CSGT TP.HCM phạt gần 2,3 tỉ đồng trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Chiều 4/9, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cùng lực lượng CSGT Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân về quê và trở lại TP HCM sinh sống, làm việc.

Theo ghi nhận, trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ , người dân từ các tỉnh trở lại TP HCM đông đúc. Khu vực từ Đồng Nai đến TP HCM có mưa lớn, nhiều đoạn giao thông trên trên Quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài hàng km. Nhiều thời điểm, ôtô chiếm hết mặt đường khiến xe máy không còn đường di chuyển.

Trong khi đó, tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM thoáng vào tối cùng ngày.

Ô tô, xe máy chen chúc nhau trên quốc lộ 1, đoạn từ Đồng Nai hướng về TP HCM

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã thành lập các tổ nắm tình hình tại các khu vực phức tạp vào giờ cao điểm, di chuyển xung quanh các khu vực cửa ngõ TP HCM, bến xe, bến cảng nhằm kịp thời phát hiện các tình huống phức tạp như dòng phương tiện xung đột, tai nạn giao thông trên đường.

Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) thông thoáng vào tối 4/9.

Lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài từ ngày 1/9 đến 4/9, lực lượng CSGT TP HCM đã lập biên bản 4.226 trường hợp, tạm giữ 22 ô tô, 1.212 mô tô; phạt theo thủ tục không lập biên bản 585 trường hợp, tước giấy phép lái xe 1.031 trường hợp. Trong đó, đã phạt tiền gần 2,3 tỉ đồng.