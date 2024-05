Cộng đồng mạng thương tiếc sự ra đi của "Chú chó Meme" nổi tiếng

Kabosu là tên của một chú chó thuộc giống Shiba Inu, nổi tiếng khắp thế giới nhờ trở thành hình tượng của meme "Doge". Meme Doge đã trở thành một hiện tượng Internet với hàng triệu người yêu thích và chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đáng tiếc, vào ngày 23/5 vừa qua, chú chó Kabosu đã qua đời tại quê nhà ở Nhật Bản.

Rất nhiều người yêu mến trên toàn thế giới đã tỏ lòng thương tiếc sau sự ra đi của Kabosu. Thậm chí ở Nhật Bản, một buổi lẽ tưởng niệm cho Kabosu sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26/4 tại Công viên Thành phố Narita.

Quay ngược dòng thời gian, Meme Doge bắt đầu lan truyền vào năm 2010 khi người chủ Atsuko Sato đăng các bức ảnh của Kabosu lên blog cá nhân của mình. Một trong những bức ảnh đó, chụp Kabosu với khuôn mặt biểu cảm ngộ nghĩnh và ánh mắt nghiêng, đã trở nên đặc biệt phổ biến.

Meme Doge thường bao gồm hình ảnh của Kabosu cùng với các đoạn văn bản viết bằng phông chữ Comic Sans, với cách viết ngữ pháp độc đáo như "such wow", "much amaze", "so scare", "very love". Meme Doge nhanh chóng lan truyền và trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. Meme này xuất hiện trên nhiều trang web, diễn đàn, và mạng xã hội.

Vào cuối năm 2013, một loại tiền điện tử có tên Dogecoin được tạo ra, sử dụng hình ảnh Kabosu làm biểu tượng. Dogecoin ban đầu được tạo ra như một trò đùa, nhưng sau đó đã phát triển thành một loại tiền điện tử thực sự với một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và đã đạt được giá trị đáng kể trên thị trường tiền điện tử.

Meme Doge đã xuất hiện trong nhiều sự kiện văn hóa và được đề cập đến trong các chương trình truyền hình, báo chí và sách vở. Nó trở thành một phần của ngôn ngữ Internet và được sử dụng để diễn tả sự hài hước và các tình huống ngộ nghĩnh.

Kabosu không chỉ là một chú chó bình thường mà đã trở thành một biểu tượng của Internet, góp phần tạo nên một trong những hiện tượng meme nổi tiếng nhất trong thập kỷ qua. Meme Doge và Kabosu đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn hóa Internet và tiếp tục được yêu thích và chia sẻ rộng rãi trên toàn thế giới.