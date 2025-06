Công ty bảo hiểm từ chối bán bảo hiểm nhân thọ cho những người mắc bệnh này

Một số công ty sẽ xem xét, chấp thuận cho khách hàng mắc bệnh và họ vẫn cơ hội được tham gia bảo hiểm nhân thọ nếu thông qua thẩm định. Tất nhiên, trong trường hợp này, người mua sẽ phải chi trả các khoản phí cao hơn so với mức phí thông thường. Khi mua bảo hiểm, khách hàng bắt buộc cần khai báo trung thực tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm để công ty xem xét, đánh giá.

Dưới đây là trường hợp mà người đã và đang từng mắc các bệnh này sẽ bị từ chối tham gia bảo hiểm nhân thọ.

- Bệnh cần phải phẫu thuật.

- Bệnh liên quan đến thần kinh.

- Sa sút trí tuệ ở mức độ nặng.

- Bệnh liên quan đến tim mạch.

- Ung thư, bệnh hiểm nghèo.

- Thiếu máu do rối loạn chức năng.

- Bệnh suy thận.

- Bệnh xơ cứng gan rải rác.

- Bệnh sốt bại liệt.

- Bệnh đột quỵ.

- Bệnh nang tủy thận.

- Viêm não do virus.

- Câm bẩm sinh.

- Viêm gan siêu vi tối cấp.

- Bệnh tăng áp lực phổi nguyên phát.

- Bệnh tế bào thần kinh vận động.

Một số công ty bảo hiểm cũng sẽ căn cứ vào độ tuổi, các loại bệnh khác từng có của người mua bảo hiểm để đưa ra quyết định từ chối không bán bảo hiểm nhân thọ.

Ngoài ra, nếu đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm cũng sẽ từ chối chi trả nếu xảy ra các sự cố như trường hợp tự tử, tử vong do cố ý, chủ động tham gia các hành động nguy hiểm có nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng hoặc thương thật, sử dụng chất kích thích hoặc chất cấm,... do cơ quan có chức năng thẩm định. Trong quá trình điều trị bệnh, bảo hiểm sẽ không chỉ trả nếu tình trạng bệnh có xu hướng trầm trọng hoặc kéo dài thời gian do khách hàng không tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ có chuyên môn, của cơ quan y tế. Điều này tương tự đối với những căn bệnh đã có từ trước hay do di truyền.

Đối với trường hợp người bị thương tật, tử vong nhưng vi phạm pháp luật, có hành vi chống đối người thi hành công vụ cũng không được công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả. Công ty không chi trả với các trường hợp như chiến tranh, kích động chiến tranh, đánh nhau, bạo động,…

Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm chỉ chi trả cho người thụ hưởng hoặc người được bảo vệ nếu căn bệnh đó được quy định rõ trong hợp đồng. Nếu rủi ro không thuộc phạm vi trên, công ty bảo hiểm không có trách nhiệm chi trả cho khách hàng. Nếu hợp đồng hết hiệu lực, khách hàng sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả vì lúc này công ty không còn nghĩa vụ chịu trách nhiệm với người tham gia bảo hiểm.