005, khi công trình hầm Hải Vân được hoàn thành và đưa vào hoạt động, làm cho giao thông giữa Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng trở nên thuận tiện, an toàn hơn rất nhiều, hầu hết các phương tiện đều lựa chọn phương án đi qua đường hầm.

Do vậy, lượng người qua con đèo này càng ít đi, chủ yếu là khách du lịch thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cảm giác mạnh… Với hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cấp, đèo Hải Vân đã trở thành một cung đường du lịch đối với du khách trong nước và quốc tế. Các điểm dừng nghỉ trên đèo đã được xây dựng, tạo điều kiện cho du khách dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn khi đi vãn cảnh trên đèo.