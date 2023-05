Công ty Pouyuen sa thải hàng nghìn lao động nữ trên 40 tuổi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tình hình cắt giảm lao động tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam. Hiện công ty này sử dụng khoảng 46.000 lao động, là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất tại TPHCM.

Trong những tháng đầu năm 2023, Công ty Pouyuen đã thực hiện 1 đợt chấm dứt hợp đồng với hơn 2.300 công nhân kể từ ngày 1/4. Mới đây, công ty này tiếp tục thông báo sẽ thực hiện thêm 2 đợt cắt giảm công nhân nữa với tổng số hơn 5.700 người. Trong đó, một đợt cắt giảm vào tháng 6 tới với hơn 4.500 công nhân, sau đó thêm 1 đợt cắt giảm vào tháng 7 với hơn 1.200 công nhân.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, trong tổng số hơn 8.000 công nhân bị Công ty Pouyuen sa thải kể trên, có hơn 80% là nữ, hơn một nửa số công nhân này đã trên 40 tuổi với thời gian làm việc từ 10 năm trở lên; chủ yếu lao động phổ thông.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tại TPHCM tiếp tục cắt giảm thêm hàng nghìn công nhân do thiếu đơn hàng

Về lý do cắt giảm lao động, Công ty Pouyuen đang gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, vì nhu cầu tiêu dùng hàng thời trang, may mặc của thị trường thế giới giảm; chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng và tác động từ xung đột Nga - Ukraine. Điều này cũng xảy ra tương tự với các doanh nghiệp dệt may, da giày khác của Việt Nam.

Lao động bị Công ty Pouyuen sa thải đều được chi trả trợ cấp thôi việc, với mỗi năm làm việc cho công ty được trả trợ cấp bằng 80% thu nhập bình quân 1 tháng; từ khi người lao động nhận được thông báo nghỉ việc tới thời điểm nghỉ việc sẽ không phải đi làm nhưng vẫn được công ty trả lương và đóng các chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ…

''Về cơ bản, việc cắt giảm số lượng lớn lao động của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đang được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian tới các vấn đề về kinh tế, lạm phát, giá năng lượng, xung đột Nga - Ukraine… không được cải thiện, nguy cơ cắt giảm lao động số lượng lớn sẽ diễn ra ở nhiều doanh nghiệp khác. Điều này tạo ra thách thức lớn trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động'', lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nhận định.

Cụ thể, với số lượng lao động mất việc cao, sẽ tạo áp lực lớn lên giải quyết việc làm của các địa phương; áp lực với các cơ quan giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ngăn chặn rút bảo hiểm xã hội một lần; áp lực trong giải quyết quan hệ lao động, hạn chế việc người lao động bị kích động từ bên ngoài gây chia rẽ, bất ổn xã hội.

Về giải pháp, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra một số nhóm định hướng, như thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường để có thêm đơn hàng nhằm duy trì sản xuất, việc làm và lao động; giảm chi phí sản xuất kinh doanh thông qua việc giảm lãi suất vay, giảm thuế phí; thực hiện các giải pháp về tăng cường kết nối cung - cầu lao động…

Bộ LĐ-TB&XH cũng kiến nghị lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổng hợp ý kiến, trình Chính phủ ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội… trong tình hình mới.

Cơ quan quản lý lao động cũng kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động về kinh phí công đoàn.

Với các địa phương, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình lao động - việc làm trên địa bàn để kịp thời có giải pháp hỗ trợ nhằm ổn định thu nhập, cuộc sống người lao động;

Trước đó, cuối năm 2022, cũng vì lý do ít đơn hàng, Công ty PouYuen Việt Nam đã cắt giảm giờ làm của khoảng 20.000 người lao động.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là một trong các chi nhánh của Tập đoàn quốc tế Pou Chen Đài Loan (Trung Quốc). Công ty này chuyên sản xuất giày xuất khẩu. Hiện Tập đoàn quốc tế Pou Chen có nhiều chi nhánh, công ty con tại Việt Nam, nằm rải rác nhiều địa phương phía Nam, với tổng số lao động đang sử dụng trên 110.000 người.