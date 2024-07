Công chúa showbiz lộ ảnh hẹn hò ở nước ngoài

Ngày 22/7, Sohu đưa tin Âu Dương Na Na bị bắt gặp hẹn hò tại Italy trong thời gian sang nước này tham dự trại hè cello. Theo đó, 1 người hâm mộ đã chụp được ảnh nữ diễn viên 10X dạo phố cùng chàng trai trẻ tuổi tại Rome.

Qua tìm hiểu của truyền thông, bạn trai mới của Âu Dương Na Na là An Vũ - tay trống tài năng của làng nhạc rock xứ tỷ dân. An Vũ hơn Âu Dương Na Na 5 tuổi, từng qua lại với "tiểu Châu Tấn" Lý Canh Hy và nữ idol 10X Vương Di Nhân.

Người hâm mộ đăng tải hình ảnh hẹn hò của Âu Dương Na Na và 1 chàng trai trẻ tuổi tại Rome, Italy

Bạn trai mới của "công chúa cello" Trung Quốc là tay trống An Vũ. An Vũ hơn Na Na 5 tuổi

Trước Âu Dương Na Na, An Vũ từng hẹn hò 2 người đẹp 10X khác là nữ diễn viên Lý Canh Hy và nữ thần tượng Vương Di Nhân (phải)

Từ tháng 4 năm nay, thông tin "công chúa Cbiz" hẹn hò với An Vũ đã râm ran trong giới. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau những lần hợp tác biểu diễn. Tuy nhiên, cặp đôi này rất kín tiếng và không xuất hiện bên nhau. Do đó, cánh paparazzi xứ Trung không chụp được khoảnh khắc hẹn hò nào của Âu Dương Na Na và An Vũ. Hiện, Na Na và An Vũ vẫn chưa lên tiếng về tin tình ái.

Âu Dương Na Na và An Vũ nảy sinh tình cảm sau những lần hợp tác biểu diễn

Bạn trai mới của nữ diễn viên 24 tuổi có ngoại hình điển trai và được đánh giá là nghệ sĩ trẻ tài năng

Âu Dương Na Na sinh năm 2000, là 1 trong những tiểu hoa đán thế hệ 10X được chú ý nhất hiện nay. Cô từng được bầu chọn là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ, nhờ sở hữu vẻ đẹp thuần khiết giống Lưu Diệc Phi. Na Na cũng đến biết đến là sao nữ có xuất thân gia thế. Cha cô là chính trị gia - doanh nhân Âu Dương Long, mẹ là diễn viên Phó Quyên.

Nữ nghệ sĩ là tài năng âm nhạc của Trung Quốc. Âu Dương Na Na được báo chí ưu ái gọi với cái tên "công chúa cello" hay "thần đồng cello xứ Đài". Đến nay cô đã tổ chức hơn 130 buổi hòa nhạc cello. Năm 2019, Na Na vinh dự lọt vào danh sách “30 vị tinh anh dưới 30 tuổi” (Những người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng tầm châu Á) của tạp chí Forbes lần 4.

Âu Dương Na Na được mệnh danh là "công chúa Cbiz"

Ngoài niềm đam mê với âm nhạc cổ điển, Âu Dương Na Na còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, phim ảnh. Một số tác phẩm gây chú ý của cô có thể kể đến như Bí Quả, Vâng Thượng Tiên Sinh, Quả Tim Thép, Không Thể Chạm Tới Người Ấy, Vĩnh An Mộng... Tuy nhiên, khả năng diễn xuất Âu Dương Na Na không được khán giả đánh giá cao.

Tại showbiz Trung Quốc, Âu Dương Na Na cũng là sao nữ có tình sử phức tạp, yêu nhanh hẹn hò nhiều. Năm 2022, nữ diễn viên này từng bị bắt gặp hẹn hò và sống chung với nam diễn viên Trạch Tử Lộ. Đến tháng 1/2023, Âu Dương Na Na lại bị chụp được khoảnh khắc vui vẻ bên thiếu gia Quách Hy Vực.

Ngoài ra, danh sách "bạn trai tin đồn" của người đẹp sinh năm 2000 còn có Trần Phi Vũ, Trần Vỹ Đình, Phạm Thừa Thừa, Vương Nguyên, Thôi Thủy Nguyên... Việc thường xuyên dính tin tình ái làm hình ảnh Âu Dương Na Na bị ảnh hưởng. Vài năm trở lại đây, cô luôn có tên trong danh sách sao trẻ mải yêu, đánh mất sự nghiệp.

Na Na từng chung sống với nam diễn viên Trạch Tử Lộ

Ngoài ra, cô còn vướng tin hẹn hò với "thái tử Cbiz" Trần Phi Vũ...

... hay nam ca sĩ kiêm diễn viên Phạm Thừa Thừa (em trai của Phạm Băng Băng)

