Sáu câu hỏi chưa có lời giải về vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Vì sao nghi phạm nhắm vào ông Trump?

Một tay súng bắn tỉa đã loại bỏ nghi phạm - Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi - ngay sau khi người này nổ súng về phía sân khấu, khiến ông Trump bị thương ở tai.

Crooks sống ở Bethel Park (bang Pennsylvania), cách nơi tổ chức cuộc vận động tranh cử của ông Trump khoảng một giờ lái xe.

Tờ New York Times cho biết, Crooks làm trợ lý dinh dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Bethel Park. Nghi phạm không có tiền án tiền sự.

Thomas Matthew Crooks. (Ảnh: Học khu Bethel Park)

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tìm hiểu hồ sơ của Crooks, phỏng vấn bạn bè, gia đình và nghiên cứu tài khoản mạng xã hội để xác định động cơ gây án của nghi phạm.

Crooks là thành viên đảng Cộng hòa, nhưng từng quyên góp 15 USD cho dự án Cử tri tiến bộ - một tổ chức cử tri ủng hộ đảng Dân chủ.

Tổng thống Joe Biden hôm 14/7 kêu gọi người Mỹ không nên suy đoán về động cơ của vụ tấn công. “Hãy để FBI thực hiện công việc của mình”, ông nói.

Vì sao vụ tấn công có thể xảy ra khi ông Trump được Sở Mật vụ bảo vệ?

Các vệ sĩ dìu ông Trump rời khỏi sân khấu. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump được Sở Mật vụ bảo vệ 24/24 vì là cựu tổng thống . Các cuộc vận động tranh cử của ông thường thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Mỗi khán giả đều được kiểm tra kỹ càng ở cổng an ninh, bao gồm mở túi để soát tư trang, đi qua máy dò kim loại...

Tay súng nã đạn về phía ông Trump từ mái của một căn nhà cách sân khấu 120 m. Hiện chưa rõ vì sao Sở Mật vụ không rà soát khu vực này, và vì sao lực lượng an ninh lại mất quá nhiều thời gian để ứng phó dù đã nhận được tin báo của người dân về một đối tượng khả nghi từ trước khi người này nổ súng.

Quốc hội Mỹ thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra , bao gồm các phiên điều trần. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner cho biết, ông muốn tìm hiểu xem liệu lỗ hổng an ninh xảy ra do vấn đề về quy trình hay do thiếu kinh phí.

Nghi phạm còn âm mưu gì khác?

Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng trường tại hiện trường, nhưng chưa tiết lộ vì sao Crooks có khẩu súng này. Báo giới dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết khẩu súng thuộc về cha ruột của Crooks.

Lực lượng chức năng cũng tìm thấy thiết bị nổ trên chiếc xe hơi do Crooks điều khiển, nằm gần nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump.

Ngoài ra, vật liệu chế tạo bom cũng được tìm thấy trong nhà của Crooks.

Liệu đảng Cộng hòa có tin tưởng FBI?

Đảng Cộng hòa và các quan chức bảo thủ đã đặt ra câu hỏi về việc có nên tin tưởng FBI trong việc điều tra vụ ám sát hay không.

Họ chỉ ra rằng các đặc vụ FBI đã bất ngờ tiến hành khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida, sau khi ông bị cáo buộc từ chối giao nộp tài liệu mật.

Thống đốc bang Florida - Ron DeSantis viện dẫn cuộc điều tra của FBI vụ nổ súng trong buổi tập bóng chày của các thành viên Quốc hội Mỹ năm 2017, như một dấu hiệu cho thấy “bộ máy quan liêu” của Washington có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

Khi đó, FBI kết luận nghi phạm đã thực hiện vụ xả súng hàng loạt chỉ để kích động “cảnh sát tiêu diệt mình” với động cơ tự sát.

Tuy nhiên, một quan chức hàng đầu thừa nhận trong phiên điều trần trước một ủy ban Hạ viện vào năm 2021, rằng vụ xả súng đó có thể được coi là “khủng bố nội địa.”

Vụ ám sát ảnh hưởng như thế nào đến đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa?

Các quan chức cho biết hôm 14/7, rằng họ sẽ không thay đổi bất cứ quy định an ninh nào tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa (tại Milwaukee, bang Wisconsin), vì kế hoạch đã được xây dựng trong suốt một năm rưỡi qua.

Đặc vụ FBI Michael Hensle cho biết “không có mối đe dọa rõ ràng nào” nhằm vào đại hội hoặc các khách mời tham dự đại hội.

Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers đã yêu cầu cấm súng ở khu vực xung quanh địa điểm diễn ra đại hội, đồng thời thúc giục các quan chức khác thực hiện những biện pháp bổ sung để bảo vệ khách mời.

Vụ xả súng sẽ tác động đến chiến dịch tranh cử như thế nào?

Nhóm của Tổng thống Joe Biden đã gỡ quảng cáo vận động tranh cử khỏi sóng truyền hình ngay sau vụ nổ súng, đồng thời tạm dừng các hoạt động tranh cử.

Tổng thống sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn theo kế hoạch từ Nhà Trắng, và tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở Las Vegas vào ngày 16/7.

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng hoãn sự kiện vận động tranh cử ở West Palm Beach (bang Florida).

Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã cân nhắc việc lùi lịch dự đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, nhưng cuối cùng vẫn đến Milwaukee đúng lịch vào tối 14/7.

Theo Politico