Công ty của Cựu Tổng thống Donald Trump rao bán một mặt hàng: Số lượng giới hạn, phải đặt hàng trước

Theo AP, CIC Ventures, một công ty thuộc sở hữu của gia đình Cựu Tổng thống Donald Trump, đang rao bán những đôi giày có in hình ảnh ông vung nắm đấm sau khi bị ám sát hụt ở bang Pennsylvania. Mẫu giày màu trắng này có tên là "Đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh". Mỗi đôi có giá 299 USD và hiện đang được rao bán trên trang web GetTrumpsneakers.com.

Công ty CIC Ventures cho biết, đôi giày đặc biệt này có số lượng giới hạn, chỉ 5.000 đôi. Các khách hàng có thể đặt hàng từ ngày 16/7 (tức là hơn 2 ngày sau khi ông Trump bị ám sát hụt). Dự kiến công ty sẽ giao giày vào tháng 9 hoặc tháng 10. Trong số đó, sẽ có 10 đôi được ông Trump ký tặng ngẫu nhiên.

Mẫu giày trắng đặc biệt có in hình Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: GetTrumpsneakers.com

Đại diện CIC Ventures cho biết: "Những đôi giày cao cổ phiên bản giới hạn này có in hình ảnh mang tính biểu tượng của ông Trump với nắm đấm giơ cao, tôn vinh cho lòng dũng cảm và tính kiên quyết không thay đổi của ông. Chỉ có 5.000 đôi, mỗi đôi giày thực sự là món đồ sưu tầm quý giá. Hãy thể hiện sự ủng hộ và tinh thần yêu nước của bạn bằng cách mua những đôi giày độc quyền có ghi dấu lịch sử này".

Ông Donald Trump giơ nắm đấm lên cao thể hiện sự mạnh mẽ trong lúc được các mật vụ Mỹ đưa rời khỏi sân khấu, sau khi bị bắn ở Butler, Pennsylvania, chiều 13/7. Ảnh: AP

Việc CIC Ventures bán giày có in hình ảnh đặc biệt của ông Trump sau vụ ám sát hụt cho thấy sự nhanh nhạy của công ty này. Tuy nhiên, động thái này vẫn đi sau những sàn thương mại điện tử của Trung Quốc và Mỹ, với mặt hàng áo phông in ảnh ông Trump. Trên thực tế, chỉ chưa đầy 3 giờ sau khi Cựu Tổng thống Mỹ bị ám sát hụt, những chiếc áo phông có in hình của ông với nắm đấm vung lên cao đã được rao bán và lập tức gây sốt trên Taobao, một sàn thương mại điện tử phổ biến của Trung Quốc.

Chỉ 1 ngày sau đó, tức ngày 14/7, mẫu áo đặc biệt này cũng được chào bán tại các cửa hàng và sàn thương mại điện tử tại Mỹ. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng như cốc, huy hiệu, mũ, ốp điện thoại… có in hình của ông Donald Trump vung nắm đấm cũng được bán rất nhiều.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tối 15/7. Ảnh: AP

Tối 15/7 (tức sáng 16/7 giờ Việt Nam), Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, sau khi ông chính thức được đề cử làm ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Donald Trump có mặt tại sự kiện công khai, kể từ sau vụ ám sát hụt ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, chiều 13/7. Ông Trump đã xuất hiện như một người hùng với phần tai phải được băng bó. Cựu Tổng thống Mỹ bước vào hội trường giữa những tiếng vỗ tay, hò reo của người ủng hộ, khi ca sĩ Lee Greenword biểu diễn ca khúc Chúa phù hộ nước Mỹ.

Trào lưu kỳ lạ của những người ủng hộ ông Trump

Đại biểu Joe Neglia dùng phong bì giả làm băng tai nhằm bày tỏ sự ủng hộ ông Trump. Ảnh: Reuters

Ngày 16/7 (theo giờ Mỹ), ngày thứ hai diễn ra Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, nhiều đại biểu và những người tham gia đã băng tai phải bằng những miếng gạc làm từ giấy hoặc băng dính, nhằm thể hiện sự ủng hộ và lòng đoàn kết với ông Trump.

Chẳng hạn, ông Joe Neglia, đại biểu của bang Arizona, là một trong những người đầu tiên được giới truyền thông chú ý bởi vì chiếc băng tai. Ông Neglia cho biết, ông đã gấp một chiếc phong bì ở trên xe buýt khi tới đây và gài nó lên tai phải.

Ông Neglia nói: "Đây sẽ là một xu hướng thời trang mới nhất. Tôi đang khởi xướng xu hướng này và sau đó khắp thế giới người ta sẽ đi theo", Neglia nói.

Một người phụ nữ băng tai phải tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin, vào ngày 17/7. Ảnh: Reuters

Bên cạnh các vị đại biểu, người dẫn chương trình phát thanh Steve Johnson và Kenny Webster cũng chia sẻ về ảnh đeo băng tai trên mạng xã hội. Họ gọi đùa rằng đây là "phụ kiện MAGA chính thức", từ viết tắt của câu khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" mà ông Donald Trump thường nói.

Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa năm nay diễn ra tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin từ ngày 15 đến 18/7. Trong ngày thứ nhất của đại hội, Cựu Tổng thống Mỹ đã lựa chọn phó tướng đồng tranh cử là thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance (39 tuổi). Theo kế hoạch, ông Donald Trump sẽ phát biểu nhận đề cử ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa tham gia cuộc tranh cử tháng 11 vào tối 18/7 (tức sáng 19/7 giờ Việt Nam).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Washington Examiner ngày 14/7, Cựu Tổng thống Donald Trump kể rằng, ông đã bị một viên đạn sượt qua và đó có thể là một đòn chí mạng vào hộp sọ nếu ông không ngoảnh đầu đi. Khi chuẩn bị tới TP Milwaukee tham dự đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, ông Trump nói với phóng viên Byron York của Washington Examiner: "Điều đáng kinh ngạc nhất là tôi không chỉ quay đầu mà còn quay đầu đúng lúc và vừa đủ. Nếu tôi chỉ quay nửa chừng thì phần sau não ắt sẽ bị trúng đạn. Vì biển báo ở trên cao nên tôi đang nhìn lên. Cơ hội để tôi thực hiện một cú quay đầu hoàn hảo có lẽ chỉ là 1/10 của 1%".

Bài tham khảo nguồn: AP, Reuters, Washington Post, Yahoo News