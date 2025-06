Công bố Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập

58 phút trước

Lai Châu công bố nhân sự, kiện toàn bộ máy sau sắp xếp

Ngày 30/6, tỉnh Lai Châu công bố kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, quyết định thành lập các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ cấp xã và chỉ định nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Theo Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn tỉnh Lai Châu đã hoàn tất việc sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn thành 38 đơn vị hành chính mới. Đây là cuộc sắp xếp có quy mô lớn, sâu rộng, chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Toàn tỉnh Lai Châu đã hoàn tất việc sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn thành 38 đơn vị hành chính mới. Ảnh: Nguyễn Chanh.

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã công bố quyết định kết thúc hoạt động các Đảng bộ cũ, thành lập 38 Đảng bộ xã, phường mới và chỉ định các chức danh trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT các Đảng bộ cơ sở.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng công bố các nghị quyết chỉ định nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND các xã, phường. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức Mặt trận cấp xã tại các đơn vị hành chính mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc sắp xếp giảm từ 106 xã, phường xuống còn 38 đơn vị , tương đương mức giảm hơn 64%, là thành quả nổi bật cho thấy tinh thần cách mạng, sự đoàn kết và quyết tâm đổi mới của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lai Châu. Ông Thắng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển mới từ ngày 1/7.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Nguyễn Chanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức hợp lý; xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp.

Tỉnh Lai Châu cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu đồng bộ để vận hành chính quyền số hiện đại. Việc bố trí ngân sách, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, người lao động cũng cần đảm bảo công bằng, minh bạch, kịp thời.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ khẳng định, Lai Châu sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở theo hướng “tinh gọn, mạnh, hiệu quả” và “gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn”.

Tỉnh Lai Châu cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức bộ máy chính quyền mới đi vào vận hành thông suốt.

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 30/6, tại Kiên Giang, diễn ra buổi Lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với bộ máy hành chính tỉnh An Giang mới (hợp nhất Kiên Giang và An Giang).

Đến tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, cán bộ địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 67 người (38 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và 29 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang).

Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 người, trong đó ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới; các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Nguyễn Thanh Nhàn, ông Hồ Văn Mừng, ông Lâm Minh Thành và bà Trần Thị Thanh Hương.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.

Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang sau hợp nhất, sáp nhập gồm 13 người. Ông Võ Minh Hoàng (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũ) giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang (mới).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định bà Trần Thị Thanh Hương tiếp tục giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh An Giang;

Chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi lễ cũng công bố quyết định của Thủ tướng chỉ định ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mới;

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Thanh Phong, ông Lê Trung Hồ và Giang Thanh Khoa (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang); ông Lê Văn Phước, ông Ngô Công Thức, bà Nguyễn Thị Minh Thúy (Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũ).

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, công nhận Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 9 người; bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang mới.

Buổi lễ cũng công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập 102 xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh An Giang; quyết định của Tỉnh ủy Kiên Giang và Tỉnh ủy An Giang về kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp huyện (cũ); quyết định của Tỉnh ủy An Giang (mới) về thành lập Đảng bộ xã, phường, đặc khu.

Sau khi sắp xếp, tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã (85 xã, 14 phường và 3 đặc khu).

Tỉnh An Giang (mới) hình thành dưới sự sáp nhập giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, có diện tích 9.888 km², dân số hơn 4,9 triệu người, là tỉnh có diện tích và quy mô dân số lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên sau hợp nhất

Toàn cảnh lễ công bố.

Hà Tĩnh công bố quyết định nhân sự

Sáng nay (30/6), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; quyết định thành lập đảng bộ cấp xã; chỉ định nhân sự cấp uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, ủy ban MTTQ cấp xã và công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội - Vũ Hồng Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ về phía T.Ư có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - Phan Văn Mãi; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam - Nguyễn Thanh Bình.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã công bố các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ.



Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo đó, sau khi sắp xếp, tỉnh Hà Tĩnh có 69 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 60 xã và 9 phường; trong đó có 58 xã, 9 phường hình thành sau sắp xếp và 2 xã không thực hiện sắp xếp là xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Kim 2.

Buổi lễ cũng đã công bố Quyết định số 502/QĐ-MTTW-BTT ngày 25/6/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 9 người; Công bố Quyết định số 1296-QĐ/TU ngày 17/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết thúc hoạt động của 12 đảng bộ cấp huyện. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kết thúc hoạt động của 12 đảng bộ cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố) trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh kể từ ngày 1/7/2025.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Đảng bộ cho các đồng chí tân Bí thư Đảng ủy các xã, phường.

Buổi lễ cũng công bố các quyết định, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, điều động về các sở, ban, ngành cấp tỉnh 14 đồng chí; luân chuyển, điều động về các xã phường, 20 đồng chí. Các quyết định, chủ trương có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và hơn 30 năm tái lập tỉnh. Hà Tĩnh đã chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành điểm sáng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ, Hà Tĩnh là một trong 11 tỉnh, thành trên cả nước không thực hiện sáp nhập. Đây là một lợi thế rất lớn, giúp tỉnh chủ động trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, để các đơn vị hành chính mới nhanh chóng ổn định, hoạt động nền nếp, hiệu quả và phát huy tối đa mục tiêu của việc sắp xếp, tỉnh cần tiếp tục quán triệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về các chủ trương, nghị quyết của T.Ư về sắp xếp đơn vị hành chính.

Thanh Hóa công bố quyết định nhân sự chủ chốt 166 xã, phường

Sáng 30/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tham dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định của T.Ư, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Thanh Hóa .

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao quyết định cho thường trực tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa công bố Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025 thông qua ngày 16/6/2025.

Theo Nghị quyết, sau sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa có 166 đơn vị hành chính cấp xã cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường; trong đó có 126 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp và 21 xã giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Thanh Hóa đã công bố các quyết định của T.Ư, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị đội ngũ cán bộ được phân công, bổ nhiệm tại 166 xã, phường của tỉnh Thanh Hóa cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, đoàn kết, năng động, chủ động, thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhanh chóng bắt nhịp công việc mới.

Ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa đọc công bố các quyết định, nghị quyết.

Trước đó, chiều 29/6, Tỉnh uỷ Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp huyện, vận hành hoạt động các xã, phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới)

Sáng 30/6, tại thành phố Đồng Hới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của T.Ư và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động ĐVHC cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị (mới).

Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành T.Ư.

Toàn cảnh buổi lễ công bố tại tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, đại diện đoàn công tác của T.Ư, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã công bố các nghị quyết, quyết định của T.Ư, của địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy, ĐVHC cấp tỉnh, cấp xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị mới; đồng thời ra mắt Đảng bộ tỉnh và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu.

Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Lê Ngọc Quang được T.Ư chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị; Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, tỉnh Quảng Trị mới phải khẩn trương định hình các mục tiêu chiến lược, từ quy hoạch, định hướng cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, phải xác định rõ các trọng tâm, định hướng và mục tiêu chiến lược, phù hợp với không gian phát triển mới. Quảng Trị cần khẳng định quyết tâm đến năm 2030, trở thành trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ và đến năm 2050 trở thành trung tâm kết nối khu vực và quốc tế.

“Quảng Trị sẽ là một nơi mà tôi cho rằng hấp dẫn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi chúng ta có năng lượng xanh, đẩy mạnh phát triển logistics và kinh tế cửa cầu, cửa ngõ giao thương. Phát triển tối đa vị thế là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng 30/6, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến dự.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương; về phía địa phương có lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban ngành, Bí thư 96 đảng ủy xã, phường (mới), các nguyên lãnh đạo trung ương nghỉ hưu trên địa bàn, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh, Long An các thời ký.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn công tác của trung ương công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập tỉnh Tây Ninh; Công bố Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; Chỉ định nhân sự lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; Trao các quyết định và ra mắt Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Lễ công bố được tổ chức trực tuyến 1 điểm cầu cấp tỉnh, kết nối đến tất cả các xã, phường (mới) trong tỉnh.

Đại biểu dự Lễ công bố tỉnh Tây Ninh mới sáng 30/6.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quyết , Bí thư Tỉnh ủy Long An được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm các ông: Nguyễn Mạnh Hùng; Phạm Hùng Thái; Nguyễn Văn Út và Nguyễn Thanh Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh có 20 người. Đảng bộ tỉnh Tây Ninh mới có 101 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 96 đảng bộ xã, phường và Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tổng số đảng viên là 94.306 người.

Ông Nguyễn Văn Út được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Nguyễn Hồng Thanh; Đoàn Trung Kiên; Phạm Tấn Hòa; Huỳnh Văn Sơn; Nguyễn Minh Lâm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, gồm ông Nguyễn Đài Thy, ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Đặng Thị Ngọc Mai.

Ông Phạm Văn Đặng giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh mới có 96 xã, phường (82 xã và 14 phường). Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt ở 2 nơi (Trụ sở 1: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh (phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An cũ). Trụ sở 2: Số 83, đường Phạm Tung, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh (phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cũ).

Công bố nhân sự chủ chốt tỉnh Lào Cai sau hợp nhất

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và HĐND tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020–2025, 2021–2026.

Theo Quyết định số 2170-QĐNS/TW ngày 27/6/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 67 đồng chí. Trong đó: 35 đồng chí từ tỉnh Lào Cai cũ; 31 đồng chí từ tỉnh Yên Bái cũ; 1 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, được điều động giữ chức tương đương tại tỉnh Lào Cai.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy và 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020–2025.

Theo Quyết định số 2170-QĐNS/TW ngày 27/6/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020–2025.

Bộ Chính trị đã chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai ; Trần Huy Tuấn – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và được chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Tuấn Anh – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Giàng Thị Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ngày 28/6/2025.

Ông Trần Huy Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021–2026

Theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 24/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021–2026.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định theo Quyết định 1316/QĐ-TTg cùng ngày, gồm: Nguyễn Thế Phước – Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; Ngô Hạnh Phúc – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Vũ Thị Hiền Hạnh – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ; Nguyễn Thành Sinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trước hợp nhất;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 17 và 18 ngày 24/6/2025 về tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021–2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh: Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Vũ Quốc Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Thị Thanh Bình – Tỉnh ủy viên; Lý Bình Minh – Tỉnh ủy viên.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Các Phó Chủ tịch gồm các đồng chí Lý Văn Hải, Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Nguyễn Chương Phát, Đinh Minh Hà, Hà Đức Hải, Nguyễn Trung Thái, Nguyễn Ngọc Linh.

Ngày 24/6/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quyết định số 471/QĐ-MTTQTW về việc thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất tổ chức bộ máy của hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai gồm các đồng chí: Lý Văn Hải, Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Nguyễn Chương Phát, Đinh Minh Hà, Hà Đức Hải, Nguyễn Trung Thái, Nguyễn Ngọc Linh.

Nhân sự lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất

Sáng 30/6, tỉnh Thái Nguyên công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường của tỉnh Thái Nguyên mới.

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Cần Thơ mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng . TP Cần Thơ mới có diện tích hơn 6.360 km², dân số trên 4,19 triệu người, với 103 xã, phường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự buổi lễ tại TP Cần Thơ.

Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 79 đồng chí. Ông Đỗ Thanh Bình , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 6 Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới, ông Đồng Văn Thanh (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang) giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các Phó Bí thư khác gồm: ông Trần Văn Lâu (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng), ông Nguyễn Tuấn Anh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hậu Giang), ông Trương Cảnh Tuyên (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũ), bà Hồ Thị Cẩm Đào (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng) và Trần Văn Huyến (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Tại buổi lễ, ông Đoàn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. Bà Phạm Thị Phượng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành uỷ Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức HĐND, UBND TP Cần Thơ.

Theo đó, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ mới; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ mới; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành uỷ giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ mới.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ông Vương Quốc Nam, ông Nguyễn Văn Khởi, ông Nguyễn Văn Hòa và ông Nguyễn Chí Hùng.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành uỷ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới. Ảnh: Nhật Huy.

Công bố nhân sự chủ chốt tỉnh Đồng Tháp mới sau hợp nhất

Sáng 30/6, tại tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, chấm dứt hoạt động các đơn vị hành chính cấp huyện; các quyết định về nhân sự chủ chốt của tỉnh mới. Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang...

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bắt tay đại biểu tại lễ công bố. Ảnh: Hòa Hội

Tại buổi lễ, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương đối với việc sáp nhập tỉnh, xã, phường.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũ) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quyết định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gồm: Ông Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư Thường trực); ông Phan Văn Thắng; bà Châu Thị Mỹ Phương và ông Trần Trí Quang.

Quốc định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định bà Châu Thị Mỹ Phương (Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cũ) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp mới; và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: Ông Phạm Văn Chuẩn và ông Trần Thanh Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mới. Ảnh: Hòa Hội

Tại buổi lễ cũng công bố Quyết định của Thủ tướng chỉ định ông Trần Trí Quang (Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũ) - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới; và 3 Phó Chủ tịch gồm: Ông Trần Văn Dũng; ông Huỳnh Minh Tuấn và ông Nguyễn Thành Diệu.

Buổi lễ cũng công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và của tỉnh đối với việc sáp nhập xã, phường và thành lập mới 102 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mới và chỉ định nhân sự chủ chốt.

Quảng Ninh công bố sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập 2 đặc khu

Sáng 30/6, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Sau sắp xếp, tỉnh hình thành 54 đơn vị hành chính mới, trong đó có 2 đặc khu Vân Đồn và Cô Tô.

Ông Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi lễ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới)

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi (số 205, đường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, xã, phường, đặc khu.

Quang cảnh buổi lễ.

Dự lễ có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, và ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum.

Dự lễ có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại buổi lễ ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương công bố các nghị quyết, quyết định tại lễ công bố ở tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập tỉnh Quảng Ngãi mới; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường thuộc tỉnh.

Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các ban của HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Cụ thể sau sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới có 96 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 86 xã, 9 phường và 1 đặc khu.

Tỉnh Quảng Ngãi có tổng diện tích là 14.832,548 km2, dân số 2.161.755 người.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị trao quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới.

Tại trung tâm hành chính Đặc khu Lý Sơn lễ công bố nghị quyết sáp nhập tỉnh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum (cũ) giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (mới).

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

4 giờ trước

Công bố nhân sự chủ chốt tỉnh Vĩnh Long mới sau hợp nhất

Sáng 30/6, tại Vĩnh Long diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và xã phường mới sau khi tỉnh Vĩnh Long hợp nhất với tỉnh Trà Vinh, Bến Tre (tỉnh mới lấy tên tỉnh Vĩnh Long).

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao - Lê Minh Trí; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre.

Đại biểu làm lễ chào cờ tại sự kiện. Ảnh: CK

Tại buổi lễ, các nghị quyết, quyết định đã được công bố gồm:

Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội , Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Trong đó, sáp nhập toàn bộ quy mô diện tích và dân số 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long mới có diện tích gần 6.300km², dân số hơn 4,2 triệu người. Sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long mới có 124 đơn vị hành chính cấp xã (105 xã, 19 phường). Tỉnh Vĩnh Long giáp TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp và biển Đông.

Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre.

Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long gồm 83 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long gồm 22 người.

Ông Ngô Chí Cường (Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mới.

6 Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mới gồm: Bà Hồ Thị Hoàng Yến (Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũ); ông Lữ Quang Ngời (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũ); ông Kim Ngọc Thái (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh cũ); ông Lê Văn Hẳn (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cũ); ông Lâm Minh Đằng (Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũ); ông Nguyễn Minh Dũng (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cũ).

Đại biểu dự lễ công bố. Ảnh; CK

Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long gồm 13 người; ông Bùi Văn Nở - Bí thư Thành ủy Vĩnh Long giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long sau hợp nhất; UBKT có 6 Phó Chủ nhiệm.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các ban của HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long mới. Theo đó, ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thúy Kiều - Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long gồm 17 đại biểu. Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ông Đặng Văn Chính, ông Nguyễn Trúc Sơn, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, ông Châu Văn Hòa.

Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cũng được công bố, gồm: Kết thúc đảng bộ cấp huyện; thành lập 124 đảng bộ các xã, phường; chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT; chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban của HĐND; chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường.

Cùng với đó là quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Ông Y Thanh Hà Niê K'Đăm làm Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng (mới)

Sáng 30/6, tại nhà hát nhà hát Opera Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã công bố thành lập tỉnh Lâm Đồng mới dựa trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương công bố. Ảnh: Thái Lâm.

Theo đó, ông Y Thanh Hà Niê K'Đăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng (cũ) giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng (mới); các Phó Bí thư Tỉnh uỷ gồm: ông Nguyễn Hoài Anh, Trần Hồng Thái (chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND), Hồ Văn Mười (Chỉ định giữ chức Chủ tịch UBNĐ), Lưu Văn Trung, Đặng Hồng Sỹ, bà Phạm Thị Phúc, Bùi Thắng.

Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (mới); các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Hồng Hải, ông Võ Ngọc Hiệp, ông Lê Trọng Yên, ông Nguyễn Minh, ông Nguyễn Ngọc Phúc, ông Đinh Văn Tuấn.

4 giờ trước

Đại biểu tham dự

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định thành lập TPHCM mới

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về thành lập TPHCM mới trên cơ sở hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại lễ công bố tại TPHCM, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TPHCM; Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ TPHCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các nghị quyết, quyết định của Trung ương về việc thành lập TPHCM mới và chỉ định nhân sự của thành phố.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 107 đồng chí. Trong đó, 36 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 32 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương và 39 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Sáng 30/6, tại nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng), thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện.

Tại buổi lễ, sau khi ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, ông Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư đã trao các quyết định cho Đảng bộ TP Đà Nẵng mới.

Theo quyết định của Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sau sáp nhập với Quảng Nam. Ông Nguyễn Đình Vĩnh là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Các Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gồm các ông: Nguyễn Đức Dũng, Ngô Xuân Thắng, Lương Nguyễn Minh Triết.

Ông Nguyễn Đức Dũng làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Các Phó chủ tịch HĐND gồm các ông: Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và 8 Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Hồ Kỳ Minh, Lê Quang Nam, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn, Trần Chí Cường, Nguyễn Thị Anh Thi.

Ông Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư trao các quyết định cho Đảng bộ TP Đà Nẵng mới.

Quang cảnh lễ công bố ở nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng).

Quyết định thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng mới.

Danh sách Thường trực Thành ủy Đà Nẵng sau sáp nhập.

5 giờ trước

Ông Hồ Quốc Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới)

Sáng 30/6, tại Quy Nhơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xã, phường.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa về dự buổi lễ công bố. Ảnh: Trương Định

Tại buổi lễ, ông Ngô Đông Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc thực hiện Quyết định số 284 của Bộ Chính trị công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập tỉnh Gia Lai mới; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường thuộc tỉnh.

Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các ban của HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ông Ngô Đông Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trương Định

Cụ thể, sáp nhập tỉnh Bình Định - Gia Lai thành tỉnh Gia Lai mới. Tỉnh Gia Lai hình thành sau sắp xếp có diện tích tự nhiên là 21.576,53km2, quy mô dân số 3.583.693 người.

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 61 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí.

Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố TPHCM

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Công bố các quyết định thành lập, nhân sự chủ chốt TP Đà Nẵng mới

Sáng 30/6, tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) Thành ủy Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập TP Đà Nẵng sau sáp nhập với Quảng Nam. Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó trưởng Ban T chức Trung ương đã công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng mới sau sáp nhập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố hợp nhất Hải Phòng, Hải Dương

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng), thành phố Hải Phòng long trọng Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu.

Dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn công tác Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi lễ công bố các quyết định của Trung ương về việc hợp nhất Hải Phòng, Hải Dương và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Đoàn Bắc

Ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Trần Đức Thắng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt thành phố; các Thành ủy viên, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ban, sở ngành 2 địa phương, Bí thư Đảng ủy 114 xã, phường, đặc khu thành phố Hải Phòng mới cùng dự.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 114 xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng mới. Lãnh đạo, cán bộ của 114 phường, xã, đặc khu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở đơn vị hành chính mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ công bố thành lập tỉnh Lâm Đồng

Từ sáng sớm 30/6, lãnh đạo, đại diện các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông về thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng để tham dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự lễ công bố ở Lâm Đồng. Ảnh: Thái Lâm.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông. Sau sáp nhập tỉnh có diện tích hơn 24.233km 2 , trở thành tỉnh lớn nhất Việt Nam, dân số gần 3,9 triệu người.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 103 xã, 20 phường và 1 đặc khu.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ công bố tại Hà Nội

Sáng nay (30/6) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của thành phố liên quan đến việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lễ công bố được kỳ vọng sẽ tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn xã hội, để thực sự trở thành “ngày hội của toàn dân”. Qua đó, sự kiện sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho việc vận hành chính thức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội - một hệ thống được kỳ vọng sẽ hoạt động hiệu quả, gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Lễ công bố sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 30/6/2025 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Hà Nội và trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn TP.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Quyết định của TP Hà Nội về việc triển khai tổ chức đơn vị hành chính cấp xã. Lễ Công bố được đồng thời tổ chức tại 20 địa điểm tại trụ sở làm việc của các xã, phường tại Thủ đô.

TPHCM

Từ sáng sớm 30/6, đại biểu 3 địa phương TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương đã đến Học viện Cán bộ TPHCM để chuẩn bị cho Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, xã, phường, đặc khu.

Lãnh đạo TPHCM đến dự buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Các đại biểu hân hoan trước lễ công bố

Tại các phường mới thành lập, công tác phục vụ người dân đến làm thủ tục vẫn diễn ra bình thường

Bà Nguyễn Thị Tuyết (70 tuổi) ngụ đường Nguyễn Trãi (Quận 1 cũ) phấn khởi khi đi nhận kết quả hồ sơ. "Theo giấy hẹn là ngày 27 tôi nhận kết quả nhưng tôi bận việc. Nay tôi đến thấy phường khang trang và biết có lễ công bố quyết định của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập. Rất phấn khởi khi mà hồ sơ được trả nhanh như thế này", bà Tuyến chia sẻ.

Công bố nhân sự lãnh đạo các tỉnh, thành mới sau sáp nhập

Theo TTXVN , đối với 23 tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập, Tỉnh ủy (Thành ủy), Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thành phố) hôm nay (30/6), tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thành phố), xã, phường, đặc khu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định bí thư tỉnh ủy, thành ủy căn cứ theo quy định tại Mục I Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 23/4/2025 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã: Đối với việc thành lập đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mới) sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ban Tổ chức Trung ương thẩm định đề án của các tỉnh, thành ủy; tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian hoàn thành đồng bộ với việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh (chậm nhất trước ngày 15/9/2025). Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố; Thủ tướng Chính phủ chỉ định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

Ngày 12/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã có kết luận quan trọng, yêu cầu tổ chức lại bộ máy một cách đồng bộ, tinh gọn, hiện đại – phục vụ nhân dân tốt hơn. Ngày 12/6/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, một quyết sách có tính lịch sử trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy nhà nước. Từ con số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bản đồ hành chính nước ta nay chỉ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là lần đầu tiên trong gần nửa thế kỷ, Việt Nam có số tỉnh thành ít nhất kể từ ngày đất nước thống nhất, cũng là lần điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước ta.





TTXVN

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố

Sáng 30/6, các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng thời tổ chức "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương". Dự kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự lễ công bố ở điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố ở điểm cầu Thủ đô Hà Nội; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ở điểm cầu Thành phố Hải Phòng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố ở điểm cầu Thành phố Cần Thơ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ ở điểm cầu Thành phố Đà Nẵng. Trước đó, vào sáng 12/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực (ngày 12/6), cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp.

Hôm nay sẽ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập và chỉ định nhân sự cấp tỉnh, xã

Theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm trước và trong ngày 29/6, các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại mang tính lịch sử diễn ra vào hôm nay.

Trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhìn nhận, thời khắc đánh dấu một cột mốc lịch sử trọng đại trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy nhà nước.

“Đây không chỉ là cải cách về mặt tổ chức mà là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên hành chính kiến tạo, tận tâm vì dân, mỗi quyết định đều đến gần hơn với cuộc sống, mỗi chính sách đều mang theo nhịp đập của thực tiễn", đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho hay.

Trước đó, vào sáng 12/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực (ngày 12/6), cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh , gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp.

Nghị quyết cũng quyết nghị, các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Vào ngày 5/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước. Theo đó cả nước đã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp bảo đảm nguyên tắc thống nhất và gắn với việc sắp xếp tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.