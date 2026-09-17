Công thức bí mật 140 năm tuổi của Coca-Cola bị hé lộ?

Công thức 140 năm tuổi này có giá trị hơn cả một số viên đá quý đắt nhất thế giới.

Vào mùa hè, khi mở một chai Coca-Cola, bạn sẽ nghe thấy tiếng "xì" đặc trưng. Rót nước vào cốc, bọt khí sủi lên bề mặt, và khi nhấp một ngụm giữa những bong bóng tan ra, bạn cảm nhận được sự mát lạnh và sảng khoái.

Độ phổ biến rộng lớn của thức uống này là điều khó có thể hình dung hết. Trang web chính thức của Coca-Cola cho biết mỗi ngày có tới 2,2 tỷ khẩu phần nước giải khát này được thưởng thức tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù được phân phối toàn cầu, công thức sản xuất của nó vẫn được giữ bí mật thương mại.

Trong nhiều năm, nhiều người đã cố gắng nhái lại công thức này nhưng chưa ai thành công, ngoại trừ chủ kênh YouTube LabCoatz, người gần đây tuyên bố đã "bẻ khóa" được nó. LabCoatz là một kênh YouTube về khoa học và kỹ thuật, chuyên đăng tải các video về nội dung và dự án khoa học.

YouTuber này khẳng định sau một năm nghiên cứu, thử nghiệm với các thành phần và qua nhiều vòng thử nghiệm thực tế, anh cuối cùng đã tạo ra một thức uống gần như giống hệt Coca-Cola.

Hành trình bảo mật công thức của Coca-Cola

Khi mua một chai hoặc lon Coca-Cola và lật đằng sau để xem thành phần, bạn sẽ thấy đường, caffeine, natri và hương liệu tự nhiên. Những hương liệu tự nhiên đó là gì? Đó chính là bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Công thức 140 năm tuổi này có giá trị hơn cả một số loại đá quý đắt nhất thế giới. Tại sao? Công thức của Coca-Cola không được đăng ký bản quyền sáng chế, vì nếu làm vậy, công ty sẽ phải công khai công thức mà hiện chỉ có một vài người trên thế giới được biết.

Công thức Coca-Cola được giữ tuyệt mật

Dược sĩ John S. Pemberton đã phát minh ra Coca-Cola vào năm 1886. Ông giữ bí mật và chỉ truyền miệng cho một vài người. Năm 1892, Asa Candler mua lại quyền kinh doanh và trở thành chủ sở hữu duy nhất của công ty.

Năm 1919, Ernest Woodruff cùng một nhóm nhà đầu tư đã mua lại công ty từ Asa Candler và gia đình ông. Không những vậy, họ yêu cầu con trai của Candler viết công thức ra giấy và cất vào két sắt tại Ngân hàng Guaranty ở New York cho đến khi khoản vay được thanh toán xong vào năm 1925.

Woodruff sau đó mang công thức về Atlanta và lưu giữ an toàn bên trong Ngân hàng Trust Company (nay là SunTrust). Nó đã nằm yên ở đó suốt 86 năm trước khi được chuyển đến bảo tàng World of Coca-Cola ở Atlanta, Georgia.

YouTuber tuyên bố đã giải mã công thức Coca-Cola

Một video có tiêu đề "Stealing The Coca-Cola Secret Formula (With Science)" (Đánh cắp công thức bí mật của Coca-Cola bằng khoa học) đã được đăng tải vào tháng 1 năm nay và ngay lập tức gây chú ý. Video hiện đã đạt gần 10 triệu lượt xem.

"Coca-Cola là một thương hiệu rất lớn... Chỉ có một vài người biết nó được làm từ gì," LabCoatz chia sẻ ở đầu video dài 25 phút.

Ban đầu, LabCoatz thừa nhận rằng anh biết việc tái tạo hoàn toàn công thức Coca-Cola là điều không thể, nhưng anh muốn tiến gần nhất có thể đến hương vị nguyên bản.

YouTuber này chia sẻ rằng một lít Coca-Cola chứa 110g đường, 96mg caffeine, 0,64g axit phosphoric và một chút màu để tạo ra sắc nâu đặc trưng. Anh tập trung vào việc tìm hiểu các hương liệu tự nhiên – thứ chưa bao giờ được hé lộ.

LabCoatz đã thử nghiệm với các loại tinh dầu như quế, cam, đinh hương, hạt tiêu và nhiều loại khác. Anh cũng thử tái tạo các công thức có sẵn trên mạng, bao gồm cả công thức Coca-Cola gốc của Tiến sĩ John Stith Pemberton gồm đường, nước, nước cốt chanh, cùng hương liệu bí mật "Merchandise 7X" và chiết xuất lá coca.

Cuối cùng, anh chia sẻ rằng tannin (chất có trong rượu vang và trà) đã giúp anh tiệm cận nhất với hương vị nguyên bản của Coca-Cola. Anh nói: "Nó có vị chát và khô, giúp lấn gạt đi độ ngọt. Vì chúng không bay hơi nên không xuất hiện trên phổ khối lượng dạng khí."

YouTuber chứng minh sản phẩm của mình rất gần Coca-Cola

Sau khi tạo ra Lab-Cola, anh đã cho bạn bè và những người khác uống thử. Anh chia sẻ: "Ý kiến chung của mọi người là Lab-Cola hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn với Coca-Cola thật."

Có thể YouTuber này đã giải mã thành công công thức. Sẽ rất thú vị để xem liệu các chuyên gia từ thương hiệu Coca-Cola có thử Lab-Cola và đưa ra nhận xét về độ giống nhau của nó so với thức uống được yêu thích hàng đầu thế giới này hay không.

Nguồn: NDTV