Cục Thuế phát thông báo quan trọng đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng

Ngày 31/7, Cục trưởng Cục Thuế gửi Công điện số 28/CĐ-CT tới các Trưởng Thuế tỉnh, thành phố về tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện các quy định về quản lý thuế.

Cụ thể, theo quy định khoản 1 Điều 9 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/03/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ), ngày 31/7/2026 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Theo số liệu được theo dõi trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), hiện nay vẫn còn những hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện thông báo doanh thu, kê khai thuế theo thời hạn quy định. Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Đồng chí Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Phòng, Thuế cơ sở khẩn trương thực hiện:

Một là, căn cứ cơ sở dữ liệu về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026, khẩn trương rà soát, xác định đầy đủ các trường hợp thuộc diện phải thông báo doanh thu; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo đúng thời hạn. Tiếp tục triển khai theo dõi, giám sát và đánh giá tiến độ thông báo doanh thu, cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến hộ, cá nhân kinh doanh về quy định tại Điều 9 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP), cụ thể: ngày 31/7 hàng năm là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Ba là, tăng cường nguồn lực hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo doanh thu trên ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; chủ động hướng dẫn linh hoạt bằng các phương thức điện tử, trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, bảo đảm người nộp thuế có thể thực hiện thuận lợi, đúng thời hạn.

Bốn là, tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thuế, khai thác và đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quản lý thuế, hóa đơn điện tử và các nguồn thông tin có liên quan để theo dõi, đánh giá doanh thu, nghĩa vụ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Chủ động hướng dẫn người nộp thuế điều chỉnh, bổ sung thông tin và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu các đồng chí Trưởng Thuế tỉnh, thành phố thực hiện ngay các chỉ đạo nêu trên.