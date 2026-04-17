Cụm 18 sân pickleball sang chảnh ở TP.HCM là của ai? Hé lộ thân thế của con trai đại gia đứng sau

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của pickleball tại Việt Nam, không ít cá nhân và doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong số đó, thiếu gia Phan Thành (Phan Quang Thành, sinh năm 1989) và em trai - Phan Hoàng nhận được sự quan tâm của những người thích pickleball và cư dân mạng.

Phan Thành là con trai cả đại gia Phan Quang Chất - Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phan Thành. Doanh nghiệp này hoạt động đa ngành, từ dịch vụ, thương mại cho đến bất động sản. Nhiều chi nhánh của công ty này hoạt động khắp TP.HCM như nhà hàng Hoàng Ngọc Saigon Pearl, chi nhánh Bến Vân Đồn, chi nhánh Công Trường Mê Linh, chi nhánh Công Xã Paris,…

Được biết Phan Quang Thành giữ vị trí Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Thành Sports Center. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập ngày 10/9/2024, đặt trụ sở tại số 11 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (TP.HCM), với ngành nghề kinh doanh chính là Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí.

Theo chia sẻ trên tài khoản MXH của Phan Thành, doanh nghiệp này có cụm 18 sân pickleball gần sân bay Tân Sơn Nhất, khai trương vào tháng 12/2024. Đến đầu năm 2025, thiếu gia này triển khai thêm cụm sân tại khu vực The Metropole Thủ Thiêm - một trong những vị trí đắt giá bậc nhất TP.HCM.

Ngoài ra, Phan Thành còn là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hoạt động trong đa dạng lĩnh vực như dịch vụ thương mại, đầu tư, F&B,… như Công ty TNHH Ocean Palace, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Hồng Phát, Công ty CP Nàng Lounge, Công ty TNHH Hoàng Thành F&B, Khu mua sắm Saigon Square - chi nhánh thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Phan Thành...

Các công ty do Phan Thành và em trai vận hành cũng sở hữu loạt nhà hàng, khách sạn tại những khu vực trung tâm, đắc địa. Điểm chung của các mô hình là phong cách sang trọng, đầu tư bài bản, hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao.

Hiện tại, Phan Thành có cuộc sống kín tiếng, các bài đăng trên tài khoản MXH chủ yếu liên quan đến pickleball và công việc kinh doanh.

Trong quá khứ, Phan Thành thường tạo nét với niềm đam mê với siêu xe, sở hữu bộ sưu tập lên đến hàng trăm tỷ đồng và đều là những thương hiệu lớn như: Rolls Royce, Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458,… Gần như không có dòng xế hộp đắt đỏ nào mà thiếu gia này không có.

Đỉnh điểm đam mê siêu xe của Phan Thành là vào năm 2015, anh thẳng tay chi 36 tỷ đồng trong 1 ngày chỉ để mua xe. Cụ thể buổi sáng Phan Thành vừa khoe Lamborghini Huracan trên 15 tỷ đồng thì đến đêm khuya cùng ngày, anh tung tiếp chiếc Ferrari F12 Berlinetta có giá khoảng 20 tỷ đồng.

Nhưng chưa hết, cũng trong khoảng giữa năm 2015, Phan Thành mua thêm chiếc BMW i8. Tức là chỉ trong vòng 1 tháng, thiếu gia đã chi hàng chục tỷ đồng cho những chiếc xe của mình, khẳng định đẳng cấp tay chơi xe khét tiếng.

Thiếu gia hoài niệm về quá khứ dữ dội

Tại đám cưới với Primmy Trương hồi đầu năm 2021, Phan Thành cũng khiến dân tình trầm trồ khi mang dàn siêu xe trăm tỷ đi hỏi vợ. Dẫn đầu dàn xe dâu là một chiếc Rolls-Royce Wraith có giá bán mua mới vào năm 2016 là trên dưới 30 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Phan Thành tậu một chiếc Bentley Bentayga trị giá hơn 17 tỷ đồng. Trong ảnh Tết 2023 của Primmy Trương, chiếc Bentley này vẫn được nàng dâu hào môn cho lên sóng.

Tuy nhiên hiện tại, “cậu cả” họ Phan không cập nhật công khai về thú vui xe cộ nữa. Hình ảnh xe sang trong quá khứ từng được Phan Thành tổng hợp thành album “My Collection” đã không còn.

Về cuộc sống hôn nhân, Phan Thành cũng không chia sẻ nhiều thông tin chỉ được cập nhật qua Primmy Trương. Mới nhất, Primmy đăng ảnh cùng chồng nhân dịp sinh nhật. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi cặp đôi đăng ảnh chung trên MXH.

Hiện tại, vợ chồng Phan Thành đã có 2 em bé, một trai một gái, kháu khỉnh và dễ thương.

