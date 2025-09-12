Crescent Mall rực rỡ mùa trăng rằm 2025 với chuỗi sự kiện nhiệm màu, kết nối mọi thế hệ

Từ ngày 03.09 đến ngày 06.10.2025, Crescent Mall mang đến một mùa Trăng rực rỡ với chủ đề Vui Hội Trăng Rằm với không gian nghệ thuật được chăm chút tỉ mỉ nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam. Đây là nơi mọi thế hệ đều có thể soi mình trong từng chi tiết thiết kế, từng hoạt động sẻ chia như một lời mời gọi trở về với điều nguyên bản của mùa đoàn viên.

Trải nghiệm "hội làng" chân thật với cụm trang trí: Sắc Lân Vui Hội, Trống Rộn Đêm Rằm

Từ nay đến ngày 06.10, Crescent Mall bừng sáng trong sắc màu Trung Thu với cụm trang trí hình ảnh đầu lân khổng lồ, lồng đèn cổ tích và ánh sáng huyền ảo dọc khắp lối đi. Sảnh B hóa thành miền ký ức tuổi thơ, nơi tiếng trống và sắc màu rộn ràng kể lại câu chuyện đoàn viên ấm áp.

Hàng loạt hoạt động "Vui Hội Trăng Rằm" gắn kết cộng đồng diễn ra tại Crescent Mall

Workshop "Sắc Màu Trung Thu" diễn ra tại sảnh B mở ra không gian trải nghiệm sáng tạo và gắn kết, nơi các em nhỏ được làm lồng đèn gỗ, nặn đất sét, trang trí đèn lưỡi liềm hay tạo hình thú bông. Mỗi khoảnh khắc không chỉ dừng lại ở niềm vui sáng tạo, mà còn là dịp để gia đình tận hưởng phút giây thư thái và sẻ chia mùa Trăng ý nghĩa.

Đặc biệt, vào tối ngày 06.10, Crescent Mall sẽ thắp sáng mùa lễ hội bằng đêm hội "Trống Lân Rộn Rã, Vui Hội Trăng Rằm", sự kiện được mong chờ với hàng loạt các hoạt động Trăng rằm thú vị:

- Chụp ảnh và giao lưu cùng các nhân vật cổ tích Trung Thu, nhận quà tặng đèn lồng giấy.

- Thưởng thức tiết mục múa dân gian, nhạc kịch, tham gia các trò chơi vui nhộn.

- Hòa mình vào đoàn diễu hành rước đèn, tái hiện không khí hội làng rộn ràng của tuổi thơ.

Không gian được tái hiện như một lễ hội làng giữa lòng đô thị, đưa người tham dự về lại những mùa Trăng xưa, sống động và nhiều xúc cảm hơn.

Mang về một mùa trăng yêu thương từ gian hàng nhỏ giữa Crescent Mall

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Crescent Mall giới thiệu Gian hàng Trung Thu "Vui Mua Sắm, Trao Tình Thân" từ 05.09 – 05.10.2025 tại sảnh B, quy tụ nhiều gian hàng nổi bật, như: Tai Thong, Hoàng Yến, Pull Gift, Bách Lạc và Cái Lò Nướng với đa dạng sản phẩm: lồng đèn, đồ chơi dân gian, bánh Trung Thu và quà tặng độc đáo.

Đặc biệt, từ ngày 12.9 đến 06.10, chương trình "Mua sắm & Tặng quà – Vui Hội Đón Trăng 2025" tại Crescent Mall dành tặng hộp bánh Trung Thu cao cấp từ Fairfield by Marriott cho khách hàng có hóa đơn mua sắm trong ngày từ 8 triệu đồng.

Pet Weekend 2025 – Lễ hội cho những người bạn bốn chân

Trong hai ngày 13 – 14.09.2025, Crescent Mall phối hợp cùng Royal Canin Việt Nam tổ chức Pet Weekend 2025 với chủ đề "The Pawmanent Love – Tình yêu vĩnh cửu của bạn và thú cưng". Sự kiện mang đến không gian gắn kết giữa chủ và thú cưng, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương và chăm sóc có trách nhiệm trong cộng đồng.

Sự kiện mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ: hành trình "Pawmanent Love Journey" gợi nhớ chặng đường đồng hành, không gian ảnh Dog/Cat Gallery Wall cùng Royal Canin, và sân chơi vận động Pawlympics. Khách tham gia sẽ được tích điểm để đổi quà như thức ăn, phụ kiện hay đồ chơi cho thú cưng.

Sự kiện diễn ra từ 09h00 – 18h00, ngày 13 – 14.09.2025 tại Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Không thể bỏ lỡ: Thử thách nét vẽ "Lân Sư Rộn Ràng - Vẽ Ngàn Ước Mơ" với tổng giải thưởng lên đến 28 triệu đồng!

Trong khuôn khổ mùa lễ hội Trung Thu, Crescent Mall tổ chức thử thách vẽ với chủ đề "Lân Sư Rộn Ràng, Vẽ Ngàn Ước Mơ". Lấy cảm hứng từ sắc màu rộn ràng và không khí sum vầy của đêm Trăng, thử thách hướng đến việc khơi gợi trí tưởng tượng, nuôi dưỡng niềm vui sáng tạo và lan tỏa những khoảnh khắc gắn bó bên gia đình, nơi tình thân luôn là điểm tựa dịu dàng của tuổi thơ.

Thử thách mở rộng cho cả hai hình thức vẽ tay và minh họa kỹ thuật số, với nội dung xoay quanh hình ảnh múa lân, đèn lồng và tình cảm gia đình trong mùa Trăng đoàn tụ.

Thời gian nhận bài dự thi: 03.09 – 23.09.2025

Thông tin chi tiết và cách thức tham gia: https://www.crescentmall.com.vn/vi/events/drawing-challenge

Mùa Trăng gắn kết yêu thương

Mỗi hoạt động tại Crescent Mall được xây dựng với mong muốn tôn vinh giá trị gia đình, thắp sáng niềm vui đoàn viên và mang đến cho cộng đồng một mùa Trăng đong đầy cảm xúc. Với "Vui Hội Trăng Rằm", Crescent Mall khẳng định vị thế là điểm hẹn của những mùa lễ hội, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong không gian sống động và ấm áp.

Hãy đến Crescent Mall, để cùng nhau ghi lại một mùa trăng thật đẹp – thật gần – thật đáng nhớ.