Cụ bà 73 tuổi bị con trai là luật sư hành hung tàn nhẫn lúc nửa đêm, camera trong nhà ghi lại toàn bộ diễn biến gây phẫn nộ

Theo tờ tin tức wionews, vụ việc đau lòng xảy ra mới đây ở bang Punjab, Ấn Độ. Một người đàn ông tên Ankur Verma, làm nghề luật sư, được cho là đã đánh đập người mẹ 73 tuổi của ông ta một cách dã man trước sự chứng kiến của vợ và con trai.

Sau khi đoạn video, do camera an ninh trong gia đình ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội X, vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của người con trai và thái độ không hề hối lỗi với mẹ. Ngay sau đó, luật sư Ankur Verma đã bị bắt giữ. Đoạn video do chính tay Ankur lắp đã vạch trần hành vi của ông ta.

Theo truyền thông Ấn Độ, nạn nhân là bà Asha Rani, cư trú tại thành phố Ropar, bang Punjab. Sau khi chồng mất vì cơn đau tim, bà sống cùng nhà với con trai, con gái, con dâu và các cháu nội.

Asha Rani từng nói với con gái về việc mình bị con trai, Ankur và vợ ông ta, Sudha, ngược đãi. Sau nhiều lần bí mật theo dõi, cô Deepshikha lén lấy được được cảnh quay từ camera giấu kín do chính tay ông Ankur lắp đặt. Người phụ nữ không khỏi bị sốc với cảnh tượng tàn nhẫn mà mẹ cô phải chịu.

Đoạn video quay vào ngày 19/9 cho thấy cháu trai của nạn nhân cố tình đổ nước lên nệm, sau đó đổ lỗi cho bà Asha Rani vì đã làm ướt giường.

Cháu trai của bà Asha Rani cố tình đổ nước ra giường.

Hắn gọi bố mẹ vào xem và đổ lỗi cho bà nội làm ướt giường.

Khi Ankur và Sudha nghe lời con trai kể, một loạt hành động tàn nhẫn bắt đầu diễn ra trong căn phòng. Ankur lôi mẹ vào phòng và hành hung dã man, mặc cho bà nằm gục xuống giường, không có khả năng tự vệ. Không chỉ tấn công người mẹ già yếu về thể xác mà ông ta còn bạo hành bằng lời nói.

Sau khi Ankur rời khỏi phòng, Sudha và con trai của bước vào. Sau đó, Ankur một lần nữa được nhìn thấy túm tóc mẹ mình và tiếp tục hành hung bà trong khi vợ và con trai ông ta rời khỏi hiện trường.

Vụ việc rúng động này được tiết lộ khi con gái của nạn nhân, cô Deepshikha, nghi ngờ về sức khỏe của mẹ mình.

Để tìm hiểu, Deepshikha đã bí mật xem lại camera an ninh lắp trong phòng mẹ và choáng váng trước hành động nhẫn tâm của anh trai.

Khi nhận được đơn khiếu nại của cô Deepshikha, một nhóm cảnh sát cùng với đại diện của một tổ chức phi chính phủ (NGO) đã đến nơi ở của bà Asha Rani và giải cứu bà vào ngày 28/10.

Ankur đã cố gắng biện minh cho hành động của mình bằng cách tuyên bố rằng ông ta đã có công phụng dưỡng mẹ mình, thậm chí còn đưa ra lý do rằng bà "không ở trạng thái tinh thần bình thường".

Bà Asha Rani được chăm sóc trong bệnh viện.

Mới đây, một nhà báo ở Punjab đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân cho biết: "Một bí mật gây sốc cũng được tiết lộ rằng Ankur Verma có thể cũng đã tra tấn cha mình theo cách tương tự như cách ông ta làm với người phụ nữ trong video. Cô đề cập rằng cái chết của chồng bà Asha Rani là không bình thường".

Vụ việc hiện đang được các nhà chức trách địa phương điều tra làm rõ.

Nguồn: Tribune India, Wionews