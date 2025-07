"Nữ hoàng trượt tuyết" Olympic gặp sự cố trang phục trên thảm đỏ, cách xử lý cực khéo léo

Tối ngày 16/7 nữ hoàng trượt tuyết Lindsey Vonn trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải ESPY 2025 khi xuất hiện trên thảm đỏ với một bộ váy táo bạo. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nhan sắc và thần thái, cựu vận động viên Olympic cũng gặp một sự cố trang phục bất ngờ.

Trong lần tái xuất thảm đỏ đình đám này, Lindsey Vonn lựa chọn chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu vang, thiết kế vai trần với đường xẻ đùi cực cao, ôm sát vóc dáng săn chắc. Thế nhưng khi đang tạo dáng trước dàn phóng viên, một cơn gió nhẹ bất ngờ đã thổi tung phần váy, để lộ rõ nội y của cô.

Nữ vận động viên gặp sự cố về trang phục

Lindsey Vonn diện trang phục xẻ bạo

Sau khoảnh khắc gây chú ý, Lindsey nhanh chóng chỉnh váy và giữ nguyên phong thái bình thản. Cô tiếp tục tạo dáng, mỉm cười chuyên nghiệp, ghi điểm trong mắt truyền thông quốc tế nhờ thần thái vững vàng của một ngôi sao kỳ cựu. Không lâu sau, cô tiếp tục gây choáng với bộ đầm thứ hai đính tua rua ánh bạc đầy nổi bật trong không gian sự kiện.

Lindsey Vonn thay trang phục lấp lánh nổi bật khi bước vào sự kiện

Không chỉ là một ngôi sao thảm đỏ, Lindsey Vonn còn là một huyền thoại thể thao với sự nghiệp đáng nể. Lindsey Vonn là cái tên quá quen thuộc với giới thể thao thế giới, đặc biệt trong bộ môn trượt tuyết dốc. Sinh năm 1984 tại Mỹ, cô được xem là một trong những nữ vận động viên trượt tuyết vĩ đại nhất mọi thời đại, không chỉ nhờ thành tích xuất sắc mà còn nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ và khát khao không ngừng nghỉ.

Vonn từng ghi danh vào lịch sử khi trở thành nữ VĐV Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng nội dung trượt downhill tại Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn có thêm hai huy chương đồng ở các kỳ Olympic 2010 và 2018. Với tổng cộng 82 chiến thắng ở các chặng World Cup, Lindsey Vonn từng giữ kỷ lục số lần thắng nhiều nhất ở hệ thống thi đấu này dành cho nữ, và chỉ bị vượt qua bởi đồng hương Mikaela Shiffrin vào năm 2023.

Cô là một trong sáu nữ VĐV hiếm hoi từng vô địch cả năm nội dung chính của trượt tuyết Alpine: downhill, super-G, giant slalom, slalom và combined. Với bốn lần giành danh hiệu vô địch tổng World Cup (2008, 2009, 2010 và 2012), Lindsey Vonn đã chứng minh đẳng cấp vượt trội và phong độ ổn định suốt hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Vonn cũng gắn liền với những chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt ở đầu gối, khiến cô phải nghỉ thi đấu nhiều lần và cuối cùng tuyên bố giải nghệ vào tháng 2/2019 sau khi giành thêm một huy chương đồng tại Giải Vô địch Thế giới.

Dù đã tạm biệt sân đấu chuyên nghiệp, Vonn vẫn duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ thông qua các hoạt động xã hội và truyền thông. Cô là tác giả của hai cuốn sách truyền cảm hứng Strong Is the New Beautiful và Rise My Story, đồng thời sáng lập Quỹ Lindsey Vonn Foundation, giúp các bé gái và thanh thiếu niên phát triển kỹ năng sống và sự tự tin. Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình truyền hình, làm bình luận viên và đầu tư vào lĩnh vực thời trang thể thao.

Bất ngờ năm 2024, ở tuổi 40 Lindsey Vonn tuyên bố sẽ trở lại thi đấu chuyên nghiệp, với mục tiêu hướng tới Olympic mùa đông Milan–Cortina 2026. Dù vừa trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối, nữ vận động viên vẫn thể hiện sự lạc quan và khát khao chinh phục đỉnh cao mới, điều khiến người hâm mộ khắp thế giới ngưỡng mộ.

Vonn trở lại thi đấu ở tuổi 40 tuổi