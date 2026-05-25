Công nhân gây sốc khi thử tới 10.000 chiếc vape mỗi ngày

Đoạn video được kênh YouTube Machina thực hiện tại một nhà máy sản xuất vape dùng một lần ở quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất thuốc lá điện tử phục vụ thị trường quốc tế.

Trong video, một nam công nhân mặc đồng phục màu hồng cho biết công việc của anh là hút thử từ 8.000 đến 10.000 thiết bị vape mỗi ngày trước khi sản phẩm được đóng gói và xuất xưởng. Người này cầm nhiều thiết bị cùng lúc và liên tục thử nhanh từng chiếc để kiểm tra khả năng hoạt động.

Nam công nhân tại xưởng sản xuất.

Theo phần giới thiệu của nhà máy, các sản phẩm vape trước khi hoàn thiện sẽ trải qua nhiều bước kiểm tra kỹ thuật bằng máy móc như đo áp suất, kiểm tra pin và khả năng tạo hơi. Tuy nhiên, ở công đoạn cuối, một số thiết bị vẫn được kiểm tra thủ công bằng người thật nhằm đánh giá trực tiếp độ nhạy khi kích hoạt, lượng khói tạo ra cũng như sự ổn định của hương vị.

Người công nhân trong video cho biết anh không hít sâu mà chỉ thử nhanh để xác định thiết bị có hoạt động bình thường hay không. Dù vậy, con số hàng nghìn lần thử mỗi ngày vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Khi được hỏi có còn sử dụng vape sau giờ làm việc hay không, nam công nhân cho biết anh vẫn dùng thuốc lá điện tử trong sinh hoạt thường ngày.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người dùng bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết một số sản phẩm vape có thể được hút thử trực tiếp trước khi đến tay khách hàng. Không ít ý kiến đặt câu hỏi về quy trình vệ sinh trong quá trình sản xuất, trong khi số khác cho rằng đây là một phần của công đoạn kiểm định chất lượng tại các nhà máy.

Một số thiết bị vẫn được kiểm tra thủ công bằng người thật.

Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng việc tiếp xúc với nicotine và hơi hóa chất ở tần suất lớn trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động. Nhiều người cũng tranh luận về mức độ an toàn của môi trường làm việc trong ngành sản xuất thuốc lá điện tử, lĩnh vực phát triển mạnh tại Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Theo giới chuyên môn, hơi từ thuốc lá điện tử thường chứa nicotine cùng các dung môi như propylene glycol, glycerin thực vật và hương liệu tổng hợp. Tác động dài hạn của việc tiếp xúc thường xuyên với các chất này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã siết chặt hoạt động quản lý ngành công nghiệp thuốc lá điện tử, bao gồm quy định về sản xuất, kinh doanh và tiêu chuẩn sản phẩm. Tuy nhiên, nhu cầu lớn từ thị trường nước ngoài khiến Thâm Quyến vẫn là một trong những trung tâm sản xuất vape lớn nhất thế giới.

Đoạn video hiện tiếp tục thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên thêm các cuộc tranh luận xoay quanh quy trình sản xuất cũng như tác động sức khỏe của thuốc lá điện tử.