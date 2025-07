Cú "kiss cam" bắt gian tại trận Mascot Phillies giữa sân vận động, bối rối ngượng ngùng khi bị phát hiện

Tối 18/7/2025, tại sân vận động Citizens Bank Park, linh vật Phillie Phanatic của đội bóng chày Philadelphia Phillies khiến cả khán đài vỡ òa với màn tái hiện cực duyên dáng tình huống "kiss cam" Coldplay. Trong một phân cảnh được dàn dựng, Phanatic và một linh vật nữ (đội tóc giả vàng) bị camera chiếu đến đúng lúc bản nhạc "Clocks" vang lên. Cả hai lập tức thể hiện biểu cảm ngại ngùng, chột dạ rồi giả vờ che mặt, đúng kiểu "bị bắt quả tang".

Kiss cam bắt trọn khoảnh khắc thân mật của mascot Philadelphia Phillies

Phillie Phanatic là linh vật của đội bóng chày Philadelphia Phillies ở giải Major League Baseball (MLB). Anh ta là một sinh vật có lông, màu xanh lá cây, với chiếc lưỡi dài và mỏ hình trụ, được mô tả là một "fanatic" (người hâm mộ cuồng nhiệt) của đội. Phillie Phanatic thường xuyên biểu diễn các màn hài hước trong các trận đấu của Phillies tại Sân vận động Citizens Bank, và cũng tham gia vào các sự kiện cộng đồng và từ thiện của đội.

Mọi thứ càng hài hước hơn khi một fan gần đó giơ cao tấm biển: "This is my wife" khi đứng cạnh nửa kia của mình. Toàn bộ màn diễn được cộng đồng mạng tán thưởng là "kịch bản hoàn hảo" và "bắt trend đỉnh cao". Cả sân vận động cũng cười lớn và tỏ ra thích thú với hoạt động kiss cam này.

Toàn cảnh "kiss cam" trên sân bóng chày

Không chỉ trên sân bóng chày, 2 MC của chương trình SportCenter của ESPN tái hiện lại khoảnh khắc kiss cam trong chương trình truyền hình. Hai MC nam khi đang dẫn bản tin như thường lệ bất ngờ được máy quay zoom cận mặt trong một "mô phỏng kiss cam".



Bản nhạc quen thuộc "Clocks" lại vang lên và hai người bắt đầu "diễn sâu" từ ánh mắt lúng túng, bàn tay chống chế, biểu cảm cực kỳ ngại ngùng tái hiện gần như hoàn hảo pha "bắt gian tại trận" của cặp đôi Coldplay. Hành động này lập tức gây bàn tán xôn xao, có người cho là duyên dáng. "bắt trend". Nhưng cũng có những người tỏ ra không thoải mái khi MC nhà đài có hành động như vậy.