Công thức “hốt bạc” của chuỗi Rau Má lớn nhất TP. Hồ Chí Minh: Nguyên liệu tưởng tầm thường nhưng phải chọn loại không nơi nào có

Mới đây, nhà sáng lập thương hiệu, anh Lê Thành Đạt đã chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp với Rau Má Mix trên chương trình Doanh nhân chính truyện của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online, theo đó, xây dựng thương hiệu gắn với lợi ích khách hàng, sáng tạo cái mới dựa trên nền sản phẩm truyền thống là cách mà ông chủ thương hiệu Rau má Mix vận dụng để tìm chỗ đứng trên thị trường đồ uống.

NGUYÊN NHÂN LỰA CHỌN RAU MÁ

Anh Lê Thành Đạt chia sẻ, trước khi nhập cuộc vào thị trường với Rau Má Mix, anh đã có 11 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh trà sữa và sở hữu 5 cửa hàng, do đó, anh đã tích lũy được nhiều hiểu biết sâu rộng về ngành thức uống.

Đến năm 2018, nhận thấy nhu cầu của đông đảo khách hàng dành cho trà sữa đã giảm sút, họ bắt đầu tìm kiếm một sản phẩm mới vừa ngon miệng vừa có lợi cho sức khỏe. Anh Đạt đã bắt tay vào thử nghiệm với nhiều nguyên liệu khác nhau và cuối cùng phát hiện ra rằng rau má không chỉ kết hợp tốt với nhiều loại topping, tạo nên những hương vị thơm ngon, độc đáo mà còn là sản phẩm có ích cho sức khỏe. Sau thời gian 3 tháng nghiên cứu, anh đã quyết định ra đời thương hiệu Rau Má Mix vào đầu năm 2019.

Theo như lời chia sẻ của ông chủ Rau Má Mix, mặc dù nước rau má đã là một đặc sản truyền thống của Việt Nam từ lâu, nhưng để thu hút khách hàng, yếu tố quan trọng nhất chính là việc sáng tạo ra những sản phẩm mới từ nguồn cảm hứng truyền thống. Rau Má Mix đem đến sự độc đáo thông qua việc kết hợp rau má với các loại nguyên liệu khác như sầu riêng, sữa khoai môn, sữa hạt sen, sữa mè rang,... và các loại topping tự làm bao gồm thạch sương sáo hạt chia, thạch lá dứa, thạch củ năng. Những sáng tạo này đã làm cho Rau Má Mix trở nên phổ biến và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng ngay từ khi mới ra mắt.

Anh Lê Thành Đạt tin rằng Rau Má Mix không chỉ là một xu hướng nhất thời mà là một thương hiệu có khả năng phát triển lâu dài và bền vững cùng khách hàng. Vì rau má vốn là sản phẩm truyền thống đã tồn tại từ lâu, việc của Rau Má Mix là nâng cao giá trị của sản phẩm này bằng cách cải thiện chất lượng, đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm và đặc biệt là sự sáng tạo trong việc phối trộn rau má với nhiều loại nông sản Việt Nam khác, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn hơn.

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Về việc chọn nguyên liệu, anh Lê Thành Đạt lựa chọn rau má Huế làm nguyên liệu chính cho sản phẩm của Rau Má Mix bởi rau má ở đây nhận được đủ nắng nên có hương thơm đặc trưng mà không nơi nào khác có được. Việc vận chuyển rau má từ Huế đến T. Hồ Chí Minh và Bình Dương cũng đã có nguồn cung ứng rồi nên anh Đạt chỉ cần kết nối với bên phòng phát triển nông thôn, tham gia vào đầu hợp tác xã ở Huế.

Anh Lê Thành Đạt chia sẻ Rau Má Mix luôn hướng đến việc hiểu rõ nhu cầu khách hàng và tiếp cận họ ở mọi nơi có tiềm năng. Anh nhìn nhận sự cạnh tranh trên thị trường giao đồ ăn là điều tích cực, bởi sự cạnh tranh chứng tỏ đây là thị trường đầy hấp dẫn.

Với kinh nghiệm kinh doanh từ năm 2010 và việc tự phát triển app giao hàng từ năm 2013 cho thương hiệu trà sữa của mình là trà sữa và pizza H2T, anh Đạt đã am hiểu về thói quen và nhu cầu của khách hàng. Đến năm 2019, khi công nghệ phát triển vượt bậc và các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng, Rau Má Mix đã nhanh chóng tham gia vào thị trường và nhận được sự tài trợ từ các nền tảng food app với giá cả phải chăng cùng với việc đi cùng với các nền tảng food app từ những thời kỳ đầu.

Theo anh Đạt, cửa hàng Rau Má Mix thường được đặt ở những địa điểm như ngã ba, ngã tư, hoặc vòng xoay vì những nơi này có lượng khách qua lại rất cao, giúp dễ dàng tiếp cận khách hàng. Dù chi phí thuê mặt bằng cao nhưng mang lại doanh thu tốt. Thêm vào đó, những vị trí này còn giúp nhận diện cửa hàng tốt, hỗ trợ cho nhận diện thương hiệu và kênh bán hàng online. Đây là những vị trí chiến lược trong ngành F&B mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được.

Đã có 60 cửa hàng nhưng anh Lê Thành Đạt chưa quyết định nhượng quyền thương hiệu Rau Má Mix vì nguyên liệu của rau má và các loại sữa tươi không chứa chất bảo quản nên hạn sử dụng cực kỳ ngắn, đặc biệt một số sản phẩm chỉ có hạn sử dụng trong ngày. Quy trình sản xuất và logistics từ khâu sản xuất đến khi tới cửa hàng của Rau Má Mix đều được kiểm soát nghiêm ngặt, do đó, không phải đối tác nào cũng có đủ tâm huyết để vận hành hiệu quả. Cụ thể, ở Rau Má Mix, nguyên liệu sau khi được chế biến ở bếp trung tâm sẽ được bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 0 - 5 độ C và vận chuyển đến các cửa hàng bằng xe đông lạnh giữ nhiệt độ 0 độ C.

Anh Đạt cũng nhận định "Các tập đoàn lớn trong ngành F&B không nhập cuộc vào thị trường rau má bởi vì họ không thấy nó đủ hấp dẫn và việc kinh doanh với nguyên liệu tươi cần sự chú trọng nhiều hơn so với nguyên liệu khô."

ĐI CHẬM MÀ CHẮC

Anh Lê Thành Đạt cho biết, chiến lược tiếp theo phát triển thương hiệu Rau Má Mix chủ yếu dựa vào nguồn lực nội tại và đội ngũ của mình. Và phong cách kinh doanh của anh Đạt là phát triển bền vững và chắc chắn. Đặc biệt, trong 5 năm qua từ 2019 - 2024, thời điểm mà thị trường đã chứng kiến không ít biến động lớn như đại dịch và các biến động kinh tế, cho thấy hướng đi bền vững là phù hợp và hiệu quả cho Rau Má Mix.

Bên cạnh đó, anh Đạt nhấn mạnh việc xây dựng thương hiệu phải luôn gắn liền với việc tạo ra lợi ích cho khách hàng. Anh khẳng định, chỉ khi thương hiệu tiếp tục mang lại các lợi ích như sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và tốt cho sức khỏe thì mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Nếu không còn tạo ra được giá trị cho khách hàng, khách hàng sẽ không còn tin tưởng và sự đánh giá giữa giá trị và giá thành không cân xứng sẽ dẫn đến sự suy giảm của thương hiệu. Ngược lại, miễn là Rau Má Mix không ngừng đổi mới và duy trì được giá trị cung cấp cho khách hàng so với chi phí họ bỏ ra, thương hiệu sẽ vẫn mạnh mẽ tồn tại.