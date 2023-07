Cụ bà đổi đời nhờ bức tranh phủ đầy bụi trong góc bếp: Ẵm trọn hơn 600 tỷ đồng ở tuổi "gần đất xa trời"

Tại thị trấn Compiègne, phía bắc thành phố Paris, Pháp, một cụ bà 90 tuổi quyết định bán lại căn nhà cũ của mình để chuyển đến nơi ở mới. Vì cần nhiều tiền để có thể đổi được nhà, bà quyết định bán lại theo hình thức đấu giá. Bởi vì dẫu sao căn nhà cũng có vị trí đẹp.

Để có giá tốt, bà quyết định tìm người dọn dẹp toàn bộ căn nhà. Sau đó, bà tìm một công ty chuyên về lĩnh vực đấu giá để định giá căn nhà. Chỉ ít ngày sau, nhà đấu giá Philomène Wolf đã tìm đến nhà của người phụ nữ 90 tuổi.

Được xây dựng cách đây 50-60 năm, việc kiểm kê được tài sản trong nhà là chuyện khó. Đến nỗi, chính bà cũng không nhớ nổi mình đã sưu tầm những thứ gì nên thành ra căn nhà như một nơi lưu trữ hàng loạt những món đồ cũ.

Trong quá trình kiểm kê, nhà đấu giá này phát hiện nhiều món đồ có giá trị như một vài con tem, sách cổ và tiền cổ. Tuy nhiên, đến khi được bà cụ dẫn xuống bếp, ông thực sự bị thu hút bởi bức tranh sơn dầu treo ngay phía trên bộ bàn ăn.

Bức tranh không quá lớn, chỉ dài khoảng 25cm và rộng 20cm. Có lẽ vì thế mà bức tranh bị lãng quên, bám đầy bụi và dầu mỡ. Cảm thấy bức tranh này không bình thường, Philomène Wolf đã ngỏ ý hỏi chủ nhà để có thể gỡ bức tranh xuống nhằm kiểm tra. Tất nhiên, bà cụ sẵn sàng đồng ý.

Cầm trên tay, vị chuyên gia cảm thấy bức tranh sơn dầu này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ông dự đoán đây là bức tranh quý. Vì vậy, ông đã hỏi bà về thời gian treo bức tranh này trong nhà. Lục lại trí nhớ, bà cụ cho biết bức tranh này đã có mặt ở đây từ 60 năm trước, kể từ khi ngôi nhà được xây dựng. Bản thân bà luôn coi bức tranh này như một vật trang trí bình thường nên cứ treo vậy mà không chú ý đến nó.

Sau khi nghe điều này, vị chuyên gia này rất sốc. Bởi một bức tranh có từ 60 năm trước nhưng màu sắc không bị thay đổi. Vì thế, đây chắc chắn là một bức tranh có giá trị sưu tập lớn.

Ngay sau đó, ông đã đề nghị bà mang bức tranh sơn dầu đến cơ quan thẩm định để xác định giá trị. Vì tin tưởng Philomène Wolf, bà đã làm theo yêu cầu này.

Sau vài ngày chờ đợi, bức tranh đã được khôi phục hoàn toàn và xác định ra giá trị thật. Dưới tia hồng ngoại, chuyên gia nghệ thuật Eric Turquin có thể xác nhận rằng: Bức tranh này có tuổi đời gấp 8 lần số tuổi của cụ bà sở hữu. Cụ thể tranh có tên "Christ Mocked" do danh họa Cimabue vẽ nên. Đây là một phần của một bức tranh lớn hơn có niên đại từ năm 1280, khi Cimabue vẽ 8 cảnh về Chúa Jesus. Đến nay, mới chỉ 2 bản được phát hiện là "Flagellation of Christ" ở New York chỉ và "Madonna and Child Enthroned Between Two Angels" tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London.

Khi so sánh bức hoạ ở nhà bà cụ 90 tuổi với 2 bức kia, các chuyên gia phát hiện ra những lỗ được xếp thành hàng khiến cho chúng có thể ghép lại với nhau, điều đó một lần nữa đã làm tăng thêm tính xác thực của tác phẩm.

Theo đó, họa sĩ Cimabue đến từ Italy là một trong những cái tên tiên phong trong hội họa thời kỳ Phục hưng. Chỉ có 11 tác phẩm vẽ trên gỗ của ông được biết đến rộng rãi và không có bức tranh nào có chữ ký. Vậy nên tác phẩm này đã khiến giới mộ điệu trầm trồ.

Theo ước tính ban đầu, bức tranh thời kỳ tiền Phục hưng này có thể được định giá lên tới 6 triệu euro (157 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhà đấu giá Acteon cho biết một người giấu tên ở miền bắc Pháp đã mua nó với giá cao gấp 4 lần, ở mức 24 triệu euro (628 tỷ đồng), khiến tác phẩm trở thành bức tranh thời Trung cổ đắt giá nhất.

"Khi một tác phẩm độc đáo thuộc về họa sĩ hiếm hoi như Cimabue xuất hiện, bạn phải sẵn sàng cho những điều bất ngờ. Đây là bức tranh duy nhất của Cimabue từng được bán trên thị trường", Dominique Le Coent, lãnh đạo nhà đấu giá Acteon, cho hay.

Về phần cụ bà 90 tuổi, hiện giờ bà đã được coi là triệu phú, ngụ tại một nhà dưỡng lão với an ninh nghiêm ngặt. Cụ bà từ chối tiết lộ danh tính sau khi giá trị bức tranh được công bố.