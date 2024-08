Cư dân, trẻ nhỏ làng chài tại Đà Nẵng “vui như Tết” khi MB trao tặng Công viên sinh thái Sơn Trà

Công viên sinh thái mang đậm hình dáng quê hương "làng chài"

Với sự chỉ đạo tận tâm từ Lãnh đạo UBND Quận Sơn Trà, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã thành công trao tặng Công viên sinh thái cộng đồng Hi Green Sơn Trà dưới sự phấn khởi và hài lòng của người dân địa phương, sau gần 2 tháng nỗ lực. Công viên cung cấp tiện ích cho gần 1.000 người dân và trẻ nhỏ với diện tích gần 1.500 m2, kết nối trực tiếp với khu nhà ở xã hội thuộc tổ dân phố số 1, phường Nại Hiên Đông. Hi Green Sơn Trà được thiết kế với các tiện ích cơ bản đáp ứng sinh hoạt chung của cộng đồng bao gồm vỉa hè, cây xanh, ghế ngồi, chiếu sáng. Ngoài ra, công viên cũng được trang bị sân đa năng, sân cầu lông, sân tập bóng rổ, thiết bị thể dục cho nhiều lứa tuổi và người khuyết tật.

Điểm nhấn đặc biệt của công viên chính là khu vui chơi mô phỏng "Thuyền cá voi xanh" và các trò chơi được gia công từ gỗ tái chế từ chính những tàu thuyền đã hết niên hạn nhưng khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt còn cao. Ý tưởng sáng tạo tận dụng gỗ "xả bản" này, MB đã khéo léo tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường biển tới người dân. Bên cạnh đó cây bàng vuông được trồng nhiều kết hợp với các cây bản địa không chỉ mang lại bóng mát mà còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt ở nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời mang lại không gian vui chơi thân thiện.

Chia sẻ cảm nhận về công trình, Ông Hồ Tấn Phước - Phó Chủ tịch UBND Phường Nại Hiên Đông hứng khởi: "Công viên có cách tiếp cận sáng tạo, thân thiện môi trường, gìn giữ được các nét văn hoá, truyền thống, các vật thể gắn liền với ngư dân, ai cũng có thể gợi nhớ, mường tượng được những ký ức, kỷ niệm về mình, về cha mẹ, về làng chài, về quê hương biển Sơn Trà mỗi khi được đến và trải nghiệm hoạt động tại đây".

Cũng tại buổi lễ, chị Lê Ngọc Anh cư dân phường Nại Hiên Đông chia sẻ: "Từ ngày công viên được khởi công 2 bé nhà mình ngày nào cũng đòi ra chơi, đặc biệt là khi thuyền cá voi xanh được thi công. Là người dân ở đây mình cũng rất mong ngóng công trình nhanh hoàn thiện, thật sự rất cảm ơn đóng góp của ngân hàng MB".

"Điểm mốc xanh" kỷ niệm 30 năm thành lập MB

Công viên sinh thái cộng đồng Sơn Trà là công trình thứ ba nằm trong Chiến dịch Hi Green - Bình Minh Xanh do Ngân hàng Quân đội (MB) khởi xướng và thi công, tiếp nối những công trình "xanh" đã được bàn giao thành công trước đó bao gồm: Công viên rừng Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Công viên sinh thái cộng đồng Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam).

Hi Green Sơn Trà được hoàn thiện với mong muốn và nỗ lực xây dựng không gian sinh thái tiên tiến, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân địa phương. Dự án đồng thời là công trình "điểm mốc xanh" kỷ niệm 20 năm thành lập MB Đà Nẵng (2004 - 2024) và 30 năm thành lập MB (1994 - 2024).

Tại buổi lễ Ông Trần Thanh Cao, Giám đốc MB Đà Nẵng bày tỏ sự tự hào: "Là một trong những tổ chức tín dụng lớn tại địa bàn, cũng là đơn vị đầu tàu của MB tại Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, chúng tôi có động lực to lớn trong việc góp sức mình để tạo nên nhiều giá trị ý nghĩa cho cộng đồng Thành phố nói chung. Hơn lúc nào hết, MB Đà Nẵng bước vào tuổi 20 cũng là thời điểm chúng tôi hiện thực hóa những dấu ấn, mục tiêu xanh, gắn hoạt động kinh doanh của ngân hàng đi cùng với sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội".

MB Mastercard Hi Green - Thẻ "xanh" vì cộng đồng

MB Mastercard Hi Green là thẻ ngân hàng xanh tiên phong tại Việt Nam, được lấy cảm hứng từ các hoạt động phát triển bền vững. Theo đó với mỗi giao dịch bằng thẻ HiGreen, MB cùng các đối tác sẽ đóng góp tương đương 1% doanh số chi tiêu vào các dự án môi trường và xã hội (ESG). Bên cạnh đó, chủ thẻ còn được tiếp cận loạt ưu đãi lên tới 50% tại mạng lưới đối tác "xanh" quen mặt của MB như: Xanh SM, Coolmate, Cocoon,...

Trao tặng công viên Công viên sinh thái Sơn Trà tới người dân Đà Nẵng, MB không chỉ trao tặng món quà tinh thần đặc biệt tới người dân làng chài mà còn nghiêm túc khẳng định trách nhiệm với môi trường và xã hội của mình.

