Từ 1/7, những hành khách nào sẽ bị cấm bay?

Theo Nghị định mới được Chính phủ ban hành, hành khách có thể bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không nếu có những hành vi đe dọa an ninh hàng không.

Cụ thế, Chính phủ ban hành Nghị định số 215/2026 ngày 18/6/2026 về an ninh hàng không, có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Trong đó, điều 21 của Nghị định nêu những trường hợp hành khách bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không vì lý do an ninh.

Hành khách có thể bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không nếu có những hành vi đe dọa an ninh hàng không. (Ảnh minh họa)

Theo đó, cấm vận chuyển có thời hạn từ 3-12 tháng đối với hành khách gây rối; phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ; cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hàng không dân dụng.

Các hành vi sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay; vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên tàu bay cũng bị cấm bay từ 3-12 tháng.

Trường hợp đã bị xử lý nhưng vẫn tái phạm các hành vi trên sẽ bị cấm bay từ trên 12 - 24 tháng. Thời gian cấm bay này cũng áp dụng với người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Đặc biệt, Nghị định cũng quy định rõ về việc cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với các trường hợp đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm; người có hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

Quyết định cấm vận chuyển được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam của tất cả các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài.

Căn cứ tính chất mức độ vi phạm, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quyết định cấm vận chuyển có thời hạn hoặc vĩnh viên đối với các đối tượng.

Nghị định cũng nhấn mạnh, các sự cố, hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không phải được xử lý, báo cáo kịp thời, đầy đủ và được nghiên cứu, thống kê, phân tích, rút kinh nghiệm, giảng bình để khắc phục những sơ hở, thiếu sót.