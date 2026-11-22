Cuối năm là lúc tiền dễ đội nón ra đi nhất: quà cáp, tiệc tùng, mua sắm, vé xe vé máy bay… Nếu không muốn vừa qua Tết đã phải loay hoay vì hết tiền, đây là 7 việc bạn nên làm ngay từ bây giờ.

Lương vẫn nhận đều mỗi tháng nhưng càng gần cuối năm, danh sách những khoản cần chi lại càng dài. Nào là quà biếu gia đình, tiệc tất niên với đồng nghiệp, vài món đồ muốn mua dịp sale, rồi tiền vé về quê hay một chuyến du lịch ngắn ngày. Mỗi khoản nghe có vẻ không quá lớn nhưng cộng lại có thể ngốn một phần đáng kể thu nhập.

Nếu đang thấy tài khoản vơi đi nhanh hơn dự tính, bạn vẫn có thể điều chỉnh trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Bắt đầu từ 7 việc dưới đây.

1. Kiểm tra lại tiền đã tiêu trong tháng

Mở ứng dụng ngân hàng và xem lại lịch sử giao dịch trong tháng vừa qua. Bạn đã chi bao nhiêu cho ăn uống, mua sắm, đi lại? Có khoản nào phát sinh liên tục mà trước giờ bạn không để ý?

Đừng chỉ nhìn vào những khoản lớn. Đôi khi, tiền lại hao hụt từ những lần đặt đồ ăn, gọi xe hay mua vài món lặt vặt. Khi biết tiền đang đi đâu, bạn mới xác định được khoản nào có thể cắt giảm trong những tuần còn lại của năm.

2. Hủy những dịch vụ không còn dùng

Các gói xem phim, nghe nhạc, ứng dụng tập luyện hay dịch vụ lưu trữ có thể đang tự động trừ tiền mỗi tháng. Nếu đã lâu không sử dụng, hãy kiểm tra và hủy những gói không cần thiết.

Mỗi khoản phí có thể chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng nhiều dịch vụ cộng lại cũng thành một khoản đáng kể. Đây là cách tiết kiệm khá dễ vì bạn không phải thay đổi quá nhiều thói quen sinh hoạt.

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3. Đừng mua đồ chỉ vì đang giảm giá

Cuối năm là mùa khuyến mãi, từ sàn thương mại điện tử đến cửa hàng thời trang, mỹ phẩm đều liên tục tung ưu đãi. Nhưng giảm giá không có nghĩa là bạn đang tiết kiệm được tiền, nhất là khi món đồ đó vốn không nằm trong danh sách cần mua.

Trước khi thanh toán, thử để món đồ trong giỏ hàng một ngày. Nếu hôm sau vẫn thấy cần và khoản tiền đó nằm trong ngân sách, bạn có thể cân nhắc mua. Còn nếu chỉ thích vì giá đang rẻ, tốt nhất nên bỏ qua.

4. Đặt giới hạn tiền cho tiệc tùng và quà cáp

Cuối năm khó tránh những buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè hay chuyện mua quà cho người thân. Thay vì đến đâu chi đến đó, hãy tính trước số tiền mình có thể dành cho những hoạt động này.

Chẳng hạn, bạn có thể đặt một khoản riêng cho tiệc công ty, một khoản cho quà biếu gia đình và một khoản cho những buổi gặp bạn bè. Khi đã chạm mức ngân sách, hãy cân nhắc trước những lời mời tiếp theo thay vì cứ vui vẻ đồng ý rồi cuối tháng mới nhìn lại tài khoản.

Ảnh minh hoạ Pinterest

5. Rà soát các khoản nợ và hóa đơn sắp đến hạn

Đừng để những khoản thanh toán bị quên giữa lúc cuối năm bận rộn. Hãy kiểm tra tiền thẻ tín dụng, khoản vay, hóa đơn điện nước và các khoản trả góp sắp đến hạn.

Nếu có nợ thẻ tín dụng hoặc khoản vay lãi suất cao, nên ưu tiên xử lý chúng trước những khoản chi không cấp thiết. Việc thanh toán đúng hạn cũng giúp bạn tránh phí phạt và tiền lãi phát sinh. Với khoản vay muốn tất toán sớm, hãy kiểm tra điều kiện và phí trả trước hạn trước khi quyết định.

6. Tận dụng những thứ đang có trước khi mua thêm

Muốn mua quần áo đi tiệc cuối năm? Thử xem lại tủ đồ trước. Định mua thêm thực phẩm vì nhà sắp hết đồ ăn? Kiểm tra tủ lạnh và tủ bếp xem còn gì có thể sử dụng.

Bạn cũng có thể bán lại những món đồ còn tốt nhưng không còn dùng đến. Số tiền thu được có thể không quá lớn, nhưng vừa giúp nhà cửa gọn hơn, vừa có thêm một khoản để bù vào chi phí cuối năm.

7. Giữ lại một phần thưởng Tết và tiền thưởng cuối năm

Có thưởng cuối năm hay thưởng Tết là điều đáng vui, nhưng đừng vội xem toàn bộ số tiền đó là ngân sách để mua sắm và ăn chơi. Trước khi nhận thưởng, hãy xác định một phần sẽ dành cho những việc quan trọng như trả nợ, bổ sung quỹ dự phòng hoặc gửi tiết kiệm.

Bạn vẫn có thể dành một khoản để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc. Chỉ cần đừng tiêu hết ngay khi tiền vừa về tài khoản. Khoản tiền giữ lại lúc này sẽ giúp bạn chủ động hơn với các chi phí sau Tết, thay vì phải chờ đến kỳ lương tiếp theo trong tình trạng eo hẹp.

Cuối năm có nhiều khoản phải chi, nhưng không có nghĩa là bạn phải cắt hết những cuộc vui hay bỏ qua mọi nhu cầu của bản thân. Quan trọng là biết mình còn bao nhiêu tiền, khoản nào thực sự cần và giữ lại một phần cho những tháng đầu năm. Làm được vậy, bạn sẽ đón Tết thoải mái hơn mà không phải quá lo chuyện tiền bạc sau kỳ nghỉ.