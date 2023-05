Cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương bị chó pitbull cắn tử vong

Tối 17-5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xác nhận trên địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, vừa xảy ra vụ việc chó pitbull tấn công, khiến cụ bà Đặng T. V. (82 tuổi, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An) tử vong tại chỗ.

Con chó cắn cụ bà tử vong ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An

Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, chị Trần T. T. (44 tuổi, con gái cụ V.) dắt chó pitbull được gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài cho ăn.

Thời điểm này, cụ V. đang ngồi trên võng, cách vị trí cho chó ăn khoảng 15m, nói lớn tiếng vọng ra ngoài, khiến chó hoảng loạn, lao vào trong nhà cắn xé vào vùng đầu khiến nạn nhân tại chỗ.

Phát hiện sự việc, chị T. chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng do thể trạng chó pitbull to lớn nên không thể kéo ra.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra ghi nhận khu vực xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4, phía trước có sân bằng bê tông, trong nhà có chuồng chó với kết cấu khung sắt, nuôi nhốt 2 con chó, pitbull và becgie.