Công bố loạt tác phẩm đạt giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam

Được sáng tác bằng chất liệu sơn mài và kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm, tác phẩm thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của người nghệ sĩ 30 tuổi dành cho tầng lớp lao động, đồng thời khắc họa những thân phận bị dịch chuyển trong cuộc sống mưu sinh, tinh thần đoàn kết của con người và quá trình đô thị hóa ở những thành phố lớn, thông qua qua lăng kính chất liệu và kỹ thuật đương đại.

Là người chiến thắng cao nhất của cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam, nghệ sĩ Cao Văn Thục sẽ nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Tác phẩm của anh sẽ tiếp tục tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan để giành giải thưởng danh giá UOB POY khu vực Đông Nam Á năm 2025, dự kiến sẽ được công bố tại lễ trao giải được tổ chức vào tháng 11 ở Singapore.

Ở hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thuần – 53 tuổi đến từ Bình Thuận – đã giành giải Nghệ sĩ Triển vọng nhất năm 2025 (Việt Nam) với tác phẩm đầu tay mang tên "Chân dung tự họa, 2025 (cuộc sống bắt rễ trong tôi dưới hình bóng một cái cây)". Được thể hiện bằng chất liệu acrylic trên vải bố, tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (thiết bị phá rung tim) đã được cấy ghép vào cơ thể ông suốt một thập kỷ qua. Thiết bị kết nối trực tiếp với tim, trở thành một "cây mẹ" mang tính biểu tượng bén rễ trong ông – khơi gợi những câu hỏi về bản sắc và định nghĩa của con người trong thời đại mà công nghệ y học ngày càng kéo dài sự sống.

Ông Thuần là cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là một nhà văn được đánh giá cao và là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông được biết đến qua các tác phẩm văn học như "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" và "Cơ bản là buồn". Với cuộc thi UOB POY năm 2025, lần đầu tiên ông quay trở lại với hành trình sáng tạo hội họa.

Các tác phẩm vào vòng chung khảo của cuộc thi UOB POY năm 2025 (Việt Nam), bao gồm cả những tác phẩm thắng giải, sẽ được trưng bày tại Chillala House of Art, TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng từ ngày 10 đến ngày 27 tháng 10, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều hàng ngày.

Danh sách các nghệ sĩ và tác phẩm đạt giải cuộc thi UOB POY năm 2025 tại Việt Nam