Cú bắt tay lịch lãm giữa “quý ông màn ảnh” Robert Pattinson và Thương hiệu bia Pháp tinh tế 1664 Blanc

Đây không chỉ là một hợp đồng mang tính thương mại, mà còn là sự giao thoa giữa hai biểu tượng: Robert Pattinson nổi tiếng với nét đẹp lãng tử bí ẩn, khí chất lạnh lùng cuốn hút rất riêng và 1664 Blanc đại diện cho phong cách Pháp thời trang, lịch lãm và gu thưởng thức tinh tế.

Nam tài tử Robert Pattinson đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu bia Pháp tinh tế 1664 Blanc.

Robert Pattinson, tên đầy đủ là Robert Douglas Thomas Pattinson, sinh năm 1986 tại London (Anh). Anh từng thử sức với sàn catwalk từ năm 12 tuổi, trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Dù không theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp, Pattinson vẫn duy trì sự hiện diện trên các tạp chí thời trang danh tiếng và đồng hành cùng nhiều thương hiệu xa xỉ đình đám. Chính những trải nghiệm này đã góp phần định hình phong thái và gu thẩm mỹ đặc trưng của anh sau này.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Pattinson dần tạo dựng tên tuổi qua nhiều vai diễn đa dạng, từ những nhân vật mang tính biểu tượng đại chúng đến các vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Hành trình không hoàn toàn bằng phẳng, nhưng chính những giai đoạn thăng trầm đã giúp anh xây dựng hình ảnh một quý ông hiện đại: điềm tĩnh, tinh tế và luôn giữ cho mình một "gu" riêng biệt, không dễ trộn lẫn.

Robert Pattinson từng được bình chọn là Người đàn ông đẹp nhất thế giới theo công thức tỷ lệ vàng của Hy Lạp cổ đại.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nam tài tử còn gây ấn tượng bởi khuôn mặt nam tính góc cạnh, ánh mắt mê hoặc, và một thần thái chuẩn "vạn người mê". Anh chàng từng được Daily Mail bình chọn là "Người đàn ông đẹp nhất thế giới theo công thức tỷ lệ vàng của Hy Lạp cổ đại" với tỷ lệ chuẩn lên đến 92.15%. Kết quả dựa trên nghiên cứu của Tiến sĩ, bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Julian De Silva (London).

Ngoài yếu tố ngoại hình, nam diễn viên còn duy trì hình ảnh nhất quán qua phong cách làm việc và lựa chọn dự án. Sự kết hợp giữa vẻ lãng tử, thần thái bí ẩn và sự chuyên nghiệp tuyệt đối trong công việc giúp Pattinson trở thành gương mặt được nhắc đến thường xuyên trong cộng đồng yêu điện ảnh, đồng thời giữ được sức hút qua nhiều giai đoạn.

Robert Pattinson được biết đến như một nghệ sĩ mang tinh thần tự do và thích trải nghiệm.

Chính sự nhất quán trong hình ảnh này cũng tạo nên một nút giao tự nhiên khi đặt cạnh 1664 Blanc - thương hiệu bia đến từ Pháp vốn gắn liền với tinh thần thanh lịch và hiện đại. Thay vì xuất hiện ồn ào, 1664 Blanc lựa chọn cách xây dựng hình ảnh thông qua những trải nghiệm tinh tế, tập trung vào cảm nhận và không gian thưởng thức.

1664 Blanc được biết đến là dòng bia lúa mì cao cấp từ Pháp, nổi bật với chất bia sánh đậm, hương vị tươi mát, mượt mà chinh phục cả những khẩu vị khó tính nhất.

Tại Việt Nam, 1664 Blanc được nhận diện với một "Gu Chất" riêng, thể hiện qua cả hương vị lẫn phong cách thưởng thức. Thuộc dòng bia lúa mì cao cấp, 1664 Blanc mang đến sự cân bằng giữa vị đậm sánh của lúa mì và hương thơm tươi mát từ vỏ cam citrus cùng hoa bia Strisselspalt, tạo cảm giác mượt, dễ uống, hậu vị sảng khoái, phù hợp với khẩu vị đòi hỏi khắt khe sự tinh tế, phức tạp.

Song song với đó, thiết kế chai xanh cobalt đặc trưng giúp sản phẩm nổi bật trong các không gian trải nghiệm như nhà hàng, quán bar hay những buổi gặp gỡ mang phong cách hiện đại. Thông qua thông điệp "Bia vị chất, Gu độc nhất", 1664 Blanc hướng đến nhóm người tiêu dùng hiện đại, những người coi trọng trải nghiệm cá nhân, yêu cái đẹp tinh tế, có chất riêng.

Cú bắt tay lịch lãm giữa Robert Pattinson và thương hiệu bia cao cấp 1664 Blanc.

Sự đồng hành giữa 1664 Blanc và Robert Pattinson vì thế được nhắc đến như một "cú bắt tay lịch lãm", góp phần tạo thêm điểm nhấn đáng chú ý, lan tỏa hình ảnh của cả nghệ sĩ và thương hiệu đến công chúng theo cách tự nhiên và có chất riêng hơn bao giờ hết.

Sản phẩm Bia Kronenbourg 1664 Blanc ABV 5% được sản xuất và phân phối bởi Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Lưu ý:

*Sản phẩm 1664 Blanc có nồng độ cồn 5.0%.

**Thưởng thức bia có trách nhiệm. Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

***Đã uống thức uống có cồn thì không được lái xe