Công nhân đồng loạt nghỉ việc bị mùi hôi thối 'tấn công'

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức là Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức (thuộc Tập đoàn Tân Tạo) khơi thông đường ống xả thải của Công ty TNHH sản xuất - thương mại Thuận Thiên (Công ty Thuận Thiên) cùng trong KCN Tân Đức.

Ngày 21/8, hơn 100 công nhân đang làm việc tại Công ty Thuận Thiên cũng đã đình công, kéo đến trụ sở của Công ty Tân Đức để phản đối việc Công ty Thuận Thiên bị bít ống xả thải. Những công nhân này đã không thể làm việc vì việc ống xả thải của công ty bị chặn gây ô nhiễm bốc mùi hôi thối.

Khoảng 100 công nhân Công ty Thuận Thiên ngừng việc vì ô nhiễm môi trường. (Ảnh: CTV).

Trước đó vào tháng 7, giữa Công ty Thuận Thiên và Công ty hạ tầng KCN- Công ty CP ĐT Tân Đức (Công ty Tân Đức) có tranh chấp về phí dịch vụ . Ngày 21/7, Công ty Tân Đức đã bít các đường thoát nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty Thuận Thiên.

Trong khi đó, Công ty Thuận Thiên sản xuất thủy sản , nguồn nước xả thải lớn, không kịp thoát đã ảnh hưởng đến môi trường làm việc của công ty.

Sau khi bị ngắt ống xả thải, Công ty Thuận Thiên đã có đơn cầu cứu đến Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An và Ban đã tổ chức 2 cuộc họp giữa 2 công ty, có sự tham vấn của các sở, ban ngành liên quan vào ngày 7/8 và 14/8.

Tại các cuộc họp này, đại diện Công ty Tân Đức cho rằng, sở dĩ họ ngắt đấu nối ống xả thải của Công ty Thuận Thiên do công ty này nợ một khoản tiền phí duy tu.

Công nhân tập trung trước cổng công ty vì không chịu nổi mùi hôi thối. (Ảnh: CTV).

Đến ngày 17/8, Công ty Tân Đức tiếp tục bít thêm đường thoát nước mưa, gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc, dẫn đến tình trạng công nhân không chịu được ô nhiễm đã ngừng việc đình công và đến cổng Công ty Tân Đức để bày tỏ bức xúc.

Nhận được thông tin, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường, công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa đã có buổi làm việc các bên có liên quan và đề nghị Công ty Tân Đức mở đường ống xả thải, tạo điều kiện để Công ty Thuận Thiên tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trưa 21/8, đường ống xả thải của Công ty Thuận Thiên đã được khơi thông sau 1 tháng bị Công ty Tân Đức dùng bao đất, bê tông bịt lại.