Chú chó gắn liền với meme "Doge" qua đời

Kabosu, chú chó Shiba Inu nổi tiếng với biểu cảm ngạc nhiên trong meme "doge", đã qua đời vào sáng sớm ngày 24/5 theo giờ địa phương, hưởng thọ 18 tuổi. Kabosu đã sống sót hơn một thập kỷ với danh tiếng lan truyền khắp thế giới trên Internet.

Theo thông báo từ Atsuko Sato, chủ nhân của Kabosu, trên trang Instagram cá nhân, chú chó đã phải chiến đấu với bệnh bạch cầu và bệnh gan trong thời gian gần đây. "Đối với tất cả những người yêu mến Kabosu, vào sáng ngày 24 tháng 5, Kabosu đã qua đời. Cảm ơn tất cả các bạn vì sự ủng hộ trong suốt những năm qua," bà Sato viết.

"Nó ra đi rất yên bình, không đau đớn, giống như đang ngủ thiếp đi trong lúc được tôi vuốt ve. Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thương Kabosu trong suốt những năm qua. Tôi tin chắc Kabosu là chú chó hạnh phúc nhất thế giới. Điều đó khiến tôi trở thành người chủ hạnh phúc nhất thế giới. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã gửi tình yêu thương đến chúng tôi."

Bà Sato, một giáo viên tại Nhật Bản, đã nhận nuôi Kabosu vào năm 2008 khi chú chó bị đưa vào trại tạm trú động vật sau khi trang trại nhân giống chó của nó đóng cửa.

Kabosu trở thành hiện tượng internet vào năm 2010 khi bức ảnh chú chó ngồi với hai chân trước bắt chéo và nụ cười mỉm tinh nghịch lan truyền trên các trang mạng Reddit và Tumblr. Một người dùng Reddit đã gọi bức ảnh này là "Doge" - cách chơi chữ có chủ ý từ "dog" (chó) để gợi nhớ đến một tập phim năm 2005 của Homestar Runner.

Meme "doge" bùng nổ vào năm 2013 với những dòng chữ Comic Sans nhiều màu sắc được thêm vào bức ảnh gốc. Xung quanh hình ảnh Kabosu là những câu tiếng Anh hài hước như "Wow. So scare" (Ồ wow. Sợ quá) và "What r u doing?" (Bạn đang làm gì thế?).

Hình ảnh meme lan truyền rộng rãi của Kabosu đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của Dogecoin vào năm 2013, ban đầu được khởi tạo như một đồng tiền điện tử mang tính hài hước. Thành công của DOGE sau đó đã mở đường cho một loạt các meme coin lấy chó làm biểu tượng như Shiba Inu (SHIB) và Floki (FLOKI).

Năm 2021, meme "Doge" được bán dưới dạng NFT với giá 4 triệu USD. Logo của Dogecoin còn được sử dụng làm biểu tượng cho nút trang chủ của Twitter trong vài ngày vào tháng 4 năm ngoái.

Sự ra đi của Kabosu không chỉ là mất mát đối với những người yêu thích chú chó này mà còn đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên của một meme đã từng "làm mưa làm gió" trên internet. Hình ảnh dễ thương và biểu cảm hài hước của Kabosu đã trở thành một phần ký ức khó quên của nhiều người dùng mạng.