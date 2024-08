Cư dân mạng Việt kêu trời vì phim Netflix dạo này quá chán!

Một số bình luận của netizen về chất lượng phim Netflix hiện tại:

- Lên mà toàn phim chiếu từ mấy năm rồi.

- 3-4 năm nay Netflix toàn phim Hàn á. Tôi vẫn phải mua thêm các nền tảng khác để xem các nội dung khác.

- Tôi thích xem Kdrama mà cũng không chịu được list trên Netflix nữa. Toàn phim cũ coi hết rồi hoặc phim nhìn chán chả muốn coi. Mấy phim Hàn hot hot mới chiếu thì không có.

- Ai đó cho tôi cảm giác phải wow lên khi xem Netflix đi ạ. Lần cuối tôi phấn khích lên là xem The fall of the house of Usher đó trời. Rồi giờ sao nữa? Idea tiếp theo là gì đây Netflix VN ơi

- Xem hết mấy phim đúng gu trên Netflix rồi cái tìm không thấy gì hay hết lại phải 1 là xem lại 2 là nhảy qua prime với disney+ xem