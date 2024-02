Công ty xổ số kiến thiết tìm người mua 172 tấn vé số

Ngày 29-2, thông tin từ Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị đã có thông báo về việc lựa chọn tổ chức thực hiện thanh lý giấy vụn năm 2024.

Theo đó, tên tài sản bán đấu giá là giấy vụn năm 2024 (gồm vé và cùi vé xổ số truyền thống, vé xổ số tự chọn đã hết thời hạn lưu trữ).

Vé và cùi vé xổ số truyền thống là loại giấy couché, định lượng 130 gsm bóng đã qua in ấn; vé xổ số tự chọn là loại giấy for, định lượng 70 gsm, độ trắng 90% đã qua in ấn.

Vé và cùi vé xổ số truyền thống từ kỳ vé 33TV01 đến 33TV52 với số lượng khoảng 171,8 tấn, vé xổ số tự chọn năm 2024 với số lượng khoảng 0,2 tấn. Giấy vụn sẽ được xuất thành nhiều đợt và khối lượng thực tế sẽ được xác định qua các đợt cân.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 3.550 đồng/kg, chưa bao gồm thuế VAT.

Các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn kể từ ngày ra thông báo cho đến 8 giờ ngày 4-3.