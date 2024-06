Cụ bà tử vong trong viện dưỡng lão, nguyên nhân đến từ một đường ống bên cửa sổ: Ai chịu trách nhiệm?

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Trung Quốc. Tai nạn này cho thấy sự chủ quan trong việc đảm bảo an toàn cho người già có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở về trách nhiệm của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cũng như các đơn vị liên quan trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng đặc biệt này.

Vụ việc xảy ra khi một cụ bà tên là Phan Mỗ Mỗ, đang an hưởng tuổi già tại một viện dưỡng lão. Bà không may qua đời do ngộ độc khí CO. Căn phòng của cụ bà nằm trên tầng 3 của viện dưỡng lão, bên cạnh cửa sổ có ống khói dẫn khí thải từ lò hơi nước sử dụng gas ở tầng 1 của một phòng tắm. Do khoảng cách giữa ống khói và cửa sổ quá gần, khí CO từ lò hơi đã rò rỉ vào phòng cụ bà trong lúc bà ngủ. Vào rạng sáng, nhân viên y tế phát hiện sự việc và nhanh chóng đưa cụ bà đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do ngộ độc khí CO quá nặng, cụ bà đã không qua khỏi.

Sự việc thương tâm đã khiến người thân của cụ bà vô cùng đau đớn. Con cháu bà Phan đã quyết định khởi kiện, yêu cầu viện dưỡng lão và chủ sở hữu phòng tắm phải có trách nhiệm trong sự việc này. Theo người nhà nạn nhân, viện dưỡng lão là đơn vị đặc thù, có nghĩa vụ chăm sóc và đảm bảo an toàn cho người già. Việc để xảy ra sự cố đáng tiếc cho thấy sự tắc trách, thiếu chuyên nghiệp của viện dưỡng lão trong việc đảm bảo an toàn cho người được chăm sóc.

Hình minh họa. Ảnh: Depositphotos

Phía nguyên đơn cho rằng, viện dưỡng lão cần phải thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất để phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn. Bên cạnh đó, việc lắp đặt ống khói dẫn khí thải từ lò hơi nước nóng quá gần cửa sổ phòng của cụ bà là một sai sót nghiêm trọng trong thiết kế, thi công. Lẽ ra, chủ sở hữu phòng tắm phải lường trước được nguy cơ rò rỉ khí CO và có biện pháp xử lý phù hợp.

Tòa án sau khi xem xét các bằng chứng và lời bào chữa của các bên đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo đó, cả viện dưỡng lão và chủ sở hữu phòng tắm đều phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tòa án khẳng định, viện dưỡng lão phải có nghĩa vụ chăm sóc và đảm bảo an toàn cao nhất cho người già. Trong khi đó, chủ sở hữu phòng tắm dù không trực tiếp gây ra cái chết cho cụ bà nhưng cũng phải chịu trách nhiệm vì đã lắp đặt ống khói dẫn khí thải từ lò hơi nước nóng thiếu an toàn, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Trường hợp thương tâm trên một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ. Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho người già là vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, người già là đối tượng dễ bị tổn thương, cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt.

Theo Chinanews