Công viên all-in-one: "đắt xắt ra miếng"

Cách thế giới "tiêu tiền" tại các công viên giải trí

Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt cho mô hình du lịch này chính là trong một công viên, du khách có được những trải nghiệm tối đa nhất với mọi loại hình giải trí như các game đẳng cấp, không gian kiến trúc đỉnh cao, nghỉ dưỡng hạng sang, cho đến các show diễn nghệ thuật tầm cỡ. Hầu hết các công viên nổi tiếng trên thế giới đều đi theo xu hướng này như Disneyland, Everland, Universal Studios…, và du khách sẵn sàng chi trả khoản tiền không hề nhỏ để có được những trải nghiệm hấp dẫn đó.

Tại Disneyland Hong Kong, du khách sẵn sàng chi trả 639 HK$ (tương đương 1.890.000 đồng) để được phiêu lưu trong 7 vùng đất trong Walt Disney, đi kèm với đó là được chơi thả ga với vô số trò chơi và hoà vào dòng người sôi động tại các lễ diễu hành, show diễn trên sân khấu, trình diễn ánh sáng đêm... Đặc biệt, nhiều du khách "chơi trội" hơn khi sẵn sàng bỏ ra khoảng trên dưới 30 triệu đồng để sở hữu chiếc vé hạng platinum – lựa chọn tiêu chuẩn cho phép thăm cả 4 công viên của Disney trong suốt 1 năm để có cơ hội "sống cùng" các nhân vật huyền thoại như chuột Mickey, vịt Donald…

Tại công viên chủ đề lớn nhất nước Đức Europa Park, du khách sẽ chi 55 EUR (khoảng 1.340.000 đồng) để được tham quan 18 khu vực theo chủ đề, trong đó là 15 khu vực biểu trưng cho 15 quốc gia châu Âu, vui chơi công viên nước Rulantica 43.000 m2, trung tâm công nghệ thực tế ảo VR, rạp chiếu phim 4D… Tại đây, có đến 6 khách sạn 4 sao, khu nghỉ dưỡng cắm trại và 45 nhà hàng và quán bar, trong đó có 1 nhà hàng 2 sao Michelin dành cho các du khách sẵn sàng chi trả để nâng tầm trải nghiệm.

Tại Trung Quốc, Ngọc Long Tuyết Sơn là một điểm check-in huyền thoại, nơi du khách sẽ phải chi trả 100 CNY (345.000 đồng) cho phí vào cửa, thêm 180 CYN (622.000 đồng) cho giá vé cáp treo lên Glacier Park để có thể chiêm ngưỡng dãy núi tuyết hùng vĩ cùng sông băng thơ mộng, và thêm 280 CNY (960.000 đồng) để xem show diễn nghệ thuật Ấn Tượng Lệ Giang của đạo diễn đình đám Trương Nghệ Mưu. Như vậy, để có được trải nghiệm trọn vẹn tại Ngọc Long Tuyết Sơn, số tiền mà du khách bỏ ra rơi vào tầm 2 triệu VNĐ, không hề nhỏ chút nào, nhưng nơi đây vẫn là một điểm đến vô cùng hấp dẫn du khách.

Việt Nam đã bắt kịp xu thế toàn cầu?

Mô hình vui chơi giải trí all-in-one có thể coi là đã manh nha tại Việt Nam kể từ khi TPHCM có các công viên văn hóa Đầm Sen hay Suối Tiên. Nhưng phải đến khi Sun World Ba Na Hills của Sun Group tại Đà Nẵng ra mắt năm 2009, mô hình trải nghiệm all-in-one mới khẳng định vị thế và sức lan tỏa rất thành công của nó tại Việt Nam.

Những năm 2012-2014, người Việt Nam nằm lòng câu slogan kinh điển "Bà Nà Hills - Đường lên tiên cảnh", và ao ước được chạm đến "tiên cảnh" ít nhất một lần trong đời. Bà Nà Hills khi đó mới chỉ có các tuyến cáp treo đạt kỷ lục Guinness, Công viên trong nhà Fantasy Park với hơn 100 trò chơi cực kỳ hấp dẫn, đến không gian tâm linh kỳ vĩ ẩn hiện trong mây, những lâu đài cổ kính với lối kiến trúc Gothic cổ kính… Nhưng tất cả đã tạo nên một thế giới vui chơi và nghỉ dưỡng hoàn toàn mới chưa từng có tại Việt Nam thời điểm đó.

Sun World Ba Na Hills mở ra một thế giới trải nghiệm với hàng trăm trò chơi hấp dẫn, những show trình diễn mãn nhãn cùng lễ hội sôi động 4 mùa.

Đến Bà Nà Hills của Đà Nẵng bây giờ chơi hai, ba ngày không hết trải nghiệm. Các phân khu được kiến tạo theo chủ đề, dựa trên câu chuyện về Xứ sở của những người khổng lồ, với hai vương quốc- Vương quốc Mặt Trăng và Vương quốc Mặt trời, dẫn dắt du khách rời khỏi thực tại, để bay bổng và lạc bước trong một thế giới thần kỳ, ảo diệu. Cầu Vàng, Lâu đài Mặt trăng, thác Thần Mặt trời, các vườn hoa quanh năm rực rỡ, các khu vực trò chơi mới, những show diễn đẳng cấp quốc tế mỗi năm một chủ đề mới, các mini show hoạt náo khắp chốn, quảng trường Beer Plaza bốn mùa sôi động, gần 30 nhà hàng với món ăn đa dạng từ năm châu bốn biển…, với nhiều du khách, Bà Nà Hills xứng đáng là một Disneyland của Việt Nam.

Sau Sun World Ba Na Hills, xu hướng du lịch "all in one" đã có một vị thế riêng trong ngành du lịch Việt, với rất nhiều công viên giải trí tầm cỡ trải dài từ Nam ra Bắc. Sa Pa có Sun World Fansipan Legend với hệ thống cáp treo kỷ lục đưa du khách đến với Nóc nhà Đông Dương và quần thể tâm linh kỳ vĩ cùng những show diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao Tây Bắc; Quảng Ninh có Sun World Ha Long với 3 công viên chủ đề; Phú Quốc có Sun World Phú Quốc với cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đưa du khách đến Hòn Thơm với đa dạng trải nghiệm, từ công viên nước Aquatopia với hơn 20 trò chơi đẳng cấp châu lục, đến các trò thể thao trên biển, lặn biển, những trò chơi mạo hiểm tại Làng Exotica… Tây Ninh có Sun World Ba Den Mountain tương lai sẽ mang đậm sắc màu văn hóa Phật giáo… Đà Nẵng cũng đã có thêm Công viên Châu Á – Asia Park đa dạng trải nghiệm.

Mộc Xà Thịnh Nộ ở Sun World Phu Quoc là tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên ở Việt Nam.

Đẳng cấp quốc tế, mức giá nội địa

Anh Nam Phong (Hà Nội) chia sẻ: "Bắc, Trung, Nam nơi đâu cũng có các công viên giải trí, hạ tầng cũng rất hoành tráng, so với thế giới thì tôi thấy những sản phẩm quốc nội cũng không kém cạnh nhiều. Tất nhiên, chi phí tại các công viên giải trí đẳng cấp của Việt Nam cũng không rẻ, nhưng so với thế giới thì dễ chịu hơn nhiều".

Chẳng hạn, với mức giá vé trọn gói là 715.000 đồng áp dụng tại Sun World Fansipan Legend, du khách có thể đi cáp treo ngắm toàn cảnh dãy Hoàng Liên hùng vĩ từ chân núi lên đến đỉnh Fansipan, chạm tay vào Nóc nhà Đông Dương, tham quan quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ, thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, và nếu chọn đúng thời điểm, du khách sẽ được xem những show diễn nghệ thuật quy mô, tham dự mùa giải "Vó ngựa trên mây", hay các lễ hội hấp dẫn như Lễ hội Mở cổng trời, Lễ hội hoa hồng, Lễ hội mùa đông...

Mùa giải Vó ngựa trên mây còn diễn ra tại Nhà ga đi cáp treo Sun World Fansipan đến hết 15/8/2022.

Giá vé trải nghiệm Sun World Ba Na Hills là 825.000 đồng, bao gồm tất cả các trò chơi và hạng mục tham quan giải trí, xem phim 4D, thưởng thức các show diễn hoành tráng mà bình thường, ở một số công viên nước ngoài, họ phải mất tiền mua vé để xem. Thậm chí, nếu chọn vé combo Ba Na by night chỉ 700.000 đồng/người lớn và 520.000 đồng/ trẻ em, du khách được đưa đón 2 chiều từ trung tâm Đà Nẵng đến Bà Nà và thưởng thức buffet không giới hạn

Mọi sự so sánh đề khập khiễng, nhưng có thể tự tin khẳng định rằng, người Việt Nam chẳng cần xuất ngoại vẫn có thể chơi công viên giải trí đa trong một tầm cỡ thế giới, với mức giá hợp lý. Tới đây, ngành công nghiệp này của chúng ta còn có thể tiến xa hơn nữa, khi Bà Nà Hills vẫn không ngừng được nâng cấp, bổ sung thêm nhiều trải nghiệm mới. Các công viên Sun World của Sun Group cũng không ngừng được mở rộng tới nhiều điểm đến mới như Sầm Sơn (Thanh Hóa) hay Lạng Sơn… Và điều đặc biệt là, nếu mô hình các công viên giải trí thế giới như Disneyland hay Everland, Universal Studios… sẽ tương tự nhau ở các quốc gia thì các Sun World không lặp lại ở các vùng đất mà nó đặt chân đến. Như thế cũng đủ thấy, đẳng cấp công viên Việt Nam khi có sự đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân lớn đã có sự khác biệt, có đặc trưng và đẳng cấp riêng, tạo nên thương hiệu riêng cho Việt Nam trên trường thế giới.