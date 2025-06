Cú sốc bỏ show của siêu sao quốc tế

Cho đến giờ diễn thì hình ảnh Jason Derulo vẫn xuất hiện

Đêm nhạc GAMA music racing festival diễn ra tối 28-6 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP HCM) thu hút sự chú ý vì có sự tham gia biểu diễn của siêu sao quốc tế Jason Derulo. Giọng ca người Mỹ Jason Derulo nổi tiếng bởi sở hữu những bài hit tỉ view như Whatcha Say, In My Head, It Girl, Want to Want Me và gần đây là Snake (hợp tác cùng Nora Fatehi).

Nam ca sĩ đã phát hành 5 album phòng thu, sở hữu hàng trăm triệu lượt nghe và có hơn 41,5 triệu người theo dõi trên YouTube.

Việc một ngôi sao quốc tế biểu diễn tại Việt Nam không chỉ góp phần nâng tầm GAMA Music Racing Festival mà còn phản ánh xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành công nghiệp giải trí trong nước.

Đây cũng là dịp để khán giả Việt tiếp cận trực tiếp với các chương trình biểu diễn theo tiêu chuẩn quốc tế mà không cần ra nước ngoài.

Tuy nhiên, chỉ cách buổi diễn vài giờ, ban tổ chức cho biết Jason Derulo sẽ không trình diễn vì lý do sức khỏe. Điều này ít nhiều làm khán giả thất vọng. Bởi lẽ, không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Jason Derulo chính là điểm nhấn của đêm nhạc.

Chia sẻ với báo Người Lao Động, bà Thi Võ (CEO của GAMA music racing festival) khẳng định chính ban tổ chức cũng sốc với sự việc vắng mặt của Jason.

Đại diện ban tổ chức chương trình, bà Thi Võ nói: "Chương trình đã chuẩn bị cả tháng trời, chạy chương trình không biết bao nhiêu lần và cú sốc này khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng. Theo chia sẻ, ban tổ chức khá tự tin với chương trình vì toàn bộ ê-kíp của ca sĩ Jason Derulo đã có mặt tại Việt Nam. Chỉ có Jason chưa đến nhưng đã thông báo giờ bay, số hiệu chuyến bay để ê-kip ra sân bay đón. Sau 2 lần dời lịch bay thì thông tin cuối cùng mà ban tổ chức nhận được từ phía ê-kíp của Jason là vì lý do sức khỏe nên Jason sẽ không thể diễn trong đêm nhạc.

Nhưng Jason đã không xuất hiện như hứa hẹn

"Chúng tôi đã trả toàn bộ chi phí cho Jason vì vậy, sau đêm diễn, chúng tôi sẽ làm việc với bộ phận pháp lý của công ty để xem xét vấn đề pháp lý với phía ca sĩ Jason. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải chọn phương thức nhẹ nhàng nhất để không làm mất hòa khí đôi bên. Dù vậy, mọi thứ cần được giải quyết rõ ràng và chúng tôi cũng ít nhiều bị tổn thương sau sự cố này" - bà Thi Võ thông tin thêm.

Không tiết lộ khoản thù lao phải trả cho Jason nhưng phía ban tổ chức khẳng định đó là khoản thù lao không nhỏ, tương ứng với vị trí ngôi sao của Jason trên thị trường âm nhạc quốc tế. Hơn hết, phía ban tổ chức khẳng định đã thực hiện đúng với yêu cầu của phía Jason về kỹ thuật dàn dựng sân khấu cũng như âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế mà phía Jason yêu cầu. Thế nên, việc đơn phương vi phạm hợp đồng với lý do "không khỏe" của Jason có vẻ không chính đáng. Hơn hết, thể hiện thái độ kém chuyên nghiệp của một ngôi sao quốc tế.

Điều đáng nói, toàn bộ ê-kíp của Jason đã đến Việt Nam từ ngày 26-6 thế nên, việc Jason quyết định không đến đêm biểu diễn có lẽ còn nhiều lý do khác. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc lượng khán giả của GAMA music racing festival có lẽ là một trong lý do khiến ê-kíp Jason không thấy hài lòng.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sân khấu ở công viên Bờ sông Sài Gòn không đủ lớn, và lượng khán giả vài chục ngàn người đến xem chương trình không mấy khả thi. Đây không phải trường hợp sao ngoại đầu tiên bỏ show khi chương trình chỉ còn vài giờ nữa mới diễn ra. Giống như vài ngôi sao trước thì lý do vắng mặt của Jason cũng chưa thể lý giải được. Nhưng việc khán giả không đông như mong đợi cũng là một trong những điều đáng được nhắc đến.

May mắn, dù không có Jason thì đêm diễn vẫn rất hoành tráng với phần biểu diễn của các ngôi sao Việt như MONO, Kay Trần, Tăng Duy Tân, DJ Mie …