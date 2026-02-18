Cú lừa thế kỷ tại tiệc tất niên: Nhân viên hí hửng trúng iPhone 17 Pro Max, về nhà mở hộp chỉ thấy gạch men và kẹo

Đối với người lao động tại Trung Quốc, tiệc tất niên (Year-end party) luôn là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, nơi họ hy vọng được ghi nhận công sức lao động và có cơ hội nhận những phần quà giá trị trước thềm Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, đối với một người đàn ông tên Jiang Jiang đến từ tỉnh Quảng Đông, sự kiện này đã trở thành một kỷ niệm đáng quên, một "chuyến tàu lượn cảm xúc" đưa anh từ đỉnh cao hạnh phúc xuống vực sâu của sự thất vọng.

Hình ảnh trên cho thấy, từ trái sang phải, hộp iPhone, các viên gạch và sô cô la.

Màn kịch được dàn dựng công phu

Câu chuyện bi hài bắt đầu khi tên của Jiang Jiang được xướng lên tại buổi tiệc tất niên của công ty - một bệnh viện địa phương - với tư cách là người chiến thắng giải đặc biệt (Grand Prize). Phần thưởng là một chiếc iPhone 17 Pro Max, thiết bị công nghệ thời thượng nhất hiện nay với mức giá niêm yết lên tới 9.988 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng).

Để tăng tính thuyết phục cho giải thưởng, ban tổ chức đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Jiang nhận được một chiếc hộp iPhone trông hoàn toàn như thật, được đặt trang trọng trong túi mua sắm có logo thương hiệu, kèm theo cả hóa đơn và biên lai thanh toán in rõ mệnh giá tiền.

Thậm chí, lãnh đạo cao nhất của đơn vị cũng đã công khai tuyên bố giải thưởng và giá trị của nó trước toàn thể nhân viên. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ Jiang mà tất cả đồng nghiệp đều tin rằng vận may hiếm có đã mỉm cười với anh.

Với tâm trạng phấn khích tột độ, Jiang quyết định không mở quà ngay tại chỗ. Anh cẩn thận mang "kho báu" về nhà, dự định sẽ dành tặng sự bất ngờ lớn này cho người vợ của mình. Nhưng trớ trêu thay, sự bất ngờ đó lại dành cho chính anh.

Jiang vô cùng vui mừng khi nghĩ rằng mình đã trúng thưởng một chiếc iPhone 17 Pro Max của Apple

Sự thật phũ phàng bên trong chiếc hộp

Khi nắp hộp được mở ra tại nhà riêng, nụ cười trên môi Jiang vụt tắt. Không có siêu phẩm công nghệ nào cả. Nằm chỏng chơ bên trong chiếc hộp sang trọng là vài miếng gạch men nặng trịch, hai viên sô cô la và ba cây kẹo mút.

"Tôi cứ ngỡ mình là người chiến thắng lớn nhất của bữa tiệc, hóa ra tôi lại là kẻ thua cuộc thảm hại nhất", Jiang chia sẻ trong một video đăng tải trên mạng xã hội, giọng không giấu nổi sự bức xúc.

Ban đầu, nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng có thể ban tổ chức đã biển thủ chiếc điện thoại thật và đánh tráo bằng những vật phẩm rẻ tiền. Tuy nhiên, sự thật được Jiang tiết lộ còn chua chát hơn: Đây hoàn toàn là một trò đùa (prank) được lên kế hoạch bởi chính quản lý đội nhóm của anh.

Theo lời giải thích từ phía công ty, bệnh viện nơi Jiang làm việc thực tế chưa bao giờ phê duyệt ngân sách để mua một chiếc điện thoại đắt tiền như vậy. Việc công bố giải thưởng chỉ là một chiêu trò khuấy động không khí, và những viên gạch men được bỏ vào hộp chỉ để tạo trọng lượng giả. Sự "nghèo nàn" của cơ cấu giải thưởng còn thể hiện ở việc giải nhì của chương trình chỉ là... một chiếc gối.

Tưởng chừng năm mới 2026 sẽ khởi đầu đầy may mắn với phần quà giá trị nhất buổi tiệc, chàng trai trẻ không ngờ mình lại trở thành nạn nhân của một trò đùa tai hại. Niềm vui vỡ òa khi trúng iPhone đời mới bỗng chốc hóa thành nỗi thất vọng ê chề khi sự thật bên trong chiếc hộp hào nhoáng được phơi bày.

Làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng

Jiang Jiang cho biết anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. "Tôi đã mong đợi năm 2026 sẽ có một khởi đầu may mắn, nhưng họ lại biến tiệc tất niên thành sự kiện Cá tháng Tư đối với tôi", anh nói. Dù khẳng định bản thân không quá quan trọng việc sở hữu chiếc điện thoại, nhưng Jiang kiên quyết yêu cầu người bày ra trò đùa này phải đưa ra lời xin lỗi công khai.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm Tết Nguyên đán đã châm ngòi cho một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về văn hóa doanh nghiệp. Đa số ý kiến đều đứng về phía Jiang và chỉ trích gay gắt hành động của công ty.

Nhiều người dùng mạng cũng tranh thủ dịp này để "kể khổ" về những giải thưởng tất niên nực cười mà họ từng chứng kiến. Một nhân viên văn phòng chia sẻ rằng giải đặc biệt tại công ty anh là "một buổi gặp mặt riêng 1-1 với sếp". Một người khác mỉa mai khi giải thưởng của họ là "cơ hội được chụp ảnh và xin chữ ký của người sử dụng lao động".

"Liệu tôi có thể xin chữ ký của sếp vào hợp đồng tăng lương không?", một bình luận châm biếm nhận được hàng nghìn lượt thích.

Một ý kiến khác nhận định sâu sắc hơn: "Những giải thưởng kiểu này chỉ chứng tỏ hai điều: công ty đang gặp khó khăn về tài chính và họ hoàn toàn thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với nhân viên của mình. Tiệc tất niên nên là dịp để tri ân sự cống hiến của người lao động sau một năm vất vả, chứ không phải là sân khấu để nịnh bợ lãnh đạo hay mang nhân viên ra làm trò cười".

Vụ việc của Jiang Jiang là một bài học đắt giá cho các doanh nghiệp: Sự hài hước không đúng chỗ đôi khi sẽ phải trả giá bằng niềm tin và sự tôn trọng của chính những người đang cống hiến cho công ty.