Công viên rộng 8ha giữa TP.HCM bất ngờ xuất hiện nhiều tín hiệu lạ dưới lòng đất: Chốt ngày động thổ, mở ra cuộc tìm kiếm lớn kéo dài 3 tháng

Sau khi khảo sát bằng radar xuyên đất tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tín hiệu bất thường nghi liên quan khu mộ tập thể liệt sĩ và dự kiến triển khai tìm kiếm trên diện tích 2.500m² trong khoảng 3 tháng từ cuối tháng 6.

Những ngày qua, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp với nhiều đơn vị chuyên môn triển khai khảo sát tại 3 khu vực thuộc Công viên Lê Thị Riêng bằng công nghệ radar xuyên đất nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, xác định vị trí khu mộ tập thể liệt sĩ.

Kết quả khảo sát bước đầu đã ghi nhận nhiều tín hiệu bất thường dưới lòng đất. Theo nhận định của cơ quan chức năng, các dấu hiệu này có thể liên quan đến khu mộ tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng mà lực lượng chức năng đã tìm kiếm suốt nhiều năm qua.

Đợt khảo sát lần này có sự tham gia của các chuyên gia đến từ nhiều đơn vị cùng các lực lượng kỹ thuật chuyên ngành. Dữ liệu thu thập được đang tiếp tục được đánh giá, phân tích nhằm làm cơ sở cho các bước xác minh và tổ chức tìm kiếm trong thời gian tới.

Công viên rộng 8ha giữa TP.HCM bất ngờ xuất hiện nhiều tín hiệu lạ dưới lòng đất

Tại hội nghị thông tin về kết quả khảo sát, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, "Kể từ khi triển khai công tác tìm kiếm, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều thông tin do người dân cung cấp liên quan đến khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Những thông tin, tư liệu và ký ức được người dân chia sẻ đã góp phần bổ sung thêm các dữ liệu phục vụ quá trình xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm các dấu tích liên quan tại khu vực này".

Theo các chuyên gia kỹ thuật, quá trình khảo sát tại hiện trường gặp không ít khó khăn do địa hình đã có nhiều thay đổi qua thời gian và điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Thông tin về kết quả khảo sát, Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân - đại diện Viện Thiết kế, Tổng Cục Hậu cần, Kỹ Thuật - Bộ Quốc phòng cho biết, "Địa hình của khu vực khảo sát tương đối phức tạp. Tại đây có hồ nước, đường dạo bộ, đường giao thông nội bộ, thậm chí có những khu vực đồi đã được cải tạo, tôn tạo qua nhiều giai đoạn. Bên cạnh đó, thời điểm hiện nay đang là mùa mưa nên mực nước ngầm ở mức cao, gây không ít khó khăn cho công tác khảo sát.

Trên bề mặt, khu vực còn có nhiều loại vật liệu khác nhau như đường bê tông nhựa, thảm thực vật rất dày và những khu vực được phủ đá dăm. Những vật liệu này không thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ radar xuyên đất.

Tuy nhiên, qua khảo sát, tại khu vực A1, cụ thể là phần sân gạch của mộ vô danh, chúng tôi đã phát hiện 3 vị trí có dấu hiệu xáo trộn địa tầng hoặc xuất hiện dị vật dưới lòng đất. Các tín hiệu này nằm ở độ sâu từ 1,2 m đến 1,8 m, với bề rộng vùng xáo trộn dao động từ 2,5 m đến 3,5 m. Đây là những vị trí cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá và xác minh trong thời gian tới."

Theo Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, các tín hiệu bất thường không chỉ xuất hiện tại khu vực A mà còn có dấu hiệu kéo dài sang các khu vực lân cận.

"Khu vực C được xác định là khu vực có xu hướng nối tiếp với vệt xáo trộn đã phát hiện tại khu vực A và kéo dài về phía hồ nước. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại các vị trí C1 và C2. Kết quả khảo sát tại khu vực C1 cho thấy có một vùng xáo trộn nằm ở độ sâu khoảng 1,1 m, với bề rộng dao động từ 2,5 m đến 4,5 m.

Khi ghép nối dữ liệu thu được từ hai khu vực A1 và C1, chúng tôi nhận thấy vùng xáo trộn này có xu hướng phát triển liên tục, tuy nhiên hiện đã bị chia cắt bởi ao nước và cầu đi bộ được xây dựng sau này."

Bên cạnh các dữ liệu kỹ thuật, lực lượng chức năng cũng tiến hành đối chiếu với thông tin từ các nhân chứng từng sinh sống hoặc có mặt tại khu vực trong giai đoạn trước đây nhằm tăng độ tin cậy cho quá trình xác minh.

Tại hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, cho biết, "Bên cạnh dữ liệu kỹ thuật, chúng tôi cũng tổ chức khảo sát độc lập với các nhân chứng từng sinh sống hoặc có mặt tại khu vực trong giai đoạn trước đây. Các nhân chứng đều chỉ ra vị trí nằm phía sau khu A và cho rằng đây là khu vực có khả năng liên quan đến hoạt động chôn cất trong quá khứ. Đáng chú ý, một số nhân chứng hiện nay là những người từng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất, vì vậy những thông tin họ cung cấp có giá trị tham khảo rất quan trọng đối với quá trình xác minh."

Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của Nghĩa địa Đô Thành, vốn là một nghĩa địa lớn trước năm 1975. Công viên có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Ảnh: Lê Tiến Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của Nghĩa địa Đô Thành, vốn là một nghĩa địa lớn trước năm 1975. Công viên có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Ảnh: Lê Tiến

Theo kế hoạch, lễ động thổ phục vụ công tác tìm kiếm sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6. Sau đó, các lực lượng chức năng sẽ triển khai tìm kiếm trên diện tích khoảng 2.500m² trong thời gian dự kiến khoảng 3 tháng. Công tác tìm kiếm sẽ được thực hiện theo từng khu vực, ưu tiên những vị trí thuận lợi trước. Mỗi lớp đất sẽ được bóc tách, xử lý và kiểm tra cẩn trọng nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào có liên quan.

Để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai thực địa, Bộ Tư lệnh TP HCM đã chủ động xây dựng nhiều phương án bảo đảm về nhân lực, kỹ thuật và hậu cần.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thêm, để chuẩn bị cho đợt tìm kiếm từ ngày 30/6, Bộ Tư lệnh TP HCM đã bố trí máy bơm thoát nước, dựng nhà bạt bảo vệ khu vực khai quật và hoàn thiện mặt bằng trước ngày 21/6. Thành phố cũng đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ lực lượng pháp y để lấy mẫu ADN nếu phát hiện hài cốt.

Trước đó, từ ngày 15/6, nhiều đơn vị và chuyên gia đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại để khảo sát tại ba khu vực A, B và C. Các vị trí này được xác định dựa trên kết quả nghiên cứu của nhóm do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chủ trì, kết hợp với các tư liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng.

Thông tin thêm về các bước triển khai tiếp theo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết, "Dự kiến ngày 26/6, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đào thăm dò tại các vị trí đã được xác định qua quá trình khảo sát. Song song với đó, chúng tôi cũng chuẩn bị các phương án phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm, giám định hài cốt liệt sĩ (nếu phát hiện), cũng như các điều kiện hậu cần và bảo đảm chuyên môn khác đang được khẩn trương chuẩn bị để quá trình tìm kiếm diễn ra chặt chẽ".

Hiện nay, Công viên Lê Thị Riêng vẫn là một trong những không gian sinh hoạt, vui chơi quen thuộc của người dân TP.HCM. Vì vậy, các phương án tổ chức tìm kiếm cũng đang được các cơ quan chức năng tính toán kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của người dân trong khu vực.