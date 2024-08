Cotton On hợp tác cùng Orange & Jsol: Làn gió mới cho phong cách thời trang Gen Z

Mix and Match: Phá vỡ giới hạn cùng Preppy Style

Preppy style trong BST lần này không còn đơn thuần là sự kết hợp của các item cổ điển. Orange và Jsol đã thổi một làn gió mới vào preppy bằng cách biến tấu với áo sơ mi, chân váy, layer thêm áo knit vest tạo nên một phong cách vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Sự sáng tạo này khẳng định rằng preppy không chỉ dành cho các buổi học mà còn phù hợp cho những cuộc vui bất tận của Gen Z.

Cotton On: Thương hiệu mang tinh thần trẻ trung - tự tin - phong cách

Trong bối cảnh xu hướng thời trang liên tục thay đổi, giới trẻ ngày nay bị cuốn hút bởi những phong cách vừa mang tính cá nhân hóa cao, vừa đảm bảo sự thoải mái và tiện dụng. Ngoài xu hướng preppy style thì streetwear, và athleisure đang chiếm lĩnh tủ đồ của Gen Z, thể hiện rõ nét sự phóng khoáng, tự tin, và đậm chất sáng tạo.

Cotton On luôn nổi bật với tinh thần trẻ trung và sự đột phá trong thiết kế, mang đến những sản phẩm phù hợp hoàn hảo với phong cách sống năng động và hiện đại của giới trẻ.



Tất cả sản phẩm trong bộ ảnh cùng Orange và Jsol đã "lên kệ" tại cửa hàng Cotton On Vietnam, bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.

Về Cotton On:

Cotton On là thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ đến từ Úc. Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ cuối năm 2019 đến nay, Cotton On Việt Nam hiện có các cửa hàng tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nha Trang. Cotton On là địa điểm mua sắm được yêu thích bởi các bạn trẻ genZ nhờ luôn cập nhật nhanh chóng các khuynh hướng thời trang mới nhất và trang phục có tính ứng dụng cao.

Fanpage Cotton On Vietnam

Instagram: @cottonon_vietnam

Hệ thống cửa hàng Cotton On Việt Nam:

Thành phố Hồ Chí Minh: Vincom Đồng Khởi | Vincom Thảo Điền | SC Vivo City.

Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông | The Loop IPH | Vincom Ocean Park.

Nha Trang: Gold Coast

