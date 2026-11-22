Nghe có vẻ ngược đời nhưng thực tế là không ít người đang chờ bị… sa thải.

Từ đầu năm 2026, MXH Trung Quốc xuất hiện một trào lưu nghe rất kỳ quặc: "Hoan nghênh Thần sa thải". Thay vì lo lắng khi nghe tin công ty cắt giảm nhân sự, nhiều người lại công khai mong mình được gọi tên trong danh sách. Lý do thực ra rất đơn giản: Nếu chủ động nghỉ việc, họ sẽ không nhận được tiền bồi thường. Trong khi đó, nếu bị công ty sa thải, người lao động có cơ hội nhận trợ cấp, dành vài tháng nghỉ ngơi rồi tìm một công việc mới với mức lương tốt hơn.

Rui Rui: Bị giáng chức, luân chuyển khắp các bộ phận nhưng vẫn nhất quyết không nghỉ

Tôi đã làm việc tại một doanh nghiệp trong ngành dịch vụ ăn uống ở Nam Ninh (Trung Quốc) suốt 9 năm. Từ một nhân viên phụ trách lên kế hoạch, tôi từng bước được thăng chức lên vị trí trưởng bộ phận. Tuy nhiên, sau đó công ty miễn nhiệm chức vụ và liên tục điều chuyển tôi sang những vị trí khác nhau. Tôi gần như đã trải qua tất cả công việc trong doanh nghiệp, ngoại trừ vị trí quản lý kho.

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Thu nhập hiện tại của tôi đã giảm so với trước nhưng vẫn ở mức hơn 10.000 NDT/tháng (khoảng 36,5 triệu đồng). Tôi cũng không có khoản vay mua nhà hay mua xe phải trả hàng tháng nên áp lực tài chính không quá lớn. Vì vậy, dù không còn được trọng dụng như trước, tôi vẫn không nghĩ đến chuyện chủ động nghỉ việc.

Thực tế, đi làm ở đâu cũng có những vấn đề riêng. Nếu đã phải chịu đựng áp lực công việc, tôi thà tiếp tục ở nơi mình quen thuộc còn hơn bắt đầu lại từ đầu tại một môi trường mới. Nếu công ty muốn cắt giảm nhân sự, tôi sẵn sàng chờ quyết định chính thức và nhận khoản bồi thường tương ứng. Trong thời gian đó, tiền lương hàng tháng vẫn là nguồn thu nhập ổn định, giúp tôi duy trì cuộc sống mà không phải vội vàng tìm việc mới.

Xiao Jing: Công ty 3 tháng trả lương 1 lần vẫn cố bám trụ

Người đi làm chỉ mong nhận lương hàng tháng, còn công ty tôi bây giờ lại "khác biệt" hơn hẳn: Mỗi quý trả lương 1 lần. Không khí làm việc ngày càng xuống dốc, nhân viên dần mất động lực và nhiều người bắt đầu có tâm lý làm việc cầm chừng.

Thậm chí, có những hôm chúng tôi chủ động tan làm sớm ngay trước mặt cấp trên. Điều đáng nói là ban lãnh đạo cũng không có phản ứng đáng kể. Ai cũng hiểu tình hình công ty không còn tốt như trước, nhưng chẳng mấy người muốn tự mình đưa ra quyết định nghỉ việc.

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Tôi không phải không muốn rời đi, nhưng lại không muốn chủ động từ bỏ quyền lợi của mình. Khu vực gần nhà có khá ít doanh nghiệp cùng ngành tuyển dụng. Nếu chuyển sang lĩnh vực khác, mức lương tôi có thể nhận được sẽ giảm hơn 20%. Nghỉ việc ngay lúc này đồng nghĩa với việc vừa mất nguồn thu nhập hiện tại, vừa phải đối mặt với nguy cơ tìm được công việc mới có mức đãi ngộ thấp hơn.

Ngược lại, nếu tiếp tục ở lại, tôi vẫn có cơ hội duy trì thu nhập và nhận bồi thường nếu công ty quyết định cắt giảm nhân sự. Vì thế, tôi chọn cách không chủ động xin nghỉ. Dù không còn quá nhiều kỳ vọng vào công việc hiện tại, tôi cũng chưa muốn tự tay khép lại mối quan hệ lao động khi chưa tìm được phương án thay thế phù hợp.

Không chỉ Rui Rui và Xiao Jing, trên các diễn đàn và MXH Trung Quốc, không ít người bày tỏ quan điểm tương tự. Một số nhân viên cho biết họ đã mệt mỏi với công việc hiện tại từ lâu, nhưng vẫn cố gắng duy trì trạng thái đi làm bình thường vì không muốn đánh đổi khoản bồi thường khi nghỉ việc.

Một số người khác lại chia sẻ chuyện bị sa thải như thể vừa nhận được một món quà. Cùng lúc đó, tâm sự của những nhân sự "được giữ lại" lại phản ánh một thực tế khác: Những người không bị đuổi việc sau các đợt cắt giảm nhân sự chưa chắc đã có cuộc sống dễ dàng hơn. Khi đồng nghiệp lần lượt rời đi, khối lượng công việc thường được phân bổ lại cho những người còn ở lại, trong khi tiền lương không tăng tương ứng. Họ vừa phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, vừa sống trong tâm lý lo lắng không biết mình có phải người tiếp theo bị cắt giảm hay không.

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Trên diễn đàn V2EX, khi có người thắc mắc vì sao bị sa thải lại trở thành chuyện đáng ăn mừng, đây là một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: "Đó là cách tự vui trong những chuyện vốn dĩ đã không thể thay đổi. Đằng nào cũng mất việc rồi, có tiền cũng đỡ".

Một ý kiến khác cho rằng: "Nếu đã làm việc nhiều năm, cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ, vừa hay lúc đó công ty lại sa thải mình kèm một khoản bồi thường, chẳng phải đó là kết quả tốt cho cả hai bên hay sao?".

Suy cho cùng, trạng thái không chủ động nghỉ việc của một bộ phận dân văn phòng không đơn thuần xuất phát từ tâm lý ngại thay đổi hay thiếu động lực. Đó còn là phép tính giữa thu nhập, quyền lợi và rủi ro khi tìm kiếm công việc mới. Khi người lao động không còn tin rằng doanh nghiệp hiện tại có thể mang lại tương lai tốt hơn, khoản bồi thường thôi việc đôi khi trở thành động lực cuối cùng để họ tiếp tục ở lại. Điều đáng nói là họ không hẳn muốn từ bỏ công việc, mà chỉ đang chờ một cơ hội rời đi ít thiệt thòi hơn.

(Nguồn: Sohu)