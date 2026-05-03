Công thức tính lương cơ sở, lương hưu mới dự kiến từ 1/7

Dự kiến công thức tính mức lương, phụ cấp mới

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội quy định 9 nhóm đối tượng áp dụng chính sách.

Dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7 là 2.530.000 đồng/tháng, tăng 190.000 đồng so với hiện hành).

Mức lương cơ sở trên là căn cứ tính lương trong các bảng lương, phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật, đồng thời dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Dự thảo thông tư nêu rõ 4 công thức tính tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác.

Cụ thể, công thức tính mức lương :

Mức lương thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Công thức tính mức phụ cấp với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Công thức tính phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương thực hiện từ 1/7/2026 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1/7/2026 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1/7/2026 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức:

Mức hoạt động phí thực hiện từ từ 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

Công thức tính lương hưu, trợ cấp mới

Theo dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất, Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với toàn bộ người hưởng.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh tăng 8% mà có mức hưởng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì sẽ chia làm 2 trường hợp.

Một là được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/người/tháng.

Hai là tăng lên bằng 3.800.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3.500.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/người/tháng.

Theo dự thảo nghị định này, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ tháng 7 được tính như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 7/2027 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của 6/2027 x 1,08

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 7/2027 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi được điều chỉnh theo thông tư này + 300.000 đồng/tháng

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định cao hơn 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 7/2027 = 3.800.000 đồng/tháng

Với phương án tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp cho toàn bộ người hưởng, cơ quan soạn thảo dự tính với phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trên, kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỷ đồng, trong đó kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo ước là 8.760 tỷ đồng.